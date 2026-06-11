Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista

O Paysandu terá pela frente mais um compromisso na Série C do Brasileirão. O Papão recebe a Inter de Limeira-SP, no domingo (15), às 16h, na Curuzu, pela 10ª rodada da competição nacional. O Papão busca a retomar a liderança da Série C, já o adversário bicolor conta com vários jogadores que passaram pelo Paysandu e pelo Remo e foca na permanência no G8.

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A Inter de Limeira-SP ocupa atualmente a 7ª posição na classificação da Série C com 15 pontos. A equipe paulista possui um elenco com vários atletas com passagens pelo futebol paraense, alguns deles foram campeões com o próprio Paysandu

Veja a lista

Vidal

Lateral-direito Vidal, de 29 anos, esteve no Remo na temporada 2024. O jogador fez 15 partidas com a camisa do Leão Azul e participou do elenco que conquistou o acesso à Série B.

Legenda (Samara Miranda / Remo)

Juan Tavares

Juan Tavares, de 24 anos, lateral-esquerdo, faz parte do time da Inter de Limeira, mas já defendeu o Papão no ano de 2023. Foram apenas quatro partidas com a camisa bicolor.

Gustavo Bochecha

Gustavo Bochecha, volante de 30 anos, esteve em Belém atuando pelo Remo na temporada 2023. O jogador realizou apenas seis jogos com a camisa azulina e marcou um gol.

Marco Antônio

Marco Antônio, meia paraense que passou pelo Remo na temporada 2024. O jogador esteve em campo pelo Leão azul em 32 jogos, marcou três gols e deu uma assistência, além de ter conquistado o acesso à Série B.

Ronaldo Henrique

O volante Ronaldo Henrique, de 31 anos, é mais um que passou pelo Paysandu. O jogador atuou com a camisa bicolor no ano passado e esteve em campo em 15 partidas.

Vitor Leque

Vitor Leque, atacante de 25 anos, defendeu as cores do Remo na temporada 2023. Foram apenas quatro partidas com a camisa azulina e nenhum gol marcado.

Robinho

O atacante Robinho, de 27 anos, esteve no Paysandu em 2021. O atleta fez 24 partidas com a camisa do Papão e conquistou o título do Parazão.

Paysandu x Inter de Limeira se enfrentam neste domingo (15), às 16h, na Curuzu, pela Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.