Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu Fábio Will 11.06.26 11h47 Inter quer surpreender o Paysandu (Divulgação / "X" @interdelimeira) O Paysandu terá pela frente mais um compromisso na Série C do Brasileirão. O Papão recebe a Inter de Limeira-SP, no domingo (15), às 16h, na Curuzu, pela 10ª rodada da competição nacional. O Papão busca a retomar a liderança da Série C, já o adversário bicolor conta com vários jogadores que passaram pelo Paysandu e pelo Remo e foca na permanência no G8. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A Inter de Limeira-SP ocupa atualmente a 7ª posição na classificação da Série C com 15 pontos. A equipe paulista possui um elenco com vários atletas com passagens pelo futebol paraense, alguns deles foram campeões com o próprio Paysandu Veja a lista Vidal Lateral-direito Vidal, de 29 anos, esteve no Remo na temporada 2024. O jogador fez 15 partidas com a camisa do Leão Azul e participou do elenco que conquistou o acesso à Série B. Legenda (Samara Miranda / Remo) Juan Tavares Juan Tavares, de 24 anos, lateral-esquerdo, faz parte do time da Inter de Limeira, mas já defendeu o Papão no ano de 2023. Foram apenas quatro partidas com a camisa bicolor. Gustavo Bochecha Gustavo Bochecha, volante de 30 anos, esteve em Belém atuando pelo Remo na temporada 2023. O jogador realizou apenas seis jogos com a camisa azulina e marcou um gol. Marco Antônio Marco Antônio, meia paraense que passou pelo Remo na temporada 2024. O jogador esteve em campo pelo Leão azul em 32 jogos, marcou três gols e deu uma assistência, além de ter conquistado o acesso à Série B. Ronaldo Henrique O volante Ronaldo Henrique, de 31 anos, é mais um que passou pelo Paysandu. O jogador atuou com a camisa bicolor no ano passado e esteve em campo em 15 partidas. Vitor Leque Vitor Leque, atacante de 25 anos, defendeu as cores do Remo na temporada 2023. Foram apenas quatro partidas com a camisa azulina e nenhum gol marcado. Robinho O atacante Robinho, de 27 anos, esteve no Paysandu em 2021. O atleta fez 24 partidas com a camisa do Papão e conquistou o título do Parazão. Paysandu x Inter de Limeira se enfrentam neste domingo (15), às 16h, na Curuzu, pela Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol série c paysandu x inter de limeira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu manifesta apoio a Pam Pam após atropelamento em Belém Por meio de nota divulgada nas redes sociais, o clube prestou solidariedade aos familiares e amigos do torcedor e desejou sua recuperação. 11.06.26 12h04 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 Futebol Quem é Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu que foi atropelado em Belém Figura carismática das arquibancadas, ele se transformou nos últimos meses em um dos rostos mais conhecidos da torcida do Papão. 11.06.26 11h41 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26 Futebol Quem é Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu que foi atropelado em Belém Figura carismática das arquibancadas, ele se transformou nos últimos meses em um dos rostos mais conhecidos da torcida do Papão. 11.06.26 11h41 CERIMÔNIA Que horas é a abertura da Copa do Mundo 2026? Veja horário, atrações e onde assistir ao vivo Pela primeira vez na história, o Mundial terá três cerimônias oficiais de abertura, realizadas no México, Canadá e Estados Unidos antes das estreias dos países-sede 10.06.26 22h22