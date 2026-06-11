Quem é Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu que foi atropelado em Belém Figura carismática das arquibancadas, ele se transformou nos últimos meses em um dos rostos mais conhecidos da torcida do Papão. Caio Maia 11.06.26 11h41 Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu (Ascom/ Paysandu) O acidente sofrido por Daniel, mais conhecido como Pampam, na noite de quarta (10), mobilizou torcedores do Paysandu. Figura carismática das arquibancadas bicolores e presença constante nas redes sociais ligadas ao clube, ele se transformou nos últimos meses em um dos rostos mais conhecidos da torcida do Papão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A popularidade de Pampam alcançou o auge durante a conquista do Campeonato Paraense de 2026. Após o empate contra o Remo, resultado que garantiu ao Paysandu o seu 51º título estadual, o torcedor protagonizou uma das cenas mais marcantes da comemoração no Estádio Mangueirão. Logo após o apito final, o capitão Marcinho deixou o gramado para buscá-lo nas arquibancadas e levá-lo para participar da festa junto ao elenco. Cercado pelos jogadores, Pampam teve a oportunidade de erguer a taça de campeão paraense, momento que rapidamente viralizou entre os torcedores nas redes sociais. O gesto se repetiu na sequência vitoriosa do Papão até o momento. Ele esteve com os jogadores e ajudou a levantar o trofeu de campeão da Copa Verde, conquistado no último domingo (7). Mais do que um gesto simbólico, a homenagem reflete o carinho construído entre Pam Pam e o grupo de atletas ao longo da temporada. Marcinho, uma espécie de "padrinho" do torcedor, diz que a energia transmitida por Daniel serviu de inspiração para o elenco na decisão estadual. Marcinho mantém proximidade com Pam Pam (Jorge Luís Totti/Paysandu) “A gente só está retribuindo esse carinho que ele tem com o Paysandu. Foi um combustível a mais para a gente dentro de campo”, afirmou o meia após a conquista. Conhecido pela alegria contagiante e pela forma espontânea com que demonstra sua paixão pelo clube, Pampam conquistou espaço entre os torcedores por meio de vídeos publicados nas redes sociais. Apesar de muitos associarem sua imagem a alguma condição específica, a família informa que ele realizou diversos exames ao longo da vida e não possui nenhuma deficiência diagnosticada. O apelido que o tornou famoso surgiu de maneira simples. De acordo com o tio, Erick Henrique, Daniel era chamado de “Dandam” pelos familiares, mas o nome acabou sendo substituído de forma espontânea durante as gravações publicadas na internet. “Eu coloquei Pampam e caiu na graça do público”, relembrou. Com o crescimento da repercussão, surgiu a chamada “Turma do Pampam”, grupo formado por amigos e colaboradores que passaram a participar dos vídeos e conteúdos produzidos para as redes sociais. A presença constante nos estádios e o jeito autêntico de celebrar cada lance fizeram com que Daniel conquistasse a simpatia não apenas dos torcedores, mas também de jogadores e dirigentes. Curiosamente, a família de Daniel não tem origem bicolor. Os parentes se declaram remistas, mas destacam que sempre foram recebidos com respeito pela torcida do Paysandu, independentemente da rivalidade entre os clubes Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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