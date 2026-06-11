Quem é Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu que foi atropelado em Belém

O acidente sofrido por Daniel, mais conhecido como Pampam, na noite de quarta (10), mobilizou torcedores do Paysandu. Figura carismática das arquibancadas bicolores e presença constante nas redes sociais ligadas ao clube, ele se transformou nos últimos meses em um dos rostos mais conhecidos da torcida do Papão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A popularidade de Pampam alcançou o auge durante a conquista do Campeonato Paraense de 2026. Após o empate contra o Remo, resultado que garantiu ao Paysandu o seu 51º título estadual, o torcedor protagonizou uma das cenas mais marcantes da comemoração no Estádio Mangueirão.

Logo após o apito final, o capitão Marcinho deixou o gramado para buscá-lo nas arquibancadas e levá-lo para participar da festa junto ao elenco. Cercado pelos jogadores, Pampam teve a oportunidade de erguer a taça de campeão paraense, momento que rapidamente viralizou entre os torcedores nas redes sociais. O gesto se repetiu na sequência vitoriosa do Papão até o momento. Ele esteve com os jogadores e ajudou a levantar o trofeu de campeão da Copa Verde, conquistado no último domingo (7).

Mais do que um gesto simbólico, a homenagem reflete o carinho construído entre Pam Pam e o grupo de atletas ao longo da temporada. Marcinho, uma espécie de "padrinho" do torcedor, diz que a energia transmitida por Daniel serviu de inspiração para o elenco na decisão estadual.

Marcinho mantém proximidade com Pam Pam (Jorge Luís Totti/Paysandu)

“A gente só está retribuindo esse carinho que ele tem com o Paysandu. Foi um combustível a mais para a gente dentro de campo”, afirmou o meia após a conquista.

Conhecido pela alegria contagiante e pela forma espontânea com que demonstra sua paixão pelo clube, Pampam conquistou espaço entre os torcedores por meio de vídeos publicados nas redes sociais. Apesar de muitos associarem sua imagem a alguma condição específica, a família informa que ele realizou diversos exames ao longo da vida e não possui nenhuma deficiência diagnosticada.

O apelido que o tornou famoso surgiu de maneira simples. De acordo com o tio, Erick Henrique, Daniel era chamado de “Dandam” pelos familiares, mas o nome acabou sendo substituído de forma espontânea durante as gravações publicadas na internet.

“Eu coloquei Pampam e caiu na graça do público”, relembrou.

Com o crescimento da repercussão, surgiu a chamada “Turma do Pampam”, grupo formado por amigos e colaboradores que passaram a participar dos vídeos e conteúdos produzidos para as redes sociais. A presença constante nos estádios e o jeito autêntico de celebrar cada lance fizeram com que Daniel conquistasse a simpatia não apenas dos torcedores, mas também de jogadores e dirigentes.

Curiosamente, a família de Daniel não tem origem bicolor. Os parentes se declaram remistas, mas destacam que sempre foram recebidos com respeito pela torcida do Paysandu, independentemente da rivalidade entre os clubes