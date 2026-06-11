Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu Fábio Will 11.06.26 10h26 Após o atropelamento de Daniel Pam Pam, torcedor símbolo da torcida do Paysandu, ocorrido na noite de ontem (10), em Belém, o jogador Marcinho, do Papão, utilizou suas redes sociais, mostrou apoio a Pam Pam. O jogador bicolor publicou uma imagem com o torcedor e afirmou que todos no clube estão torcendo por sua recuperação. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Marcinho postou no seu Instagram uma mensagem se solidarizando com Pam Pam, desejando uma boa recuperação ao torcedor bicolor e que, ele e todo elenco do Paysandu estão em oração por sua saúde. "Que notícia chata. Seja forte, corajoso, meu irmão. Deus é contigo. Vai ficar tudo bem, você vai sair dessa. Deus está cuidando de você, da sua vida. Você é forte. Eu em nome de todos aqui do Paysandu, estamos em oração por você. Te amo", publicou o meia do Papão. VEJA MAIS Daniel ‘Pam Pam’, símbolo da torcida do Paysandu, é atropelado durante pintura de rua em Belém O caso foi registrado na noite de quarta-feira (10) e deixou ao menos quatro pessoas feridas Pam Pam ficou ferido com um corte na cabeça, escoriações e quebrou dentes e alguns dedos das mãos. Pam Pam é um torcedor símbolo do Paysandu, que ganhou os corações da torcida bicolor nas redes sociais. Nesta temporada o torcedor ganhou repercussão e é figura marcante nos jogos do Papão, além de ser homenageado pelo elenco. Nos títulos do Campeonato Paraense e também da Copa Verde, Pam Pam esteve na festa com os jogadores e levantou os troféus. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Após título da Copa Verde, Paysandu volta atenções para a Série C Bruno Bispo prega concentração total no duelo contra a Inter de Limeira e aponta acesso como principal meta da temporada 11.06.26 20h08 Futebol Paysandu manifesta apoio a Pam Pam após atropelamento em Belém Por meio de nota divulgada nas redes sociais, o clube prestou solidariedade aos familiares e amigos do torcedor e desejou sua recuperação. 11.06.26 12h04 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 Futebol Quem é Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu que foi atropelado em Belém Figura carismática das arquibancadas, ele se transformou nos últimos meses em um dos rostos mais conhecidos da torcida do Papão. 11.06.26 11h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES TEM BOM GOSTO! Endrick escuta Nilson Chaves? Entenda o meme que viralizou durante a Copa do Mundo Print atribuído ao atacante da Seleção Brasileira mostra o cantor paraense entre os artistas mais ouvidos 12.06.26 0h09 Futebol Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional 11.06.26 19h45 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 FUTEBOL Com preço promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira Papão tenta retomar a liderança da Série C e encara a Inter de Limeira na Curuzu, após a conquista do hexa na Copa Verde 10.06.26 12h21