Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte'

Após o atropelamento de Daniel Pam Pam, torcedor símbolo da torcida do Paysandu, ocorrido na noite de ontem (10), em Belém, o jogador Marcinho, do Papão, utilizou suas redes sociais, mostrou apoio a Pam Pam. O jogador bicolor publicou uma imagem com o torcedor e afirmou que todos no clube estão torcendo por sua recuperação.

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Marcinho postou no seu Instagram uma mensagem se solidarizando com Pam Pam, desejando uma boa recuperação ao torcedor bicolor e que, ele e todo elenco do Paysandu estão em oração por sua saúde.

"Que notícia chata. Seja forte, corajoso, meu irmão. Deus é contigo. Vai ficar tudo bem, você vai sair dessa. Deus está cuidando de você, da sua vida. Você é forte. Eu em nome de todos aqui do Paysandu, estamos em oração por você. Te amo", publicou o meia do Papão.

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Pam Pam ficou ferido com um corte na cabeça, escoriações e quebrou dentes e alguns dedos das mãos. Pam Pam é um torcedor símbolo do Paysandu, que ganhou os corações da torcida bicolor nas redes sociais. Nesta temporada o torcedor ganhou repercussão e é figura marcante nos jogos do Papão, além de ser homenageado pelo elenco. Nos títulos do Campeonato Paraense e também da Copa Verde, Pam Pam esteve na festa com os jogadores e levantou os troféus.