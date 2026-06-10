Com preço promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira Papão tenta retomar a liderança da Série C e encara a Inter de Limeira na Curuzu, após a conquista do hexa na Copa Verde Fábio Will 10.06.26 12h21 Papão espera "casa cheia" no Vovô da Cidade (Matheus Vieira / Paysandu) A diretoria do Paysandu iniciou as vendas de ingressos para o jogo contra a Inter de Limeira-SP. Após a conquista de três títulos no ano, o Paysandu foca totalmente sua atenção para o principal objetivo do ano: a Série C do Campeonato Brasileiro. O Papão terá pela frente a Inter de Limeira-SP, no próximo domingo (14), às 16h, na Curuzu, em Belém, pela 10ª rodada da competição e os bilhetes para o jogo segue promocional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Paysandu divulgou em suas redes sociais os valores dos ingressos para a partida diante da Inter de Limeira, que pode, dependendo de uma combinação de resultados, recolocar o Papão na liderança da Terceirona do Brasil. Os bilhetes para esse jogo custam entre R$40 e R$100. A promoção dos ingressos para os torcedores que entrarem até às 15h segue valendo no valor de R$40. Esse bilhete só é valido para quem entrar até às 15h, perdendo seu valor após esse horário. O ingresso para quem quiser entrar qualquer horário está no valor de R$50. Já as cadeiras custam R$100. VEJA MAIS Justiça rejeita ação de Borasi e garante vitória ao Paysandu em disputa trabalhista Ex-jogador bicolor, argentino cobrava R$ 101,7 mil do clube referentes ao período em que atuou pela equipe paraense. Presidente da FPF avalia reformulação da Copa Verde e afirma: ‘Acertou mais do que errou’ Ricardo Gluck Paul destacou o calendário definido, as transmissões e a maior visibilidade da competição como pontos positivos desta edição Paysandu convoca reunião do Conselho Deliberativo para julgamento de contas Etapa considerada uma das mais importantes do calendário administrativo do clube. Os ingressos para Paysandu x Inter de Limeira-SP estão disponíveis em todas as Lojas Lobo. O torcedor também pode adquirir seu bilhete através do site www.ingressos.paysandu.com.br. Após nove rodadas da Série C, o Papão ocupa a 3ª posição com 17 pontos, um ponto a menos que Brusque-SC e Guarani-SP, líderes da competição, já a Inter de Limeira-SP ocupa a 7ª colocação na tabela e precisa pontuar para se manter no G8. A partida entre o Papão e o Leão do interior paulista terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol paysandu x inter de limeira série c curuzu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Com preço promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira Papão tenta retomar a liderança da Série C e encara a Inter de Limeira na Curuzu, após a conquista do hexa na Copa Verde 10.06.26 12h21 Futebol Justiça rejeita ação de Borasi e garante vitória ao Paysandu em disputa trabalhista Ex-jogador bicolor, argentino cobrava R$ 101,7 mil do clube referentes ao período em que atuou pela equipe paraense. 09.06.26 12h35 Futebol Paysandu convoca reunião do Conselho Deliberativo para julgamento de contas Etapa considerada uma das mais importantes do calendário administrativo do clube. 09.06.26 12h01 Descanso Após o hexa da Copa Verde, Paysandu dá dois dias de folga ao elenco e foca na Série C Com o fim das competições paralelas, o Papão passa a ter apenas o Brasileiro no calendário 08.06.26 13h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro 10.06.26 10h54 FUTEBOL Arthur Elias vê seleção desrespeitada por árbitra em revés para os EUA: 'Reflexo de xenofobia' O treinador também afirmou que nunca havia se sentido tão desrespeitado por uma equipe de arbitragem ao longo da carreira 10.06.26 9h36 Em jogo nervoso, seleção brasileira feminina de futebol perde para os EUA em Fortaleza 10.06.26 0h17 FUTEBOL Com preço promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira Papão tenta retomar a liderança da Série C e encara a Inter de Limeira na Curuzu, após a conquista do hexa na Copa Verde 10.06.26 12h21