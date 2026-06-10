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Com preço promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira

Papão tenta retomar a liderança da Série C e encara a Inter de Limeira na Curuzu, após a conquista do hexa na Copa Verde

Fábio Will
fonte

Papão espera "casa cheia" no Vovô da Cidade (Matheus Vieira / Paysandu)

A diretoria do Paysandu iniciou as vendas de ingressos para o jogo contra a Inter de Limeira-SP. Após a conquista de três títulos no ano, o Paysandu foca totalmente sua atenção para o principal objetivo do ano: a Série C do Campeonato Brasileiro. O Papão terá pela frente a Inter de Limeira-SP, no próximo domingo (14), às 16h, na Curuzu, em Belém, pela 10ª rodada da competição e os bilhetes para o jogo segue promocional.

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O Paysandu divulgou em suas redes sociais os valores dos ingressos para a partida diante da Inter de Limeira, que pode, dependendo de uma combinação de resultados, recolocar o Papão na liderança da Terceirona do Brasil. Os bilhetes para esse jogo custam entre R$40 e R$100.

A promoção dos ingressos para os torcedores que entrarem até às 15h segue valendo no valor de R$40. Esse bilhete só é valido para quem entrar até às 15h, perdendo seu valor após esse horário. O ingresso para quem quiser entrar qualquer horário está no valor de R$50. Já as cadeiras custam R$100.

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Os ingressos para Paysandu x Inter de Limeira-SP estão disponíveis em todas as Lojas Lobo. O torcedor também pode adquirir seu bilhete através do site www.ingressos.paysandu.com.br.

Após nove rodadas da Série C, o Papão ocupa a 3ª posição com 17 pontos, um ponto a menos que Brusque-SC e Guarani-SP, líderes da competição, já a Inter de Limeira-SP ocupa a 7ª colocação na tabela e precisa pontuar para se manter no G8. A partida entre o Papão e o Leão do interior paulista terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

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