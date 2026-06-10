Durante a Copa dp Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF

A Copa do Mundo inicia nesta quinta-feira (11) e o Remo estará presente. O clube azulino irá participar da segunda etapa da imersão em grandes ligas esportivas globais, promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O evento reúne todos os clubes das Séries A e B do futebol brasileiro, além das federações, em um encontro para desenvolver estratégias de negócio e conhecer as grandes ligas esportivas, nesse caso a MLS e outras.

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A programação ocorrerá até domingo (14) e contará com a participação da CBF; O objetivo é apresentar experiências adotadas por ligas esportivas norte-americanas, com destaque para a Major League Soccer (MLS), principal competição de futebol dos Estados Unidos. Segundo a CBF, a proposta busca aproximar dirigentes brasileiros de referências internacionais consideradas bem-sucedidas na administração esportiva e na geração de receitas para clubes e ligas.

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O presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que a troca de experiências com organizações esportivas de outros países pode contribuir para o desenvolvimento do futebol nacional.

“Nosso objetivo é aproximar clubes e federações dos melhores exemplos de gestão esportiva do mundo. Queremos entender como as grandes ligas se estruturam, como constroem seus modelos de negócio, fortalecem suas marcas e se conectam com os torcedores. Essa troca de experiências é fundamental para o desenvolvimento do futebol brasileiro”, declarou.

A delegação desembarca nos Estados Unidos na quinta-feira (11). Já no dia seguinte, os participantes terão uma programação voltada à MLS, liga que registrou crescimento nos últimos anos e ampliou sua visibilidade internacional com a chegada de atletas como Lionel Messi e Luis Suárez, além da participação de investidores ligados ao futebol, como David Beckham e Ronaldo.

No sábado (13), a agenda será dedicada ao conhecimento de modelos adotados por outras ligas esportivas norte-americanas. A proposta é apresentar diferentes estratégias relacionadas à gestão comercial, relacionamento com torcedores e ampliação das fontes de receita.

O vice-presidente da CBF, Gustavo Dias Henrique, destacou que a iniciativa pretende ampliar a compreensão dos participantes sobre a indústria do esporte nos Estados Unidos.

“Vamos conhecer não apenas a MLS, mas também experiências de outras grandes ligas americanas para entender como os Estados Unidos enxergam e gerem o esporte profissional. É uma oportunidade importante para absorver conhecimento, identificar boas práticas e refletir sobre caminhos que possam fortalecer ainda mais o nosso futebol”, afirmou.

A programação será encerrada com a presença da comitiva na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, em New Jersey.

“Vamos conhecer não apenas a MLS, mas também experiências de outras grandes ligas americanas para entender como os Estados Unidos enxergam e gerem o esporte profissional. É uma oportunidade importante para absorver conhecimento, identificar boas práticas e refletir sobre caminhos que possam fortalecer ainda mais o nosso futebol”, disse.

A agenda será encerrada com a presença da delegação na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, em New Jersey.