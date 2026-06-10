Durante a Copa dp Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro O Liberal 10.06.26 10h54 Comitiva da CBF durante palestra na Alemanha na imersão realizada em janeiro (Thomas Böcker / DFB) A Copa do Mundo inicia nesta quinta-feira (11) e o Remo estará presente. O clube azulino irá participar da segunda etapa da imersão em grandes ligas esportivas globais, promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O evento reúne todos os clubes das Séries A e B do futebol brasileiro, além das federações, em um encontro para desenvolver estratégias de negócio e conhecer as grandes ligas esportivas, nesse caso a MLS e outras. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A programação ocorrerá até domingo (14) e contará com a participação da CBF; O objetivo é apresentar experiências adotadas por ligas esportivas norte-americanas, com destaque para a Major League Soccer (MLS), principal competição de futebol dos Estados Unidos. Segundo a CBF, a proposta busca aproximar dirigentes brasileiros de referências internacionais consideradas bem-sucedidas na administração esportiva e na geração de receitas para clubes e ligas. VEJA MAIS Presidente do Operário-PR descarta saída de meia para o Remo: ‘Ele não quer sair’ Segundo Álvaro Goes, Boschilia, destaque do Fantasma, não deve sair da equipe até o final da temporada. Clube do Remo anuncia a saída do meia Panagiotis Tachtsidis Meia grego foi contratado em 2025 e ajudou na campanha do acesso para a Série A Remo entra no Top 6 da Série A em arrecadação e supera gigantes do futebol brasileiro Leão Azul já faturou quase R$ 15 milhões com jogos em Belém e aparece à frente de clubes como São Paulo, Internacional, Vasco, Bahia e Fluminense O presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que a troca de experiências com organizações esportivas de outros países pode contribuir para o desenvolvimento do futebol nacional. “Nosso objetivo é aproximar clubes e federações dos melhores exemplos de gestão esportiva do mundo. Queremos entender como as grandes ligas se estruturam, como constroem seus modelos de negócio, fortalecem suas marcas e se conectam com os torcedores. Essa troca de experiências é fundamental para o desenvolvimento do futebol brasileiro”, declarou. A delegação desembarca nos Estados Unidos na quinta-feira (11). Já no dia seguinte, os participantes terão uma programação voltada à MLS, liga que registrou crescimento nos últimos anos e ampliou sua visibilidade internacional com a chegada de atletas como Lionel Messi e Luis Suárez, além da participação de investidores ligados ao futebol, como David Beckham e Ronaldo. No sábado (13), a agenda será dedicada ao conhecimento de modelos adotados por outras ligas esportivas norte-americanas. A proposta é apresentar diferentes estratégias relacionadas à gestão comercial, relacionamento com torcedores e ampliação das fontes de receita. O vice-presidente da CBF, Gustavo Dias Henrique, destacou que a iniciativa pretende ampliar a compreensão dos participantes sobre a indústria do esporte nos Estados Unidos. “Vamos conhecer não apenas a MLS, mas também experiências de outras grandes ligas americanas para entender como os Estados Unidos enxergam e gerem o esporte profissional. É uma oportunidade importante para absorver conhecimento, identificar boas práticas e refletir sobre caminhos que possam fortalecer ainda mais o nosso futebol”, afirmou. A programação será encerrada com a presença da comitiva na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, em New Jersey. “Vamos conhecer não apenas a MLS, mas também experiências de outras grandes ligas americanas para entender como os Estados Unidos enxergam e gerem o esporte profissional. É uma oportunidade importante para absorver conhecimento, identificar boas práticas e refletir sobre caminhos que possam fortalecer ainda mais o nosso futebol”, disse. A agenda será encerrada com a presença da delegação na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, em New Jersey. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol cbf copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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