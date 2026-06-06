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Clube do Remo anuncia a saída do meia Panagiotis Tachtsidis

Meia grego foi contratado em 2025 e ajudou na campanha do acesso para a Série A

Redação O Liberal

O Clube do Remo informou que o meia Panagiotis Tachtsidis não faz mais parte do elenco para a sequência da temporada. A rescisão de contrato ocorreu em comum acordo entre o Clube e o atleta.

O jogador chegou ao Leão em 2025 e teve participação importante no acesso para a Série A.

Desempenho no Remo

Com a camisa azulina, Panagiotis Tachtsidis disputou um total de 15 jogos. Durante sua passagem, o meia marcou dois gols e contribuiu com duas assistências.

O Clube do Remo agradeceu ao jogador pelos serviços prestados durante o período em que vestiu a camisa azulina e desejou sucesso nos seus próximos desafios.

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