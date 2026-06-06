Clube do Remo anuncia a saída do meia Panagiotis Tachtsidis Meia grego foi contratado em 2025 e ajudou na campanha do acesso para a Série A Redação O Liberal 06.06.26 18h08 O Clube do Remo informou que o meia Panagiotis Tachtsidis não faz mais parte do elenco para a sequência da temporada. A rescisão de contrato ocorreu em comum acordo entre o Clube e o atleta. O jogador chegou ao Leão em 2025 e teve participação importante no acesso para a Série A. Desempenho no Remo Com a camisa azulina, Panagiotis Tachtsidis disputou um total de 15 jogos. Durante sua passagem, o meia marcou dois gols e contribuiu com duas assistências. O Clube do Remo agradeceu ao jogador pelos serviços prestados durante o período em que vestiu a camisa azulina e desejou sucesso nos seus próximos desafios. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FIM DE CICLO Clube do Remo anuncia a saída do meia Panagiotis Tachtsidis Meia grego foi contratado em 2025 e ajudou na campanha do acesso para a Série A 06.06.26 18h08 Futebol Remo entra no Top 6 da Série A em arrecadação e supera gigantes do futebol brasileiro Leão Azul já faturou quase R$ 15 milhões com jogos em Belém e aparece à frente de clubes como São Paulo, Internacional, Vasco, Bahia e Fluminense 05.06.26 19h26 Futebol Marllon, do Remo, é um dos dois únicos atletas de linha a jogar todos os minutos da Série A Segundo levantamento feito pelo Sofascore, o atleta esteve em todos os 1.620 minutos das 18 rodadas disputadas até o momento. 04.06.26 17h31 Futebol Durante as férias, jogadores do Remo farão treinos remotos antes de reapresentação Clube elaborou um planejamento para manter a condição física dos atletas na intertemporada. 04.06.26 15h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14 ALERTA Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017 04.06.26 22h49