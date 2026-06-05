Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. Caio Maia 05.06.26 18h14 Caio Mello, volante destaque do Paysandu. (Thiago Gomes / O Liberal) Peça importante no bom momento vivido pelo Paysandu em 2026, o volante Caio Mello vem se destacando não apenas pela consistência no meio-campo, mas também pela participação direta em gols. Com seis gols marcados e cinco assistências distribuídas em 20 partidas na temporada, o jogador soma 11 participações em gols e aparece entre os volantes mais decisivos do futebol brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, com base na plataforma Wyscout, aponta que, entre jogadores da posição que atuam nas Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, apenas Danilo, do Botafogo e da Seleção Brasileira, possui números superiores. O volante alvinegro acumula 15 participações em gols em 27 jogos. Caio Mello divide a segunda colocação do ranking com Christian, do Cruzeiro, e Baralhas, do Vitória, ambos também com 11 participações. VEJA MAIS Paysandu: Somente três finais de Copa Verde tiveram 'virada' após derrota no primeiro jogo Paysandu terá diante do Anápolis, no domingo, uma missão que poucas equipes conseguiram cumprir na história da competição regional Júnior Rocha reconhece atuação abaixo do Paysandu, mas acredita em virada na Copa Verde Técnico bicolor destacou a confiança no elenco e no apoio da torcida para reverter o placar no Mangueirão Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017 A diferença está no aproveitamento. Enquanto Christian registra média de 0,33 participação por partida e Baralhas tem 0,40, o jogador bicolor alcança média de 0,55, a segunda melhor entre os atletas listados. Caio Mello e Paysandu vivem boa fase O bom momento foi reforçado na penúltima decisão disputada pelo Paysandu. Na conquista da Copa Norte, Caio marcou um gol e deu uma assistência, sendo um dos destaques da equipe. A partida também teve significado especial por marcar o jogo de número 150 do volante como profissional. Os números de 2026 mostram uma temporada de destaque individual. Os seis gols foram marcados diante de Remo, Portuguesa-RJ, Itabaiana, Botafogo-PB, Floresta e Nacional-AM. Já as assistências ocorreram contra Tuna Luso, Vasco, Itabaiana, Águia de Marabá e Nacional-AM. Veja os números do volante no Papão Além da contribuição ofensiva, Caio mantém índices relevantes em outros fundamentos. Segundo dados do Wyscout, o volante soma: 1.431 minutos em campo, 118 recuperações de bola, 62 interceptações, 502 passes, 79,3% de aproveitamento nos passes. Mais da metade das recuperações ocorreu no campo adversário, evidenciando a participação do jogador na pressão exercida pela equipe bicolor. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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