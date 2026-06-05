Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil

Peça importante no bom momento vivido pelo Paysandu em 2026, o volante Caio Mello vem se destacando não apenas pela consistência no meio-campo, mas também pela participação direta em gols. Com seis gols marcados e cinco assistências distribuídas em 20 partidas na temporada, o jogador soma 11 participações em gols e aparece entre os volantes mais decisivos do futebol brasileiro.

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Levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, com base na plataforma Wyscout, aponta que, entre jogadores da posição que atuam nas Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, apenas Danilo, do Botafogo e da Seleção Brasileira, possui números superiores. O volante alvinegro acumula 15 participações em gols em 27 jogos. Caio Mello divide a segunda colocação do ranking com Christian, do Cruzeiro, e Baralhas, do Vitória, ambos também com 11 participações.

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A diferença está no aproveitamento. Enquanto Christian registra média de 0,33 participação por partida e Baralhas tem 0,40, o jogador bicolor alcança média de 0,55, a segunda melhor entre os atletas listados.

Caio Mello e Paysandu vivem boa fase

O bom momento foi reforçado na penúltima decisão disputada pelo Paysandu. Na conquista da Copa Norte, Caio marcou um gol e deu uma assistência, sendo um dos destaques da equipe. A partida também teve significado especial por marcar o jogo de número 150 do volante como profissional.

Os números de 2026 mostram uma temporada de destaque individual. Os seis gols foram marcados diante de Remo, Portuguesa-RJ, Itabaiana, Botafogo-PB, Floresta e Nacional-AM. Já as assistências ocorreram contra Tuna Luso, Vasco, Itabaiana, Águia de Marabá e Nacional-AM.

Veja os números do volante no Papão

Além da contribuição ofensiva, Caio mantém índices relevantes em outros fundamentos. Segundo dados do Wyscout, o volante soma:

1.431 minutos em campo,

118 recuperações de bola,

62 interceptações,

502 passes,

79,3% de aproveitamento nos passes.

Mais da metade das recuperações ocorreu no campo adversário, evidenciando a participação do jogador na pressão exercida pela equipe bicolor.