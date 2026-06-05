Paysandu busca repetir virada de 2021 para conquistar o hexacampeonato da Copa Verde

A derrota por 3 a 1 para o Anápolis, no jogo de ida da final da Copa Verde, deixou o Paysandu diante de uma missão difícil na busca pelo sexto título da competição regional. Para levantar a taça no tempo normal, o Papão precisará vencer por três gols de diferença na partida de volta, em Belém. Um triunfo por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

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Apesar do cenário complicado, o clube bicolor já viveu situação semelhante em uma decisão de mata-mata e conseguiu reverter a desvantagem. A última vez que o Paysandu virou um confronto após perder por dois gols de diferença foi na final do Campeonato Paraense de 2021.

Naquela oportunidade, o time foi derrotado pela Tuna Luso por 4 a 2 no jogo de ida, disputado no Estádio do Souza. O resultado obrigava o Paysandu a vencer por dois gols para levar a disputa aos pênaltis ou por três para conquistar o título diretamente.

Na partida de volta, na Curuzu, o Papão respondeu de forma contundente. Com três gols do atacante Gabriel Barbosa, a equipe goleou a Tuna por 4 a 1, fechou o placar agregado em 6 a 5 e conquistou o 49º título paraense de sua história.

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Agora, o desafio volta a ser semelhante. Depois da derrota em Goiás, o Paysandu precisa novamente superar uma diferença de dois gols para seguir sonhando com a taça.

Além da necessidade de reação, o clube também tentará quebrar uma marca rara na própria Copa Verde. Desde a criação do torneio, em 2014, apenas uma equipe conseguiu reverter uma desvantagem de dois ou mais gols sofrida no primeiro jogo da final. Foi o Cuiabá, em 2015, quando perdeu para o Remo por 4 a 1 no Mangueirão e venceu a volta por 5 a 1, conquistando o título.

O próximo e derradeiro confronto da final da Copa Verde será neste domingo (7), a partir das 18h30, direto do estádio Mangueirão, em Belém.