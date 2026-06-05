Paysandu busca repetir virada de 2021 para conquistar o hexacampeonato da Copa Verde Papão precisa reverter dois gols de desvantagem contra o Anápolis; última reação semelhante aconteceu na final do Parazão diante da Tuna Luso O Liberal 05.06.26 19h41 O primeiro jogo contra o Anápolis foi um pesadelo para os bicolores. (Jorge Luís Totti/Paysandu) A derrota por 3 a 1 para o Anápolis, no jogo de ida da final da Copa Verde, deixou o Paysandu diante de uma missão difícil na busca pelo sexto título da competição regional. Para levantar a taça no tempo normal, o Papão precisará vencer por três gols de diferença na partida de volta, em Belém. Um triunfo por dois gols leva a decisão para os pênaltis. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Apesar do cenário complicado, o clube bicolor já viveu situação semelhante em uma decisão de mata-mata e conseguiu reverter a desvantagem. A última vez que o Paysandu virou um confronto após perder por dois gols de diferença foi na final do Campeonato Paraense de 2021. Naquela oportunidade, o time foi derrotado pela Tuna Luso por 4 a 2 no jogo de ida, disputado no Estádio do Souza. O resultado obrigava o Paysandu a vencer por dois gols para levar a disputa aos pênaltis ou por três para conquistar o título diretamente. Na partida de volta, na Curuzu, o Papão respondeu de forma contundente. Com três gols do atacante Gabriel Barbosa, a equipe goleou a Tuna por 4 a 1, fechou o placar agregado em 6 a 5 e conquistou o 49º título paraense de sua história. VEJA MAIS Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. Paysandu: Somente três finais de Copa Verde tiveram 'virada' após derrota no primeiro jogo Paysandu terá diante do Anápolis, no domingo, uma missão que poucas equipes conseguiram cumprir na história da competição regional Júnior Rocha reconhece atuação abaixo do Paysandu, mas acredita em virada na Copa Verde Técnico bicolor destacou a confiança no elenco e no apoio da torcida para reverter o placar no Mangueirão Agora, o desafio volta a ser semelhante. Depois da derrota em Goiás, o Paysandu precisa novamente superar uma diferença de dois gols para seguir sonhando com a taça. Além da necessidade de reação, o clube também tentará quebrar uma marca rara na própria Copa Verde. Desde a criação do torneio, em 2014, apenas uma equipe conseguiu reverter uma desvantagem de dois ou mais gols sofrida no primeiro jogo da final. Foi o Cuiabá, em 2015, quando perdeu para o Remo por 4 a 1 no Mangueirão e venceu a volta por 5 a 1, conquistando o título. O próximo e derradeiro confronto da final da Copa Verde será neste domingo (7), a partir das 18h30, direto do estádio Mangueirão, em Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol final da copa verde 2026 paysandu x anápolis jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu busca repetir virada de 2021 para conquistar o hexacampeonato da Copa Verde Papão precisa reverter dois gols de desvantagem contra o Anápolis; última reação semelhante aconteceu na final do Parazão diante da Tuna Luso 05.06.26 19h41 Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14 Futebol Paysandu: Somente três finais de Copa Verde tiveram 'virada' após derrota no primeiro jogo Paysandu terá diante do Anápolis, no domingo, uma missão que poucas equipes conseguiram cumprir na história da competição regional 05.06.26 15h09 futebol Júnior Rocha reconhece atuação abaixo do Paysandu, mas acredita em virada na Copa Verde Técnico bicolor destacou a confiança no elenco e no apoio da torcida para reverter o placar no Mangueirão 05.06.26 9h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Futebol Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses. 04.06.26 21h59 futebol Júnior Rocha reconhece atuação abaixo do Paysandu, mas acredita em virada na Copa Verde Técnico bicolor destacou a confiança no elenco e no apoio da torcida para reverter o placar no Mangueirão 05.06.26 9h45 COMPLICOU Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão 04.06.26 21h59