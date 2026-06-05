Júnior Rocha reconhece atuação abaixo do Paysandu, mas acredita em virada na Copa Verde Técnico bicolor destacou a confiança no elenco e no apoio da torcida para reverter o placar no Mangueirão O Liberal 05.06.26 9h45 Treinador apontou problemas ofensivos na partida contra o Anápolis (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu sofreu um grande golpe no jogo de ida da final da Copa Verde. O time bicolor perdeu por 3 a 1 para o Anápolis em uma partida na qual atuou abaixo do esperado. Após o confronto, o treinador Júnior Rocha analisou o desempenho da equipe. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Na coletiva, o técnico disse que, apesar de não querer fazer avaliações precipitadas, o time apresentou um baixo nível de atuação. O treinador apontou o pouco aproveitamento das finalizações, enquanto o Anápolis conseguiu ser efetivo quando chegou ao ataque. "Nada ofusca o baixo nível que apresentamos, principalmente na questão de finalização. Tivemos inúmeras chances aí e não fomos efetivos, e o Anápolis foi efetivo. Obviamente, temos alguns erros pontuais que precisamos corrigir, e isso vai ser o ano todo. Tenho falado para eles que a gente vai terminar o ano aqui se ajustando. Mas a vida segue. Esse gol do Juninho nos deu vida, deu esperança de a gente fazer um grande jogo agora na volta, no Mangueirão, diante do nosso torcedor, da nossa atmosfera lá", analisou o técnico. VEJA MAIS Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses. Juninho mantém esperança em virada do Paysandu em Belém: 'Esse time é capaz' Atacante marcou o gol que deu sobrevida aos bicolores para o segundo jogo da final da Copa Verde Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017 A grande final será já no próximo domingo (7). Com isso, a equipe terá apenas um treino antes da partida, já que chega a Belém na madrugada de sábado (6). Assim, segundo Júnior Rocha, o trabalho será mais voltado para recuperação física, fortalecimento mental e análise do jogo para tentar corrigir os erros. "Fortalece psicologicamente o nosso grupo. Obviamente, fazer uma edição desse jogo e mostrar o que a gente tem que ajustar, porque isso vai ser o ano todo. E focar, né, acumular energia para a gente colocar em prática a nossa performance no domingo", afirmou. O Papão terá que tirar uma desvantagem de dois gols para, pelo menos, forçar a disputa por pênaltis. Para ser campeão no tempo normal, precisará vencer por três ou mais gols de diferença. Mas o treinador bicolor está confiante e acredita na virada. "Estamos acreditando pelo que a gente fez até agora. Esse grupo já mostrou o potencial, que é forte psicologicamente. Hoje realmente a gente destoou, principalmente na questão ofensiva. Óbvio que nós sofremos três gols, mas a gente vai continuar nessas correções, nesse aperfeiçoamento, porque não tem outra saída. O grupo é esse para esse primeiro semestre, é esse que nos trouxe até aqui. Nós, juntamente com o torcedor, não temos dúvida nenhuma de que acreditamos demais. Por isso que o torcedor vai lotar o Mangueirão, é para nos apoiar, para a gente fazer um grande jogo e, por que não, reverter esse placar", finalizou Júnior Rocha. 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