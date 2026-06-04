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Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final

Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão

O Liberal

A derrota do Paysandu por 3 a 1 para o Anápolis, no jogo de ida da final da Copa Verde 2026 na noite de quarta-feira (4), colocou o clube paraense diante de uma missão quase impossível: reverter uma grande desvantagem na decisão.

Desde a criação do torneio em 2014, apenas uma equipe conseguiu virar uma final após perder por mais de 2 gols no primeiro confronto decisivo. O feito pertence ao Cuiabá.

Na ocasião, o time mato-grossense perdeu o primeiro jogo por 4 a 1 para o Remo, mas goleou por 5 a 1 na volta e conquistou o título, no eterno "Cuiabaço".

image Só o Cuiabá conseguiu, em toda a história da Copa Verde, reverter uma derrota por 2 ou mais gols na final da competição. (Foto: João Vieira)

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Histórico da Copa Verde é direto: quem vence a primeira, é campeão

Ao longo das 12 edições já concluídas da Copa Verde, a equipe que venceu a primeira partida da final levantou a taça na maioria das vezes. Muitos confrontos de volta confirmaram a vantagem construída anteriormente.

Mesmo nas finais decididas nos pênaltis, os confrontos foram equilibrados. Não houve reviravoltas expressivas após derrotas por larga margem, exceto pelo caso do Cuiabá.

Relembre os placares de todas as finais da Copa Verde:

  • 2014 – Brasília campeão
    • Paysandu 2 x 1 Brasília
    • Brasília 2 x 1 Paysandu (Brasília venceu nos pênaltis por 7 a 6)
  • 2015 – Cuiabá campeão
    • Remo 4 x 1 Cuiabá
    • Cuiabá 5 x 1 Remo
  • 2016 – Paysandu campeão
    • Paysandu 2 x 0 Gama
    • Gama 2 x 1 Paysandu
  • 2017 – Luverdense campeão
    • Luverdense 3 x 1 Paysandu
    • Paysandu 1 x 1 Luverdense
  • 2018 – Paysandu campeão
    • Paysandu 2 x 0 Atlético Itapemirim
    • Atlético Itapemirim 1 x 1 Paysandu
  • 2019 – Cuiabá campeão
    • Cuiabá 0 x 1 Paysandu
    • Paysandu 0 x 1 Cuiabá (Cuiabá venceu nos pênaltis por 5 a 4)
  • 2020 – Brasiliense campeão
    • Brasiliense 2 x 1 Remo
    • Remo 2 x 1 Brasiliense (Brasiliense venceu nos pênaltis por 5 a 4)
  • 2021 – Remo campeão
    • Remo 0 x 0 Vila Nova
    • Vila Nova 0 x 0 Remo (Remo venceu nos pênaltis por 4 a 2)
  • 2022 – Paysandu campeão
    • Vila Nova 0 x 0 Paysandu
    • Paysandu 1 x 1 Vila Nova (Paysandu venceu nos pênaltis por 4 a 3)
  • 2023 – Goiás campeão
    • Goiás 2 x 0 Paysandu
    • Paysandu 0 x 2 Goiás
  • 2024 – Paysandu campeão
    • Paysandu 6 x 0 Vila Nova
    • Vila Nova 0 x 4 Paysandu
  • 2025 – Paysandu campeão
    • Goiás 0 x 0 Paysandu
    • Paysandu 1 x 1 Goiás (Paysandu venceu nos pênaltis por 5 a 4)
  • 2026 – Final em andamento
    • Anápolis 3 x 1 Paysandu
    • Paysandu x Anápolis: o que acontecerá, torcedores?
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