Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão O Liberal 04.06.26 21h59 A derrota do Paysandu por 3 a 1 para o Anápolis, no jogo de ida da final da Copa Verde 2026 na noite de quarta-feira (4), colocou o clube paraense diante de uma missão quase impossível: reverter uma grande desvantagem na decisão. Desde a criação do torneio em 2014, apenas uma equipe conseguiu virar uma final após perder por mais de 2 gols no primeiro confronto decisivo. O feito pertence ao Cuiabá. Na ocasião, o time mato-grossense perdeu o primeiro jogo por 4 a 1 para o Remo, mas goleou por 5 a 1 na volta e conquistou o título, no eterno "Cuiabaço". Só o Cuiabá conseguiu, em toda a história da Copa Verde, reverter uma derrota por 2 ou mais gols na final da competição. (Foto: João Vieira) VEJA MAIS Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses. Ex-jogadores do Remo revelam bastidores do 'Cuiabaço' em 2015: 'hotel cheio de bebida antes do jogo' O lateral Levy e o volante Dadá relembram a final da Copa Verde de 2015, na qual o Remo venceu o jogo de ida por 4 a 1 e perdeu fora por 5 a 1 Paysandu termina a 9ª rodada da Série C na 3ª colocação após empate do Brusque-SC; confira! Após usar time alternativo e ser prejudicado por Pedro Henrique e Luciano Taboca, que foram expulsos, o Papão não é mais líder da competição. Histórico da Copa Verde é direto: quem vence a primeira, é campeão Ao longo das 12 edições já concluídas da Copa Verde, a equipe que venceu a primeira partida da final levantou a taça na maioria das vezes. Muitos confrontos de volta confirmaram a vantagem construída anteriormente. Mesmo nas finais decididas nos pênaltis, os confrontos foram equilibrados. Não houve reviravoltas expressivas após derrotas por larga margem, exceto pelo caso do Cuiabá. Relembre os placares de todas as finais da Copa Verde: 2014 – Brasília campeão Paysandu 2 x 1 Brasília Brasília 2 x 1 Paysandu (Brasília venceu nos pênaltis por 7 a 6) 2015 – Cuiabá campeão Remo 4 x 1 Cuiabá Cuiabá 5 x 1 Remo 2016 – Paysandu campeão Paysandu 2 x 0 Gama Gama 2 x 1 Paysandu 2017 – Luverdense campeão Luverdense 3 x 1 Paysandu Paysandu 1 x 1 Luverdense 2018 – Paysandu campeão Paysandu 2 x 0 Atlético Itapemirim Atlético Itapemirim 1 x 1 Paysandu 2019 – Cuiabá campeão Cuiabá 0 x 1 Paysandu Paysandu 0 x 1 Cuiabá (Cuiabá venceu nos pênaltis por 5 a 4) 2020 – Brasiliense campeão Brasiliense 2 x 1 Remo Remo 2 x 1 Brasiliense (Brasiliense venceu nos pênaltis por 5 a 4) 2021 – Remo campeão Remo 0 x 0 Vila Nova Vila Nova 0 x 0 Remo (Remo venceu nos pênaltis por 4 a 2) 2022 – Paysandu campeão Vila Nova 0 x 0 Paysandu Paysandu 1 x 1 Vila Nova (Paysandu venceu nos pênaltis por 4 a 3) 2023 – Goiás campeão Goiás 2 x 0 Paysandu Paysandu 0 x 2 Goiás 2024 – Paysandu campeão Paysandu 6 x 0 Vila Nova Vila Nova 0 x 4 Paysandu 2025 – Paysandu campeão Goiás 0 x 0 Paysandu Paysandu 1 x 1 Goiás (Paysandu venceu nos pênaltis por 5 a 4) 2026 – Final em andamento Anápolis 3 x 1 Paysandu Paysandu x Anápolis: o que acontecerá, torcedores? Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAYSANDU Copa Verde Copa Verde 2026 ANÁPOLIS COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU ALERTA Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017 04.06.26 22h49 Futebol Juninho mantém esperança em virada do Paysandu em Belém: 'Esse time é capaz' Atacante marcou o gol que deu sobrevida aos bicolores para o segundo jogo da final da Copa Verde 04.06.26 22h29 COMPLICOU Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão 04.06.26 21h59 Futebol Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. 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