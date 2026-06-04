Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final

A derrota do Paysandu por 3 a 1 para o Anápolis, no jogo de ida da final da Copa Verde 2026 na noite de quarta-feira (4), colocou o clube paraense diante de uma missão quase impossível: reverter uma grande desvantagem na decisão.

Desde a criação do torneio em 2014, apenas uma equipe conseguiu virar uma final após perder por mais de 2 gols no primeiro confronto decisivo. O feito pertence ao Cuiabá.

Na ocasião, o time mato-grossense perdeu o primeiro jogo por 4 a 1 para o Remo, mas goleou por 5 a 1 na volta e conquistou o título, no eterno "Cuiabaço".

Só o Cuiabá conseguiu, em toda a história da Copa Verde, reverter uma derrota por 2 ou mais gols na final da competição. (Foto: João Vieira)

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Ao longo das 12 edições já concluídas da Copa Verde, a equipe que venceu a primeira partida da final levantou a taça na maioria das vezes. Muitos confrontos de volta confirmaram a vantagem construída anteriormente.

Mesmo nas finais decididas nos pênaltis, os confrontos foram equilibrados. Não houve reviravoltas expressivas após derrotas por larga margem, exceto pelo caso do Cuiabá.

Relembre os placares de todas as finais da Copa Verde:

2014 – Brasília campeão Paysandu 2 x 1 Brasília Brasília 2 x 1 Paysandu (Brasília venceu nos pênaltis por 7 a 6)

2015 – Cuiabá campeão Remo 4 x 1 Cuiabá Cuiabá 5 x 1 Remo

2016 – Paysandu campeão Paysandu 2 x 0 Gama Gama 2 x 1 Paysandu

2017 – Luverdense campeão Luverdense 3 x 1 Paysandu Paysandu 1 x 1 Luverdense

2018 – Paysandu campeão Paysandu 2 x 0 Atlético Itapemirim Atlético Itapemirim 1 x 1 Paysandu

2019 – Cuiabá campeão Cuiabá 0 x 1 Paysandu Paysandu 0 x 1 Cuiabá (Cuiabá venceu nos pênaltis por 5 a 4)

2020 – Brasiliense campeão Brasiliense 2 x 1 Remo Remo 2 x 1 Brasiliense (Brasiliense venceu nos pênaltis por 5 a 4)

2021 – Remo campeão Remo 0 x 0 Vila Nova Vila Nova 0 x 0 Remo (Remo venceu nos pênaltis por 4 a 2)

2022 – Paysandu campeão Vila Nova 0 x 0 Paysandu Paysandu 1 x 1 Vila Nova (Paysandu venceu nos pênaltis por 4 a 3)

2023 – Goiás campeão Goiás 2 x 0 Paysandu Paysandu 0 x 2 Goiás

2024 – Paysandu campeão Paysandu 6 x 0 Vila Nova Vila Nova 0 x 4 Paysandu

2025 – Paysandu campeão Goiás 0 x 0 Paysandu Paysandu 1 x 1 Goiás (Paysandu venceu nos pênaltis por 5 a 4)

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