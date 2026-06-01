Paysandu termina a 9ª rodada da Série C na 3ª colocação após empate do Brusque-SC; confira!

O Paysandu terminou a 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro na terceira posição, colocação confirmada após o empate em 2 a 2 entre Brusque-SC e Barra-SC, ocorrido na noite desta segunda-feira, 1º de junho, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O resultado da partida do Quadricolor impactou diretamente a classificação do time paraense.

Com o empate, o Brusque alcançou 18 pontos, igualando o líder Guarani na pontuação. No entanto, o time catarinense fica atrás no saldo de gols (13 contra 6) e no número de gols marcados (20 a 15). O Papão vem logo atrás, com 17 pontos.

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Metade do caminho já foi percorrido

A competição já atingiu aproximadamente a metade de sua primeira fase, que é composta por 19 rodadas. O Paysandu estava na liderança do Campeonato até a 8ª rodada. Contudo, a equipe bicolor caiu na tabela após sofrer uma derrota de virada para o Figueirense, em Florianópolis, quando utilizou um time alternativo.

Paysandu tem grande desafio na próxima rodada

O próximo compromisso do Paysandu será o confronto contra a Inter de Limeira. A partida está marcada para o dia 14 de junho, na Curuzu. Atualmente, a Inter de Limeira ocupa a 6ª colocação na Série C, com 15 pontos, ou seja, bastante próxima do Papão.

Para se manter entre os quatro primeiros colocados da competição, o Paysandu precisa conquistar a vitória . Caso contrário, a equipe corre o risco de cair até a sétima posição na tabela de classificação.