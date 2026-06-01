Paysandu termina a 9ª rodada da Série C na 3ª colocação após empate do Brusque-SC; confira! Após usar time alternativo e ser prejudicado por Pedro Henrique e Luciano Taboca, que foram expulsos, o Papão não é mais líder da competição. O Liberal 01.06.26 22h21 O Paysandu terminou a 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro na terceira posição, colocação confirmada após o empate em 2 a 2 entre Brusque-SC e Barra-SC, ocorrido na noite desta segunda-feira, 1º de junho, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O resultado da partida do Quadricolor impactou diretamente a classificação do time paraense. Com o empate, o Brusque alcançou 18 pontos, igualando o líder Guarani na pontuação. No entanto, o time catarinense fica atrás no saldo de gols (13 contra 6) e no número de gols marcados (20 a 15). O Papão vem logo atrás, com 17 pontos. VEJA MAIS Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo Série C não para! Veja quantos e quais jogos o Paysandu disputará durante a Copa do Mundo Clube paraense terá cinco partidas decisivas em busca da classificação para a próxima fase Após derrota na Série C, Paysandu volta atenções para a final da Copa Verde em busca do hexa Maior campeão da competição, o Papão chega à 10ª final do torneio e encara o Anápolis-GO, que disputa a decisão pela primeira vez Metade do caminho já foi percorrido A competição já atingiu aproximadamente a metade de sua primeira fase, que é composta por 19 rodadas. O Paysandu estava na liderança do Campeonato até a 8ª rodada. Contudo, a equipe bicolor caiu na tabela após sofrer uma derrota de virada para o Figueirense, em Florianópolis, quando utilizou um time alternativo. Paysandu tem grande desafio na próxima rodada O próximo compromisso do Paysandu será o confronto contra a Inter de Limeira. A partida está marcada para o dia 14 de junho, na Curuzu. Atualmente, a Inter de Limeira ocupa a 6ª colocação na Série C, com 15 pontos, ou seja, bastante próxima do Papão. Para se manter entre os quatro primeiros colocados da competição, o Paysandu precisa conquistar a vitória . Caso contrário, a equipe corre o risco de cair até a sétima posição na tabela de classificação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAYSANDU Brasileiro Série C série c 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU ALERTA Paysandu termina a 9ª rodada da Série C na 3ª colocação após empate do Brusque-SC; confira! Após usar time alternativo e ser prejudicado por Pedro Henrique e Luciano Taboca, que foram expulsos, o Papão não é mais líder da competição. 01.06.26 22h21 Futebol Expulsos na Série C, Pedro Henrique e Taboca estão liberados para final da Copa Verde Jogadores receberam cartão vermelho contra o Figueirense, mas poderão atuar diante do Anápolis por se tratar de competição diferente 01.06.26 20h17 Futebol Na busca do hexa da Copa Verde, Paysandu terá pela frente o lanterna da Série C Apesar da campanha ruim na competição nacional, o Anápolis garantiu vaga na final ao conquistar o título inédito da Copa Centro-Oeste 01.06.26 19h42 futebol Com promoção, ingressos para a final da Copa Verde entre Paysandu e Anápolis já estão à venda; veja Time bicolor manteve valores promocionais para torcedores que entrarem no Mangueirão em horários específicos 01.06.26 12h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES Seleção decola com atraso rumo aos EUA em avião de R$ 1,19 bi usado pelos Rolling Stones 01.06.26 23h32 FUTEBOL Na mira do Paysandu, meio-campista paraguaio Jorge Jiménez se despede do Ituano-SP Volante que estava nas duas últimas temporadas no Ituano interessa ao Papão 23.11.22 16h26 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01 ALERTA Paysandu termina a 9ª rodada da Série C na 3ª colocação após empate do Brusque-SC; confira! Após usar time alternativo e ser prejudicado por Pedro Henrique e Luciano Taboca, que foram expulsos, o Papão não é mais líder da competição. 01.06.26 22h21