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Na busca do hexa da Copa Verde, Paysandu terá pela frente o lanterna da Série C

Apesar da campanha ruim na competição nacional, o Anápolis garantiu vaga na final ao conquistar o título inédito da Copa Centro-Oeste

O Liberal
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O Papão venceu o Anápolis nesta Série C, com gols de Juninho e Kleiton Pego (na imagem). (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu já virou a chave após a derrota para o Figueirense, pela Série C, e agora concentra forças na decisão da Copa Verde. O adversário na final será o Anápolis, atual lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos conquistados em nove rodadas.

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A equipe goiana chega para a decisão após empate sem gols com o Maranhão, pela última rodada da competição nacional. Apesar da campanha ruim na Série C, o Anápolis garantiu vaga na final ao conquistar o título inédito da Copa Centro-Oeste, superando o Rio Branco na decisão.

O primeiro jogo da final será disputado na quinta-feira (4), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. A partida de volta está marcada para domingo (7), no Mangueirão, em Belém.

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Os dois clubes já se enfrentaram nesta temporada pela Série C. Na ocasião, o Paysandu venceu por 2 a 1, na Curuzu. Enquanto o Papão ocupa a terceira colocação do Brasileiro, o time goiano tenta reagir na parte de baixo da tabela.

Maior campeão da história da Copa Verde, o Paysandu disputará sua 10ª final em 13 edições do torneio. O clube bicolor soma cinco títulos, quatro vice-campeonatos e só ficou fora das semifinais em uma única oportunidade, em 2020.

A edição deste ano marcou mudanças promovidas pela CBF, com a criação da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste. O Paysandu conquistou a vaga na decisão após superar o Nacional-AM e buscará agora o sexto título da competição, além do tricampeonato consecutivo, após as conquistas de 2024 e 2025.

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