Na busca do hexa da Copa Verde, Paysandu terá pela frente o lanterna da Série C Apesar da campanha ruim na competição nacional, o Anápolis garantiu vaga na final ao conquistar o título inédito da Copa Centro-Oeste O Liberal 01.06.26 19h42 O Papão venceu o Anápolis nesta Série C, com gols de Juninho e Kleiton Pego (na imagem). (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu já virou a chave após a derrota para o Figueirense, pela Série C, e agora concentra forças na decisão da Copa Verde. O adversário na final será o Anápolis, atual lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos conquistados em nove rodadas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A equipe goiana chega para a decisão após empate sem gols com o Maranhão, pela última rodada da competição nacional. Apesar da campanha ruim na Série C, o Anápolis garantiu vaga na final ao conquistar o título inédito da Copa Centro-Oeste, superando o Rio Branco na decisão. O primeiro jogo da final será disputado na quinta-feira (4), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. A partida de volta está marcada para domingo (7), no Mangueirão, em Belém. VEJA MAIS Com promoção, ingressos para a final da Copa Verde entre Paysandu e Anápolis já estão à venda; veja Time bicolor manteve valores promocionais para torcedores que entrarem no Mangueirão em horários específicos Após derrota na Série C, Paysandu volta atenções para a final da Copa Verde em busca do hexa Maior campeão da competição, o Papão chega à 10ª final do torneio e encara o Anápolis-GO, que disputa a decisão pela primeira vez Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo Os dois clubes já se enfrentaram nesta temporada pela Série C. Na ocasião, o Paysandu venceu por 2 a 1, na Curuzu. Enquanto o Papão ocupa a terceira colocação do Brasileiro, o time goiano tenta reagir na parte de baixo da tabela. Maior campeão da história da Copa Verde, o Paysandu disputará sua 10ª final em 13 edições do torneio. O clube bicolor soma cinco títulos, quatro vice-campeonatos e só ficou fora das semifinais em uma única oportunidade, em 2020. A edição deste ano marcou mudanças promovidas pela CBF, com a criação da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste. O Paysandu conquistou a vaga na decisão após superar o Nacional-AM e buscará agora o sexto título da competição, além do tricampeonato consecutivo, após as conquistas de 2024 e 2025. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol final da copa verde paysandu x anápolis futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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