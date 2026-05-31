Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo O Liberal 31.05.26 23h49 Júnior Rocha fez a avaliação sobre a derrota para o Figueirense. (Reprodução Papão TV) Após a derrota de virada por 2 a 1 para o Figueirense, pela nona rodada da Série C, o técnico do Paysandu, Júnior Rocha, lamentou as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca, mas destacou a postura da equipe mesmo atuando com dois jogadores a menos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Um a menos é sempre mais difícil. Se torna mais complicado e, com dois a menos, nem se fala. Porém, não desistimos do jogo. Nosso grupo é corajoso, dedicado e se entrega. Eu parabenizo os atletas por isso, mesmo com essa situação adversa”, afirmou. O treinador também comentou a expulsão de Pedro Henrique, volante formado nas categorias de base do clube, que recebeu o segundo cartão amarelo ainda no primeiro tempo. “Isso serve de aprendizado para ele. Vai rever os lances, ter uma nova leitura. Tudo isso faz parte do desenvolvimento do atleta. Ele está disputando a Série C pela primeira vez e isso será muito bom para o crescimento dele”, disse. VEJA MAIS Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca Série C não para! Veja quantos e quais jogos o Paysandu disputará durante a Copa do Mundo Clube paraense terá cinco partidas decisivas em busca da classificação para a próxima fase Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. Além das expulsões, Júnior Rocha voltou a citar o desgaste físico causado pela sequência de partidas e explicou a necessidade de mudanças na escalação. “Não dá para escalar a mesma equipe sempre. Conseguimos montar uma equipe competitiva, saímos na frente e tomamos gols em jogadas de bola parada. Vamos continuar corrigindo e estudando”, comentou. Mesmo com o revés, o Paysandu segue na parte de cima da tabela da Série C, agora na terceira colocação, com 17 pontos. O elenco bicolor agora vira a chave para a decisão da Copa Verde. O Papão enfrenta o Anápolis nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da final, com a partida decisiva marcada para domingo, em Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 futebol brasileiro paysandu x figueirense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49 Futebol Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca 31.05.26 22h39 prepare-se! Série C não para! Veja quantos e quais jogos o Paysandu disputará durante a Copa do Mundo Clube paraense terá cinco partidas decisivas em busca da classificação para a próxima fase 31.05.26 19h27 Futebol Paysandu defende liderança diante de Figueirense pressionado na Série C Papão defende liderança da competição diante de equipe catarinense ameaçada pelo Z-2 e pressionada dentro de casa 31.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca 31.05.26 22h39 prepare-se! Série C não para! Veja quantos e quais jogos o Paysandu disputará durante a Copa do Mundo Clube paraense terá cinco partidas decisivas em busca da classificação para a próxima fase 31.05.26 19h27 Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49 Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem' 01.06.26 0h06