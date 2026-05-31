Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense

Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo

O Liberal
fonte

Júnior Rocha fez a avaliação sobre a derrota para o Figueirense. (Reprodução Papão TV)

Após a derrota de virada por 2 a 1 para o Figueirense, pela nona rodada da Série C, o técnico do Paysandu, Júnior Rocha, lamentou as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca, mas destacou a postura da equipe mesmo atuando com dois jogadores a menos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Um a menos é sempre mais difícil. Se torna mais complicado e, com dois a menos, nem se fala. Porém, não desistimos do jogo. Nosso grupo é corajoso, dedicado e se entrega. Eu parabenizo os atletas por isso, mesmo com essa situação adversa”, afirmou.

O treinador também comentou a expulsão de Pedro Henrique, volante formado nas categorias de base do clube, que recebeu o segundo cartão amarelo ainda no primeiro tempo.

“Isso serve de aprendizado para ele. Vai rever os lances, ter uma nova leitura. Tudo isso faz parte do desenvolvimento do atleta. Ele está disputando a Série C pela primeira vez e isso será muito bom para o crescimento dele”, disse.

VEJA MAIS

image Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C
Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca

image Série C não para! Veja quantos e quais jogos o Paysandu disputará durante a Copa do Mundo
Clube paraense terá cinco partidas decisivas em busca da classificação para a próxima fase

image Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO
Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição.

Além das expulsões, Júnior Rocha voltou a citar o desgaste físico causado pela sequência de partidas e explicou a necessidade de mudanças na escalação.

“Não dá para escalar a mesma equipe sempre. Conseguimos montar uma equipe competitiva, saímos na frente e tomamos gols em jogadas de bola parada. Vamos continuar corrigindo e estudando”, comentou.

Mesmo com o revés, o Paysandu segue na parte de cima da tabela da Série C, agora na terceira colocação, com 17 pontos.

O elenco bicolor agora vira a chave para a decisão da Copa Verde. O Papão enfrenta o Anápolis nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da final, com a partida decisiva marcada para domingo, em Belém. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

paysandu

série c 2026

futebol brasileiro

paysandu x figueirense

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense

Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo

31.05.26 23h49

Futebol

Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C

Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca

31.05.26 22h39

prepare-se!

Série C não para! Veja quantos e quais jogos o Paysandu disputará durante a Copa do Mundo

Clube paraense terá cinco partidas decisivas em busca da classificação para a próxima fase

31.05.26 19h27

Futebol

Paysandu defende liderança diante de Figueirense pressionado na Série C

Papão defende liderança da competição diante de equipe catarinense ameaçada pelo Z-2 e pressionada dentro de casa

31.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C

Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca

31.05.26 22h39

prepare-se!

Série C não para! Veja quantos e quais jogos o Paysandu disputará durante a Copa do Mundo

Clube paraense terá cinco partidas decisivas em busca da classificação para a próxima fase

31.05.26 19h27

Futebol

Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense

Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo

31.05.26 23h49

Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem'

01.06.26 0h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda