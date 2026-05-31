Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense

Após a derrota de virada por 2 a 1 para o Figueirense, pela nona rodada da Série C, o técnico do Paysandu, Júnior Rocha, lamentou as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca, mas destacou a postura da equipe mesmo atuando com dois jogadores a menos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Um a menos é sempre mais difícil. Se torna mais complicado e, com dois a menos, nem se fala. Porém, não desistimos do jogo. Nosso grupo é corajoso, dedicado e se entrega. Eu parabenizo os atletas por isso, mesmo com essa situação adversa”, afirmou.

O treinador também comentou a expulsão de Pedro Henrique, volante formado nas categorias de base do clube, que recebeu o segundo cartão amarelo ainda no primeiro tempo.

“Isso serve de aprendizado para ele. Vai rever os lances, ter uma nova leitura. Tudo isso faz parte do desenvolvimento do atleta. Ele está disputando a Série C pela primeira vez e isso será muito bom para o crescimento dele”, disse.

VEJA MAIS

Além das expulsões, Júnior Rocha voltou a citar o desgaste físico causado pela sequência de partidas e explicou a necessidade de mudanças na escalação.

“Não dá para escalar a mesma equipe sempre. Conseguimos montar uma equipe competitiva, saímos na frente e tomamos gols em jogadas de bola parada. Vamos continuar corrigindo e estudando”, comentou.

Mesmo com o revés, o Paysandu segue na parte de cima da tabela da Série C, agora na terceira colocação, com 17 pontos.

O elenco bicolor agora vira a chave para a decisão da Copa Verde. O Papão enfrenta o Anápolis nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da final, com a partida decisiva marcada para domingo, em Belém.