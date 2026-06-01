Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem' Estadão Conteúdo 01.06.26 0h06 Vini Jr. viveu, há alguns meses, um namoro com a influenciadora e empresária Virgínia Fonseca. O casal tomou conta das notícias por muito tempo, mas agora que o relacionamento acabou, a torcida parece pegar no pé dela. Em suas redes sociais, após a goleada sobre o Panamá, o craque da seleção brasileira se manifestou em defesa da ex-companheira. "Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virgínia", escreveu o camisa 7 em seu Instagram, republicando uma foto dela com a camisa da seleção e referindo-se a insultos vindos das arquibancadas para a empresária. "Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem porque entre gente está tudo bem. O respeito e o carinho seguem! Vamos juntos pelo hexa!!", finalizou Vini Jr. A influenciadora republicou a mensagem em sua própria rede social em tom de agradecimento. O anúncio do término do relacionamento entre as partes teria acontecido em 15 de maio, cerca de duas semanas antes do amistoso com o Panamá, no Maracanã. Vini Jr. foi um dos protagonistas da partida no primeiro tempo, marcando um gol aos 59 segundos de jogo. Ele foi substituído no intervalo para dar lugar a Endrick, num movimento de Carlo Ancelotti testar diversos jogadores que vão representar o Brasil na Copa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Vini Jr Virginia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Futebol Remo vence o São Paulo com gol no final e respira na briga contra o rebaixamento Gol da vitória azulina foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. 31.05.26 22h31 futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca 31.05.26 22h39 Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49 prepare-se! Série C não para! Veja quantos e quais jogos o Paysandu disputará durante a Copa do Mundo Clube paraense terá cinco partidas decisivas em busca da classificação para a próxima fase 31.05.26 19h27 Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem' 01.06.26 0h06