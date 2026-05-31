São Paulo mostra futebol desolador pelo Brasileirão e perde para o Remo com gol no acréscimo Estadão Conteúdo 31.05.26 22h52 Uma boa partida de futebol acompanhada de um resultado positivo do seu time de coração na noite de domingo pode ser o motor para que um torcedor comece a semana animado. Quem ligou a televisão para assistir ao jogo entre Remo e São Paulo, no entanto, estará em situação oposta. O futebol exibido pelas duas equipes foi desolador, mas quem levou a pior pela atuação melancólica foi a equipe tricolor, que levou o gol no acréscimo e saiu de campo derrotada por 1 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, em Belém-PA. São Paulo e Remo ficarão mais de 50 dias sem partidas oficiais por causa da interrupção do calendário para a disputada da Copa do Mundo. Jogadores devem ganhar algumas semanas de folga. Entre 22 e 23 de julho, o time tricolor recebe o Athletico-PR na retomada do Brasileirão, enquanto os paraenses visitam o Corinthians. O Remo fez valer ao longo do primeiro tempo sua postura como mandante e controlou a maior parte das ações ofensivas da partida. O time paraense pressionou, buscou lances por todos os setores do campo, mas só levou susto de fato ao acertar a trave com Patrick aos 39. O São Paulo, por sua vez, apostou em contragolpes e jogadas de velocidade. No entanto, a falta de precisão nos passes e o goleiro adversário prejudicaram as ambições tricolores. No acréscimo, outras grandes chances surgiram: o goleiro Ivan teve de fazer duas importantes defesas para impedir que os visitantes abrissem o marcador. Houve dúvida em um dos lances se a bola havia entrado, mas o juiz não deu o gol. Na volta do intervalo, Dorival optou por fortalecer o meio-campo tricolor. O treinador abriu mão de um atacante, André Silva, e deu chance para Marcos Antônio. A partida ficou mais aberta com as duas equipes chegando ao ataque com facilidade. No entanto, o duelo virou um show de horrores, com erros bizarros de domínio, escorregões e afins de parte a parte. Quando tudo parecia resolvido e que o zero a zero não sairia do placar, o Remo aproveitou um erro na saída de bola tricolor, Marcelinho chutou cruzado e fez a festa da torcida presente no Mangueirão para decretar a vitória do Remo. FICHA TÉCNICA REMO 1 x 0 SÃO PAULO REMO: Ivan; Marcelinho (Diego Hernández), Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison (Picco), Patrick, Zé Ricardo (Gabriel Poveda) e Vitor Bueno (David Braga); Yago Pikachu (Matheus Alexandre) e Alef Manga. Técnico: Léo Condé. SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Enzo Díaz; Pablo Maia e Danielzinho (Hugo Leonardo); Artur (Tetê), Calleri (Tapia), André Silva (Marcos Antônio) e Ferreirinha (Lucca). Técnico: Dorival Júnior. GOL: Marcelinho, aos 48 minutos do 2º tempo. CARTÕES AMARELOS: David Braga, Osorio e Enzo Díaz. ÁRBITRO: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS). PÚBLICO E RENDA: Não disponíveis. LOCAL: Mangueirão, em Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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