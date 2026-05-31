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No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D

Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata.

Caio Maia

Depois de deixar escapar a vitória na última rodada, a Tuna Luso volta a campo neste domingo (31), pela Série D do Campeonato Brasileiro, em confronto decisivo contra o Trem-AP. A partida será disputada às 16h, no estádio Baenão, em Belém, e marca o retorno da Águia do Souza à capital paraense.

Sem poder utilizar o estádio do Souza, que segue em reforma, a Tuna vinha mandando os jogos da Quarta Divisão em Castanhal. Para tentar aumentar a presença da torcida no reencontro com Belém, a diretoria cruzmaltina lançou uma promoção de ingressos para o duelo deste fim de semana.

A equipe comandada pelo técnico Robson Melo chega para a reta final da primeira fase em situação delicada, mas dependendo apenas de si para avançar ao mata-mata. Atualmente, a Lusa ocupa a terceira colocação do Grupo A5, com 10 pontos conquistados.

Uma vitória diante dos amapaenses pode garantir a classificação antecipada da Tuna, desde que Imperatriz-MA ou Tocantinópolis-TO sejam derrotados na rodada. Por outro lado, um tropeço pode deixar a disputa ainda mais apertada na luta por uma vaga na próxima fase.

Se a Tuna encara pressão, o Trem chega embalado. O clube amapaense garantiu classificação inédita ao mata-mata da Série D com duas rodadas de antecedência. A equipe soma 17 pontos em oito partidas, com campanha de cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

O ataque é uma das principais armas do Trem. O time marcou 17 gols e possui o terceiro melhor desempenho ofensivo da competição, empatado com Águia de Marabá e CSA, atrás apenas de Araguaína e Gama.

Entre os destaques da equipe está o atacante Wanderson Gotinha, autor de cinco gols na Série D. Na rodada passada, o jogador marcou um gol de bicicleta contra o Tocantinópolis e aparece entre os principais artilheiros do campeonato.

Para o confronto no Baenão, Robson Melo terá elenco completo à disposição. A expectativa da Tuna é repetir o desempenho ofensivo mostrado na vitória por 3 a 1 sobre o Águia de Marabá, na rodada passada. Um dos nomes mais cotados para decidir é o atacante Gabriel Furtado, que balançou as redes naquele confronto.

Outro destaque da equipe cruzmaltina é o goleiro Vinícius. Ídolo do Remo, o arqueiro é o recordista de jogos da Tuna na temporada e surge como uma das lideranças do elenco na busca pela classificação.

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