No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. Caio Maia 31.05.26 7h00 Depois de deixar escapar a vitória na última rodada, a Tuna Luso volta a campo neste domingo (31), pela Série D do Campeonato Brasileiro, em confronto decisivo contra o Trem-AP. A partida será disputada às 16h, no estádio Baenão, em Belém, e marca o retorno da Águia do Souza à capital paraense. Sem poder utilizar o estádio do Souza, que segue em reforma, a Tuna vinha mandando os jogos da Quarta Divisão em Castanhal. Para tentar aumentar a presença da torcida no reencontro com Belém, a diretoria cruzmaltina lançou uma promoção de ingressos para o duelo deste fim de semana. A equipe comandada pelo técnico Robson Melo chega para a reta final da primeira fase em situação delicada, mas dependendo apenas de si para avançar ao mata-mata. Atualmente, a Lusa ocupa a terceira colocação do Grupo A5, com 10 pontos conquistados. Uma vitória diante dos amapaenses pode garantir a classificação antecipada da Tuna, desde que Imperatriz-MA ou Tocantinópolis-TO sejam derrotados na rodada. Por outro lado, um tropeço pode deixar a disputa ainda mais apertada na luta por uma vaga na próxima fase. Se a Tuna encara pressão, o Trem chega embalado. O clube amapaense garantiu classificação inédita ao mata-mata da Série D com duas rodadas de antecedência. A equipe soma 17 pontos em oito partidas, com campanha de cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O ataque é uma das principais armas do Trem. O time marcou 17 gols e possui o terceiro melhor desempenho ofensivo da competição, empatado com Águia de Marabá e CSA, atrás apenas de Araguaína e Gama. Entre os destaques da equipe está o atacante Wanderson Gotinha, autor de cinco gols na Série D. Na rodada passada, o jogador marcou um gol de bicicleta contra o Tocantinópolis e aparece entre os principais artilheiros do campeonato. Para o confronto no Baenão, Robson Melo terá elenco completo à disposição. A expectativa da Tuna é repetir o desempenho ofensivo mostrado na vitória por 3 a 1 sobre o Águia de Marabá, na rodada passada. Um dos nomes mais cotados para decidir é o atacante Gabriel Furtado, que balançou as redes naquele confronto. Outro destaque da equipe cruzmaltina é o goleiro Vinícius. Ídolo do Remo, o arqueiro é o recordista de jogos da Tuna na temporada e surge como uma das lideranças do elenco na busca pela classificação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia tuna série d COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 Futebol Águia de Marabá e Tocantinópolis fazem duelo direto por vaga no Grupo A5 da Série D Equipes se enfrentam no Zinho de Oliveira em confronto decisivo na reta final da fase de grupos; histórico do duelo é equilibrado 30.05.26 8h00 Futebol Tuna inicia venda de ingressos para jogo no Baenão pela Série D Partida contra o Trem-AP pode ser determinante para a permanência da equipe paraense no G-4 do Grupo A5. 27.05.26 17h57 Futebol Tuna Luso visita o Orátório-AP para ‘respirar’ na tabela da Série D Águia Guerreira pode praticamente garantir uma vaga nos mata-matas em caso de vitória. 24.05.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cuca revela pedido de desculpa de Gabigol após expulsão: 'O torcedor pode xingar, o atleta não' 30.05.26 23h17 Futebol Remo encara o São Paulo antes da pausa e mira reação na Série A Em coletiva pós-treino, o capitão Marlon falou sobre o momento vivido pelo Leão Azul, que ainda não conseguiu sair da zona de rebaixamento da Série A 29.05.26 19h08 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01 Futebol São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. 27.05.26 16h26