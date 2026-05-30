Águia de Marabá e Tocantinópolis fazem duelo direto por vaga no Grupo A5 da Série D Equipes se enfrentam no Zinho de Oliveira em confronto decisivo na reta final da fase de grupos; histórico do duelo é equilibrado O Liberal 30.05.26 8h00 Luís Carlos Winck vai atrás da segunda vitória no comando do Azulão. (Reprodução Águia TV) Águia de Marabá e Tocantinópolis se enfrentam neste sábado (30), às 17h, no estádio Zinho de Oliveira, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O confronto coloca frente a frente duas equipes em situações distintas na tabela, mas com a mesma necessidade de resultado na reta decisiva do Grupo A5. O Tocantinópolis ocupa a quinta colocação, com 9 pontos, mesma pontuação do Imperatriz, que fecha a zona de classificação nos critérios de desempate. A equipe vinha embalada por duas vitórias consecutivas, mas sofreu uma derrota por 4 a 1 para o Trem na rodada passada, o que aumentou a pressão para os dois jogos finais da fase de grupos. Do outro lado, o Águia de Marabá vive bom momento na competição. A equipe chega embalada pela vitória por 3 a 0 sobre o Imperatriz, fora de casa, em jogo que marcou a estreia do técnico Luiz Carlos Winck e recolocou o time na briga direta pelas primeiras posições do grupo. Apesar da fase positiva dentro de campo, o clube vive um ambiente de tensão fora dele. A principal torcida organizada convocou um boicote ao jogo em protesto contra supostos problemas no acesso ao estádio, o que pode impactar o público no Zinho de Oliveira. Histórico do confronto O duelo entre as equipes é equilibrado. Em sete jogos disputados em todas as competições, o Tocantinópolis leva leve vantagem com três vitórias, contra duas do Águia de Marabá e dois empates. A partida terá arbitragem do mineiro Wanderson Alves de Sousa, auxiliado por Jhonathan Leone Lopes e Felipe Souza da Silva, ambos do Pará. O quarto árbitro será Murilo Augusto Amoras de Almeida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série d 2026 águia de marabá x tocantinópolis jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Águia de Marabá e Tocantinópolis fazem duelo direto por vaga no Grupo A5 da Série D Equipes se enfrentam no Zinho de Oliveira em confronto decisivo na reta final da fase de grupos; histórico do duelo é equilibrado 30.05.26 8h00 Futebol Tuna inicia venda de ingressos para jogo no Baenão pela Série D Partida contra o Trem-AP pode ser determinante para a permanência da equipe paraense no G-4 do Grupo A5. 27.05.26 17h57 Futebol Tuna Luso visita o Orátório-AP para ‘respirar’ na tabela da Série D Águia Guerreira pode praticamente garantir uma vaga nos mata-matas em caso de vitória. 24.05.26 9h00 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01