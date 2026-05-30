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Águia de Marabá e Tocantinópolis fazem duelo direto por vaga no Grupo A5 da Série D

Equipes se enfrentam no Zinho de Oliveira em confronto decisivo na reta final da fase de grupos; histórico do duelo é equilibrado

O Liberal
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Luís Carlos Winck vai atrás da segunda vitória no comando do Azulão. (Reprodução Águia TV)

Águia de Marabá e Tocantinópolis se enfrentam neste sábado (30), às 17h, no estádio Zinho de Oliveira, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O confronto coloca frente a frente duas equipes em situações distintas na tabela, mas com a mesma necessidade de resultado na reta decisiva do Grupo A5.

O Tocantinópolis ocupa a quinta colocação, com 9 pontos, mesma pontuação do Imperatriz, que fecha a zona de classificação nos critérios de desempate. A equipe vinha embalada por duas vitórias consecutivas, mas sofreu uma derrota por 4 a 1 para o Trem na rodada passada, o que aumentou a pressão para os dois jogos finais da fase de grupos.

Do outro lado, o Águia de Marabá vive bom momento na competição. A equipe chega embalada pela vitória por 3 a 0 sobre o Imperatriz, fora de casa, em jogo que marcou a estreia do técnico Luiz Carlos Winck e recolocou o time na briga direta pelas primeiras posições do grupo.

Apesar da fase positiva dentro de campo, o clube vive um ambiente de tensão fora dele. A principal torcida organizada convocou um boicote ao jogo em protesto contra supostos problemas no acesso ao estádio, o que pode impactar o público no Zinho de Oliveira.

Histórico do confronto

O duelo entre as equipes é equilibrado. Em sete jogos disputados em todas as competições, o Tocantinópolis leva leve vantagem com três vitórias, contra duas do Águia de Marabá e dois empates. 

A partida terá arbitragem do mineiro Wanderson Alves de Sousa, auxiliado por Jhonathan Leone Lopes e Felipe Souza da Silva, ambos do Pará. O quarto árbitro será Murilo Augusto Amoras de Almeida.

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