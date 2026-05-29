Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong

Aos 38 anos, Deiveson Figueiredo ainda sonha com mais um título no UFC. O grande objetivo do paraense, ex-campeão do peso-mosca, é conquistar o cinturão dos galos e se tornar duplo campeão. Para isso, ele sabe que terá que vencer o chinês Song Yadong neste sábado (30), no UFC Macau, na China.

"Eu vencendo o Song, vou mostrar para todos que eu ainda estou na corrida pelo título. Eu estou 100%, mental e fisicamente estou 300% para essa luta. Vocês podem ter certeza de que é a minha melhor versão que eu vou colocar em jogo", declarou Deiveson durante coletiva de imprensa.

Esta é a segunda vez que Daico, o Deus da Guerra, como é conhecido o paraense, luta em Macau. Em novembro de 2024, ele enfrentou o atual campeão, o russo Petr Yan, em um combate eletrizante que durou cinco rounds. No fim, Yan venceu por decisão unânime.

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"Na luta contra o Petr Yan, eu não estava 100%, e para essa eu voltei, estou 100%. Vocês vão ver o melhor de mim, o quanto eu sou perigoso", prometeu o paraense.

Deiveson vem de derrota para Umar Nurmagomedov e busca recuperação para seguir no topo da categoria. Atualmente, é o sétimo colocado e vai encarar o quinto do ranking dos galos, que lutará em casa. Apesar disso, Daico está confiante.

Para o duelo, a expectativa é alta, já que os dois lutadores são agressivos. Deiveson possui um cartel com 25 vitórias, seis derrotas e um empate. Já Song acumula 22 triunfos, nove reveses, um empate e um combate sem resultado.

O chinês também vem de derrota. Fez uma luta dura contra Sean O'Malley em janeiro deste ano, mas perdeu por decisão.

"O Song é um cara que sempre entra para dar grandes lutas e fez uma grande contra o O'Malley... É um cara bem agressivo, [mas] eu vou ser ainda mais agressivo do que ele e nós vamos entregar uma grande luta", projetou Deiveson.

O UFC Macau ocorre neste sábado (30), em um horário diferente. As lutas começam às 5h da manhã. O card principal está previsto para iniciar às 8h.

Confira o card do evento

Card Principal

Peso-galo (até 61,2 Kg): Song Yadong x Deiveson Figueiredo

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Zhang Mingyang x Alonzo Menifield

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Sergei Pavlovich x Tallison Teixeira

Peso-galo (até 61,2 Kg): Kai Asakura x Cameron Smotherman

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jake Matthews x Carlston Harris

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alex Perez x Sumudaerji

Card Preliminar

Peso-médio (até 83,9 Kg): Yi Sak Lee x Luis Felipe Dias

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Ding Meng x José Souza

Peso-galo (até 61,2 Kg): Aoriqileng x Cody Haddon

Peso-galo (até 61,2 Kg): Rei Tsuruya x Luis Gurule

Peso-palha (até 52,1 Kg): Angela Hill x Jingnan Xiong

Peso-pena (até 65,7 Kg): Zhu Kangjie x Rodrigo Vera

Peso-palha (até 52,1 Kg): Loma Lookboonmee x Jaqueline Amorim