Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão Aila Beatriz Inete 29.05.26 22h00 Lutador paraense é o sétimo colocado do ranking do peso-galo (Reprodução / UFC) Aos 38 anos, Deiveson Figueiredo ainda sonha com mais um título no UFC. O grande objetivo do paraense, ex-campeão do peso-mosca, é conquistar o cinturão dos galos e se tornar duplo campeão. Para isso, ele sabe que terá que vencer o chinês Song Yadong neste sábado (30), no UFC Macau, na China. "Eu vencendo o Song, vou mostrar para todos que eu ainda estou na corrida pelo título. Eu estou 100%, mental e fisicamente estou 300% para essa luta. Vocês podem ter certeza de que é a minha melhor versão que eu vou colocar em jogo", declarou Deiveson durante coletiva de imprensa. Esta é a segunda vez que Daico, o Deus da Guerra, como é conhecido o paraense, luta em Macau. Em novembro de 2024, ele enfrentou o atual campeão, o russo Petr Yan, em um combate eletrizante que durou cinco rounds. No fim, Yan venceu por decisão unânime. VEJA MAIS Paraense Deiveson Figueiredo projeta luta contra Song Yadong no UFC Macau: 'Vou ser agressivo' Ex-campeão do mosca ainda sonha com disputa de cinturão nos galos Após duas derrotas, Amanda Lemos deve voltar a lutar no UFC em agosto, aponta site Duelo seria contra a também brasileira Denise Gomes, em evento em Las Vegas, nos Estados Unidos Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate "Na luta contra o Petr Yan, eu não estava 100%, e para essa eu voltei, estou 100%. Vocês vão ver o melhor de mim, o quanto eu sou perigoso", prometeu o paraense. Deiveson vem de derrota para Umar Nurmagomedov e busca recuperação para seguir no topo da categoria. Atualmente, é o sétimo colocado e vai encarar o quinto do ranking dos galos, que lutará em casa. Apesar disso, Daico está confiante. Para o duelo, a expectativa é alta, já que os dois lutadores são agressivos. Deiveson possui um cartel com 25 vitórias, seis derrotas e um empate. Já Song acumula 22 triunfos, nove reveses, um empate e um combate sem resultado. O chinês também vem de derrota. Fez uma luta dura contra Sean O'Malley em janeiro deste ano, mas perdeu por decisão. "O Song é um cara que sempre entra para dar grandes lutas e fez uma grande contra o O'Malley... É um cara bem agressivo, [mas] eu vou ser ainda mais agressivo do que ele e nós vamos entregar uma grande luta", projetou Deiveson. O UFC Macau ocorre neste sábado (30), em um horário diferente. As lutas começam às 5h da manhã. O card principal está previsto para iniciar às 8h. Confira o card do evento Card Principal Peso-galo (até 61,2 Kg): Song Yadong x Deiveson Figueiredo Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Zhang Mingyang x Alonzo Menifield Peso-pesado (até 120,2 Kg): Sergei Pavlovich x Tallison Teixeira Peso-galo (até 61,2 Kg): Kai Asakura x Cameron Smotherman Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jake Matthews x Carlston Harris Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alex Perez x Sumudaerji Card Preliminar Peso-médio (até 83,9 Kg): Yi Sak Lee x Luis Felipe Dias Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Ding Meng x José Souza Peso-galo (até 61,2 Kg): Aoriqileng x Cody Haddon Peso-galo (até 61,2 Kg): Rei Tsuruya x Luis Gurule Peso-palha (até 52,1 Kg): Angela Hill x Jingnan Xiong Peso-pena (até 65,7 Kg): Zhu Kangjie x Rodrigo Vera Peso-palha (até 52,1 Kg): Loma Lookboonmee x Jaqueline Amorim Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes ufc mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 mais esportes Equipe paraense disputa Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados em Goiânia Na competição, time da AADFEPA busca vaga na Libertadores 29.05.26 11h53 Mais esportes Mangueirinho recebe Campeonato Paraense de ginástica artística neste sábado (30) Competição será realizada das 8h às 19h, com entrada gratuita para o público. 29.05.26 11h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 MUNDIAL DE VÔLEI VNL 2026: confira datas, horários e onde assistir aos jogos do Brasil na Liga das Nações Competição reúne 18 seleções e começa no dia 3 de junho com jogos em Brasília 28.05.26 21h50 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01