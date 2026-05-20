Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate O Liberal 20.05.26 10h32 Paraense vinha de seis vitória consecutivas (Reprodução / Instagram / @ufc) O paraense Melquizael “Melk” Costa perdeu a invencibilidade de seis lutas no UFC no último fim de semana após ser derrotado por Arnold Allen, no UFC Fight Night, em Las Vegas. O lutador fez o seu primeiro main event na organização e tinha expectativas de disputar o cinturão, mas agora o sonho fica um pouco mais distante. Por meio das redes sociais, ele falou sobre o revés e disse que, apesar da derrota, não tinha nada para reclamar. "O MMA é isso: um esporte individual e brutal, onde somente um vence. Hoje foi do Arnold Allen, nada a reclamar. Sigo ranqueado e motivado, vamos para a próxima. Obrigado a todos que estavam na torcida. Voltaremos mais fortes!", afirmou. Melk, que é natural de Porto de Moz, interior do Pará, estava sem perder um combate desde 2024. Foram seis lutas e seis vitórias nos últimos dois anos, que o levaram à 12ª posição do ranking dos penas. Com a boa fase, a expectativa era vencer Allen e tentar disputar o cinturão da divisão, que atualmente pertence a Alexander Volkanovski. VEJA MAIS UFC anuncia retorno de Conor McGregor em revanche contra Max Holloway Ronda Rousey finaliza luta em 17 segundos no retorno das lendas do MMA feminino No entanto, no último sábado (16), o paraense não conseguiu superar Arnold Allen, sétimo colocado no ranking da categoria, e perdeu por decisão unânime dos juízes. Assim, o paraense terá de refazer o caminho para escalar a divisão e buscar uma disputa pelo título. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Esta foi a primeira luta principal da carreira de Melk. O lutador entrou no UFC em 2023. Desde então, foram 10 combates, com sete vitórias e três derrotas. Na carreira, ele acumula 26 triunfos e oito reveses. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mma ufc mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57 MMA Sport Club Marabá recebe em junho o FKS Fight Night com quatro disputas de cinturão em uma única noite 19.05.26 15h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 Futebol Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim 21.05.26 15h14 Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02