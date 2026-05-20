Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado'

O paraense Melquizael “Melk” Costa perdeu a invencibilidade de seis lutas no UFC no último fim de semana após ser derrotado por Arnold Allen, no UFC Fight Night, em Las Vegas. O lutador fez o seu primeiro main event na organização e tinha expectativas de disputar o cinturão, mas agora o sonho fica um pouco mais distante. Por meio das redes sociais, ele falou sobre o revés e disse que, apesar da derrota, não tinha nada para reclamar.

"O MMA é isso: um esporte individual e brutal, onde somente um vence. Hoje foi do Arnold Allen, nada a reclamar. Sigo ranqueado e motivado, vamos para a próxima. Obrigado a todos que estavam na torcida. Voltaremos mais fortes!", afirmou.

Melk, que é natural de Porto de Moz, interior do Pará, estava sem perder um combate desde 2024. Foram seis lutas e seis vitórias nos últimos dois anos, que o levaram à 12ª posição do ranking dos penas. Com a boa fase, a expectativa era vencer Allen e tentar disputar o cinturão da divisão, que atualmente pertence a Alexander Volkanovski.

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No entanto, no último sábado (16), o paraense não conseguiu superar Arnold Allen, sétimo colocado no ranking da categoria, e perdeu por decisão unânime dos juízes. Assim, o paraense terá de refazer o caminho para escalar a divisão e buscar uma disputa pelo título.

Esta foi a primeira luta principal da carreira de Melk. O lutador entrou no UFC em 2023. Desde então, foram 10 combates, com sete vitórias e três derrotas. Na carreira, ele acumula 26 triunfos e oito reveses.