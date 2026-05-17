Ronda Rousey finaliza luta em 17 segundos no retorno das lendas do MMA feminino Estadão Conteúdo 17.05.26 12h41 O aguardado reencontro entre duas pioneiras do MMA feminino durou menos de 20 segundos. Na madrugada deste domingo, em Los Angeles, Ronda Rousey venceu Gina Carano por finalização na luta principal do evento que marcou o retorno das duas veteranas ao octógono. O duelo, válido pelo peso-pena e previsto para até cinco rounds, foi resolvido rapidamente. Conhecida pela força no grappling, Ronda levou a luta para o chão logo nos primeiros movimentos, encaixou golpes no ground and pound e, em seguida, aplicou uma chave de braço. Gina não conseguiu escapar desistiu com apenas 17 segundos de combate. Hall da Fama do UFC e medalhista olímpica de judô em Pequim-2008, Ronda conquistou pela nona vez um triunfo em menos de um minuto nas artes marciais mistas. Após o encerramento da luta, o clima foi de respeito e emoção dentro do cage. Ronda descartou continuar lutando e afirmou que o retorno foi pontual. "Gina, você mudou o meu mundo e nós mudamos o mundo. Nunca serei capaz de te devolver o suficiente. Eu esperava que isso vitória rápida poderia ser possível, felizmente é o bonito das artes marciais. Ela é minha heroína. Não tem chances de voltar (ao MMA)", declarou Ronda. Gina Carano, por outro lado, evitou fechar as portas para uma nova luta, apesar do longo período longe do esporte. "Eu queria muito, me senti muito pronta e bem. Estou muito feliz de voltar aqui após tantos anos. Não sei se voltará a lutar, 17 anos é muito, mas não se sabe, vendo isso, acho que ainda consigo fazer qualquer coisa. Nunca se sabe", afirmou. Ronda não competia no MMA desde 2016, quando foi derrotada pela brasileira Amanda Nunes no UFC 207, em sua última luta antes da aposentadoria. Ex-campeã do peso-galo, ela encerrou a primeira passagem pelo esporte com cartel de 12 vitórias e duas derrotas. Nos anos seguintes, passou a atuar no cinema e na WWE. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Ronda Rousey Gina Carano UFC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá 17.05.26 9h00 Mais esportes Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos Em meio a rotina, grupos de Belém vivem a expectativa pela disputa da 17ª edição da Corrida do Sal em julho 17.05.26 8h00 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE A Santos x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pelo Brasileirão Santos e Coritiba se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 17.05.26 10h00 Futebol Com ou sem Neymar: convocação da Seleção Brasileira divide opiniões Grupo Liberal prepara cobertura especial, direto do Rio de Janeiro, para o anúncio dos 26 jogadores nesta segunda-feira, 18. 17.05.26 8h00 futebol Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá 17.05.26 9h00 Futebol Paysandu coloca invencibilidade à prova contra o Caxias para seguir no topo da Série C Embalado por sequência positiva e boa campanha, Papão encara equipe gaúcha neste domingo, no Centenário 17.05.26 8h00