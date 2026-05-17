Caxias x Paysandu: Papão joga mal, tem expulsão polêmica e perde a primeira na Série C O time bicolor não teve uma boa atuação e ainda sofreu com a expulsão de Kleiton Pego na segunda etapa, em uma decisão confusa da arbitragem. O Liberal 17.05.26 18h05 Papão não conseguiu se impor contra o Caxias e perdeu (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu conheceu a sua primeira derrota na Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. Jogando fora de casa, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), o time bicolor teve uma atuação abaixo da média, sofreu com o espaço cedido ao adversário e acabou derrotado pelo Caxias por 2 a 0. Os gols do Grená do Povo foram marcados por Ravanelli, no primeiro tempo, e Salatiel, na etapa complementar. CONFIRA O LANCE A LANCE DO JOGO Para o Bicola, a partida ficou marcada pelo desempenho abaixo do esperado e pela arbitragem, bastante contestada pela expulsão do atacante Kleiton Pego no segundo tempo. Com o resultado, o Paysandu segue, provisoriamente, na liderança do campeonato, com 12 pontos, já que Brusque-SC e Amazonas-AM também perderam na rodada. Apenas o Guarani-SP, que joga contra o Ituano-SP ainda neste domingo, pode superar o Bicola. Já o Caxias somou pontos importantes e assumiu a sétima colocação, com 11. Com a derrota, o Paysandu volta para casa e se prepara para enfrentar o Nacional-AM, pelo jogo de ida da final da Copa Norte. A partida ocorre na quarta-feira (20), no Mangueirão. Pela Série C, o próximo compromisso é contra o Floresta, em casa, na segunda-feira (25). Já o Caxias visita o Maranhão no sábado (23), no Castelão, em São Luís. O jogo Primeiro tempo O jogo começou tenso, com muitas faltas, erros dos dois lados e até discussão entre as comissões técnicas e jogadores na beira do gramado logo aos 8 minutos, por conta de uma disputa de bola entre Kleiton Pego e Filipe Albuquerque. A arbitragem viu um braço do atleta bicolor no adversário e deu amarelo para o camisa 75 do Papão. O primeiro lançamento para a área foi no primeiro minuto, em uma bola parada para o Bicola. Marcinho cobrou, Thayllon subiu e cabeceou para o gol, mas a bola passou por cima da trave e foi para fora. Com pouca criatividade, sem uma referência na transição e muito aberto em campo, o Paysandu cedeu muito espaço para a equipe da casa, que, aos poucos, foi gostando do jogo e aproveitando os espaços. Até que, aos 22 minutos, o camisa 10 do Grená, Ravanelli, abriu o placar. Calyson fez boa jogada pela direita. Livre, o jogador teve espaço para dominar e cruzar pelo alto para Ravanelli, que subiu e cabeceou para o fundo da rede bicolor, sem chance para Gabriel Mesquita. À frente no placar, o Caxias se soltou mais na partida e passou a ocupar mais o campo bicolor. O time aproveitou os espaços deixados pelo Paysandu e tentou ampliar a vantagem com jogadas rápidas e trabalhadas, principalmente com Salatiel. Em um desses lances, o jogador lançou para a área para Roberto, que tentou dominar, mas foi cortado pela zaga do Papão. Já próximo dos 40 minutos, Roberto adiantou a bola e mandou uma bomba para o gol. A bola subiu demais e passou por cima da trave de Gabriel Mesquita. O Paysandu até tentava chegar com perigo, mas não tinha efetividade na finalização. O time ainda ensaiou uma reclamação de pênalti na reta final. Na jogada, a bola foi lançada para Ítalo, dentro da área, que estava marcado por Ianson. O jogador bicolor tentou girar, mas foi segurado pelo zagueiro. Os bicolores pediram penalidade máxima, mas a arbitragem mandou seguir. Segundo tempo Na volta do intervalo, o Bicola até voltou melhor. Júnior fez algumas mudanças: colocou Brian no lugar de Henrico e, logo depois, aos 10 minutos, Thalyson, que deu um pouco mais de velocidade ao time. Precisando do resultado, o Papão saiu para o jogo. Logo aos seis minutos, Kleiton Pego fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Ítalo, que parou na boa defesa do goleiro Busato. Mas o Caxias também estava ligado e, com o apoio da partida, respondeu rápido. Em contra-ataque, fez boa jogada, passou pela defesa, tirou de Gabriel Mesquita e chutou cruzado para o gol. Brian, em cima da linha, cortou e evitou o segundo do Grená. A equipe de Júnior Rocha ainda apresentava dificuldades para finalizar. O time até passou a ocupar mais o campo adversário, mas sem efetividade. Em um desses lances, Thalyson, em boa jogada pela direita, chutou forte para o gol. O goleiro do Caxias, Busato, espalmou para frente e, na sobra, Edílson e Ítalo se enroscaram e perderam a chance. Assim, aos 28 minutos, o Caxias chegou ao segundo gol. Jhonatan e Salatiel fizeram boa jogada. O camisa 9 do Grená do Povo chutou cruzado para o gol; a bola, caprichosamente, carimbou a trave e entrou, sem chances para Gabriel Mesquita, que apenas lamentou o lance. A tentativa de reação bicolor ainda sofreu um golpe fatal aos 33 minutos. Em um lance confuso da arbitragem, o atacante Kleiton Pego, que já tinha cartão amarelo desde o primeiro tempo, levou um toque em uma disputa de bola. O árbitro aplicou o segundo amarelo ao jogador do Paysandu e o expulsou do jogo. Com um homem a menos, o time bicolor tentou se segurar no jogo. Gabriel Mesquita ainda salvou o Papão em duas oportunidades. Na primeira, aos 43 minutos, o goleiro defendeu uma bomba de fora da área de Marcelo Freitas. Já na segunda, Salatiel cabeceou em cima do arqueiro do Bicola, que evitou o terceiro dos donos da casa, que saíram com a vitória. Ficha técnica Série C - Campeonato Brasileiro - 7ª rodada Caxias-RS x Paysandu - 2 a 0 Data: 17/05/2026 Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul (RS) Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA) Assistentes: Ledes Jose Coutinho Neto (BA) e Antonielson Jesus da Silva (BA) Gols: Ravanelli 22' 1T e Salatiel 28' 2T (Caxias) Cartões amarelos: Luciano Taboca, Kleiton Pego (2x), Henrico e Júnior Rocha (Paysandu); Cartão vermelho: Kleiton Pego (Paysandu) Caxias: Busato, Felipe Albuquerque (Vitor Gabriel), Ianson, Maurício, Roberto, Grigor (Moraes), Matheus Nunes (Breno Santos), Ravanelli (Marcelo Freitas), Calyson (Jhonatan Ribeiro), Gaspar, Salatiel Técnico: Marcelo Cabo Paysandu: Gabriel Mesquita, Edílson, Castro, Bruno Bispo, Luciano Taboca, Pedro Henrique (Juninho), Henrico (Brian), Marcinho (Tiago índio), Thayllon(Thalyson), Kleiton Pego, Ítalo (Lucas Cardoso) Técnico: Júnior Rocha Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Após derrota do Paysandu na Série C, Júnior Rocha reclama da arbitragem: 'Nível muito baixo' Time bicolor teve um jogador expulso na partida contra o Caxias neste domingo (17), em que perdeu por 2 a 0. 17.05.26 19h35 futebol Caxias x Paysandu: Papão joga mal, tem expulsão polêmica e perde a primeira na Série C O time bicolor não teve uma boa atuação e ainda sofreu com a expulsão de Kleiton Pego na segunda etapa, em uma decisão confusa da arbitragem. 17.05.26 18h05 FESTA BICOLOR Torcida do Paysandu faz festa no Estádio Centenário antes de duelo contra o Caxias pela Série C Nas imagens, os torcedores aparecem entoando cânticos, levantando faixas e demonstrando apoio ao Papão momentos antes do confronto, marcado para as 16h 17.05.26 16h07 Futebol Paysandu coloca invencibilidade à prova contra o Caxias para seguir no topo da Série C Embalado por sequência positiva e boa campanha, Papão encara equipe gaúcha neste domingo, no Centenário 17.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES triunfo azulino Remo vence Chapecoense fora de casa, em jogo de cinco gols pela Série A Leão Azul marcou com Yago Pikachu, Jajá e contou com gol contra no fim para garantir vitória na Arena Condá 17.05.26 20h33 futebol Caxias x Paysandu: Papão joga mal, tem expulsão polêmica e perde a primeira na Série C O time bicolor não teve uma boa atuação e ainda sofreu com a expulsão de Kleiton Pego na segunda etapa, em uma decisão confusa da arbitragem. 17.05.26 18h05 CAMPEONATO BRASILEIRO Athletico-PR x Flamengo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/05) pela Série A do Brasileirão Athletico-PR e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo 17.05.26 18h30 SÉRIE A Santos x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pelo Brasileirão Santos e Coritiba se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 17.05.26 10h00