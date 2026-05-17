Torcida do Paysandu faz festa no Estádio Centenário antes de duelo contra o Caxias pela Série C

Um vídeo divulgado pelo Paysandu nas redes sociais do clube, na tarde deste domingo (17), mostrou a torcida bicolor fazendo uma grande festa na entrada do Estádio Centenário antes da partida contra a Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Nas imagens, os torcedores aparecem entoando cânticos, levantando faixas e demonstrando apoio ao Papão momentos antes do confronto, marcado para as 16h.

Acompanhe a transmissão lance a lance de Caxias x Paysandu.

Com 14 pontos conquistados, mesma pontuação do Brusque, o Paysandu chega embalado após uma sequência de atuações consistentes na temporada. Antes do empate diante do Vasco da Gama, o Papão vinha de vitórias importantes pela Série C, como o 2 a 1 sobre o Anápolis e o triunfo por 4 a 2 diante do Botafogo. Pela Copa Verde, a equipe também acumulou resultados expressivos, incluindo a goleada por 5 a 1 sobre o Águia de Marabá e a vitória por 3 a 0 contra o Trem.

Como chegam as equipes

Para o confronto no Rio Grande do Sul, o técnico Júnior Rocha terá desfalques importantes. O volante Caio Mello está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, enquanto o zagueiro Iarley ficou fora da viagem depois da expulsão na vitória sobre o Anápolis. Em contrapartida, a comissão técnica volta a contar com o zagueiro Bruno Bispo, recuperado de lesão muscular na coxa, e com o volante Pedro Henrique, que retorna após regularizar a situação contratual e cumprir suspensão.

Do outro lado, o Caxias tenta aproveitar o fator casa para encostar na zona de classificação. A equipe gaúcha ocupa a 12ª colocação, com oito pontos, e chega para o duelo após três empates consecutivos.