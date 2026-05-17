Torcida do Paysandu faz festa no Estádio Centenário antes de duelo contra o Caxias pela Série C Nas imagens, os torcedores aparecem entoando cânticos, levantando faixas e demonstrando apoio ao Papão momentos antes do confronto, marcado para as 16h O Liberal 17.05.26 16h07 Torcida bicolor fazendo uma grande festa na entrada do Estádio Centenário antes da partida contra o Caxias, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série C (Foto: Reprodução/Instagram @paysandu) Um vídeo divulgado pelo Paysandu nas redes sociais do clube, na tarde deste domingo (17), mostrou a torcida bicolor fazendo uma grande festa na entrada do Estádio Centenário antes da partida contra a Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Nas imagens, os torcedores aparecem entoando cânticos, levantando faixas e demonstrando apoio ao Papão momentos antes do confronto, marcado para as 16h. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Acompanhe a transmissão lance a lance de Caxias x Paysandu. Com 14 pontos conquistados, mesma pontuação do Brusque, o Paysandu chega embalado após uma sequência de atuações consistentes na temporada. Antes do empate diante do Vasco da Gama, o Papão vinha de vitórias importantes pela Série C, como o 2 a 1 sobre o Anápolis e o triunfo por 4 a 2 diante do Botafogo. Pela Copa Verde, a equipe também acumulou resultados expressivos, incluindo a goleada por 5 a 1 sobre o Águia de Marabá e a vitória por 3 a 0 contra o Trem. Como chegam as equipes Para o confronto no Rio Grande do Sul, o técnico Júnior Rocha terá desfalques importantes. O volante Caio Mello está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, enquanto o zagueiro Iarley ficou fora da viagem depois da expulsão na vitória sobre o Anápolis. Em contrapartida, a comissão técnica volta a contar com o zagueiro Bruno Bispo, recuperado de lesão muscular na coxa, e com o volante Pedro Henrique, que retorna após regularizar a situação contratual e cumprir suspensão. Do outro lado, o Caxias tenta aproveitar o fator casa para encostar na zona de classificação. A equipe gaúcha ocupa a 12ª colocação, com oito pontos, e chega para o duelo após três empates consecutivos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu caxias série c futebol papão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Após derrota do Paysandu na Série C, Júnior Rocha reclama da arbitragem: 'Nível muito baixo' Time bicolor teve um jogador expulso na partida contra o Caxias neste domingo (17), em que perdeu por 2 a 0 17.05.26 19h35 futebol Caxias x Paysandu: Papão joga mal, tem expulsão polêmica e perde a primeira na Série C 2026 O time bicolor não teve uma boa atuação e ainda sofreu com a expulsão de Kleiton Pego na segunda etapa, em uma decisão confusa da arbitragem 17.05.26 18h05 FESTA BICOLOR Torcida do Paysandu faz festa no Estádio Centenário antes de duelo contra o Caxias pela Série C Nas imagens, os torcedores aparecem entoando cânticos, levantando faixas e demonstrando apoio ao Papão momentos antes do confronto, marcado para as 16h 17.05.26 16h07 Futebol Paysandu coloca invencibilidade à prova contra o Caxias para seguir no topo da Série C Embalado por sequência positiva e boa campanha, Papão encara equipe gaúcha neste domingo, no Centenário 17.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE A Santos x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pelo Brasileirão Santos e Coritiba se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 17.05.26 10h00 CAMPEONATO BRASILEIRO Athletico-PR x Flamengo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/05) pela Série A do Brasileirão Athletico-PR e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo 17.05.26 18h30 Futebol Com ou sem Neymar: convocação da Seleção Brasileira divide opiniões Grupo Liberal prepara cobertura especial, direto do Rio de Janeiro, para o anúncio dos 26 jogadores nesta segunda-feira, 18. 17.05.26 8h00 futebol Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá 17.05.26 9h00