Final da Copa Norte tem horário alterado e Mangueirão deve receber grande público CBF confirma mudança no início da partida entre Paysandu e Nacional-AM; venda de ingressos segue aberta para duelo em Belém O Liberal 15.05.26 19h10 O Mangueirão deve lotar para a primeira partida da final da Copa Norte. (Thiago Gomes / O Liberal) A torcida do Paysandu terá uma pequena mudança na programação para a primeira decisão da Copa Norte. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário da partida contra o Nacional, marcada para a próxima quarta-feira (20), no Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Inicialmente prevista para começar às 19h, a final agora será disputada às 20h. A confirmação foi divulgada pelo presidente bicolor, Márcio Tuma, por meio das redes sociais do clube. Veja: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O confronto em Belém abre a disputa pelo título regional e deve levar um grande público ao estádio. A expectativa da diretoria é de Mangueirão lotado para empurrar o Papão no primeiro jogo da decisão. VEJA MAIS Castro valoriza confiança e força do Paysandu para encarar o Caxias pela Série C Líder da competição, Papão chega embalado após sequência invicta e vê elenco fortalecido para manter boa fase antes da final da Copa Norte Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Norte Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h CBF divulga os detalhes da final da Copa Norte; Decisão será em Manaus Paysandu x Nacional iniciam a disputa do título no Estádio do Mangueirão. Papão busca o bi do torneio. Com a comercialização já em andamento, o clube mantém a mobilização da torcida para garantir presença nas arquibancadas. Os ingressos seguem disponíveis nas Lojas Lobo e também pela internet, no site oficial de vendas. Vivendo um bom momento na temporada, o Paysandu chega embalado para a decisão após sequência positiva na Série C do Campeonato Brasileiro, cenário que aumentou ainda mais a expectativa da Fiel para a final regional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol final da copa norte copa norte 2026 paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Final da Copa Norte tem horário alterado e Mangueirão deve receber grande público CBF confirma mudança no início da partida entre Paysandu e Nacional-AM; venda de ingressos segue aberta para duelo em Belém 15.05.26 19h10 futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Norte Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 Futebol CBF divulga os detalhes da final da Copa Norte; Decisão será em Manaus Paysandu x Nacional iniciam a disputa do título no Estádio do Mangueirão. Papão busca o bi do torneio. 14.05.26 20h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Norte Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 Futebol CBF define data de sorteio das oitavas da Copa do Brasil Remo é o único representante do norte do país na competição 14.05.26 19h16 Futebol CBF divulga os detalhes da final da Copa Norte; Decisão será em Manaus Paysandu x Nacional iniciam a disputa do título no Estádio do Mangueirão. Papão busca o bi do torneio. 14.05.26 20h29