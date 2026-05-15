Final da Copa Norte tem horário alterado e Mangueirão deve receber grande público

A torcida do Paysandu terá uma pequena mudança na programação para a primeira decisão da Copa Norte. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário da partida contra o Nacional, marcada para a próxima quarta-feira (20), no Mangueirão.

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Inicialmente prevista para começar às 19h, a final agora será disputada às 20h. A confirmação foi divulgada pelo presidente bicolor, Márcio Tuma, por meio das redes sociais do clube. Veja:

O confronto em Belém abre a disputa pelo título regional e deve levar um grande público ao estádio. A expectativa da diretoria é de Mangueirão lotado para empurrar o Papão no primeiro jogo da decisão.

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Com a comercialização já em andamento, o clube mantém a mobilização da torcida para garantir presença nas arquibancadas. Os ingressos seguem disponíveis nas Lojas Lobo e também pela internet, no site oficial de vendas.

Vivendo um bom momento na temporada, o Paysandu chega embalado para a decisão após sequência positiva na Série C do Campeonato Brasileiro, cenário que aumentou ainda mais a expectativa da Fiel para a final regional.