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Castro valoriza confiança e força do Paysandu para encarar o Caxias pela Série C

Líder da competição, Papão chega embalado após sequência invicta e vê elenco fortalecido para manter boa fase antes da final da Copa Norte

O Liberal
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Castro projeta um Paysandu forte contra o Caxias. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu mais um desafio importante neste domingo, diante do Caxias, pela 7ª rodada da Série C. Líder da competição, o Papão tenta manter a sequência positiva e consolidar o bom momento vivido na temporada.

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Invicto há seis jogos, o time bicolor chega embalado após o empate heroico diante do Vasco, no meio da semana, e da vitória dramática sobre o Anápolis, conquistada nos acréscimos mesmo com um jogador a menos.

Para o zagueiro Castro, a evolução da equipe passa diretamente pela confiança construída ao longo da temporada e pelo trabalho desenvolvido pela comissão técnica.

“O time vem em uma evolução muito grande. A gente vem trabalhando muito e pegando confiança junto com o professor Júnior. Estamos acreditando no trabalho e comprometidos em cumprir as funções dentro de campo”, afirmou.

O defensor destacou ainda a capacidade de reação da equipe como uma das principais marcas do Paysandu na temporada. Além de buscar o empate contra o Vasco após sair perdendo por 2 a 0, o time também já havia conseguido uma virada sobre o Botafogo-PB, na Série C.

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Mesmo com a sequência intensa de jogos, Castro garantiu que o elenco está preparado para a maratona de compromissos. Após enfrentar o Vasco na quarta-feira, a delegação viajou para o Rio Grande do Sul e realizou preparação em Caxias do Sul para o duelo no estádio Centenário.

“A gente que almeja coisas grandes tem que passar por essas dificuldades. O grupo está preparado, focado e descansando bem”, comentou.

Além da Série C, o Paysandu também vive a expectativa pela final da Copa Norte, contra o Nacional, na próxima quarta-feira, no Mangueirão. Segundo Castro, a mobilização da torcida já anima o elenco.

“É muito importante saber que a torcida está fazendo o seu papel fora de campo. Tenho certeza que juntos vamos conseguir coisas grandes com a camisa do Paysandu”, conclui.

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