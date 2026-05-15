Castro valoriza confiança e força do Paysandu para encarar o Caxias pela Série C Líder da competição, Papão chega embalado após sequência invicta e vê elenco fortalecido para manter boa fase antes da final da Copa Norte O Liberal 15.05.26 18h54 Castro projeta um Paysandu forte contra o Caxias. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu mais um desafio importante neste domingo, diante do Caxias, pela 7ª rodada da Série C. Líder da competição, o Papão tenta manter a sequência positiva e consolidar o bom momento vivido na temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Invicto há seis jogos, o time bicolor chega embalado após o empate heroico diante do Vasco, no meio da semana, e da vitória dramática sobre o Anápolis, conquistada nos acréscimos mesmo com um jogador a menos. Para o zagueiro Castro, a evolução da equipe passa diretamente pela confiança construída ao longo da temporada e pelo trabalho desenvolvido pela comissão técnica. “O time vem em uma evolução muito grande. A gente vem trabalhando muito e pegando confiança junto com o professor Júnior. Estamos acreditando no trabalho e comprometidos em cumprir as funções dentro de campo”, afirmou. O defensor destacou ainda a capacidade de reação da equipe como uma das principais marcas do Paysandu na temporada. Além de buscar o empate contra o Vasco após sair perdendo por 2 a 0, o time também já havia conseguido uma virada sobre o Botafogo-PB, na Série C. VEJA MAIS Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Norte Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C CBF divulga os detalhes da final da Copa Norte; Decisão será em Manaus Paysandu x Nacional iniciam a disputa do título no Estádio do Mangueirão. Papão busca o bi do torneio. Mesmo com a sequência intensa de jogos, Castro garantiu que o elenco está preparado para a maratona de compromissos. Após enfrentar o Vasco na quarta-feira, a delegação viajou para o Rio Grande do Sul e realizou preparação em Caxias do Sul para o duelo no estádio Centenário. “A gente que almeja coisas grandes tem que passar por essas dificuldades. O grupo está preparado, focado e descansando bem”, comentou. Além da Série C, o Paysandu também vive a expectativa pela final da Copa Norte, contra o Nacional, na próxima quarta-feira, no Mangueirão. Segundo Castro, a mobilização da torcida já anima o elenco. “É muito importante saber que a torcida está fazendo o seu papel fora de campo. Tenho certeza que juntos vamos conseguir coisas grandes com a camisa do Paysandu”, conclui. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol futebol brasileiro jornal amazônia paysandu série c 2026 caxias x paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol 'Me sinto pronto para ajudar o Remo', garante Vitor Bueno Recuperado de lesão, meio-campista deve retornar ao time titular contra a Chapecoense 15.05.26 18h22 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 Futebol CBF define data de sorteio das oitavas da Copa do Brasil Remo é o único representante do norte do país na competição 14.05.26 19h16 Futebol Tchamba foca em 'decisão' contra a Chapecoense no Brasileirão: 'É o mais importante' Zagueiro do Remo acredita que a equipe pode chegar bem na parada da Copa do Mundo. 14.05.26 19h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Norte Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 Futebol CBF divulga os detalhes da final da Copa Norte; Decisão será em Manaus Paysandu x Nacional iniciam a disputa do título no Estádio do Mangueirão. Papão busca o bi do torneio. 14.05.26 20h29 Futebol CBF define data de sorteio das oitavas da Copa do Brasil Remo é o único representante do norte do país na competição 14.05.26 19h16 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33