CBF divulga os detalhes da final da Copa Norte; Decisão será em Manaus Paysandu x Nacional iniciam a disputa do título no Estádio do Mangueirão. Papão busca o bi do torneio. Junior Cunha | Especial para O Liberal 14.05.26 20h29 Papão é o atual campeão da Copa Norte e da Copa Verde. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu) A final da Copa Norte 2026 começa no próximo dia 20 de maio para o Paysandu. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, 14, os detalhes dos dois jogos da decisão entre bicolores e o Nacional do Amazonas. O Papão é o atual campeão da Copa Norte, tendo conquistado a última edição, em 2002. Por ter a melhor campanha no torneio regional, a equipe amazonense ganhou a vantagem de disputar o segundo jogo em casa. Com isso, no dia 20 de maio Paysandu x Nacional vão jogar em Belém, às 19h no Estádio do Mangueirão. Já o segundo jogo será no dia 27 de maio, às 20h, na Arena da Amazônia, em Manaus. Na primeira fase, o Paysandu somou nove pontos e avançou como segundo colocado do Grupo A. A liderança da chave foi justamente do Nacional, invicto com 13 pontos em cinco partidas - quatro vitórias e um empate. Já na semifinal, o Paysandu atropelou o Águia vencendo por 5 a 1 em Marabá, enquanto o Nacional precisou da disputa por pênaltis para eliminar o Porto Velho. Do outro lado, a final da Copa Centro-oeste será entre Anápolis e Rio Branco do Espírito Santo. O primeiro duelo será no dia 21 de maio em Goiânia. A volta está marcada para o dia 27 de maio no Espírito Santo. Os dois campeões garantem vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2027 e disputam o título da Copa Verde 2026, que tem o Paysandu como atual e maior campeão com cinco conquistas. Clima de revanche Os confrontos vão marcar os reencontros entre Paysandu e Nacional nesta edição da Copa Norte. Na primeira fase, as duas equipes estavam no Grupo A e duelaram na terceira rodada. Na Arena da Amazônia, o Paysandu entrou em campo com uma equipe recheada de jogadores do sub-20 no time titular - apenas o goleiro Jean Drosny, o lateral direito JP Galvão e o meia-atacante Lucas Cardoso não eram da base. Em campo, o Nacional aproveitou a fragilidade bicolor para aplicar a maior goleada sofrida por um clube paraense em duelos com rivais da região Norte: 7 a 0. A goleada gerou uma série de protestos da torcida do Paysandu, provocando, inclusive, pronunciamento do departamento de futebol do clube, que admitiu ter "errado na dose" ao relacionar uma equipe majoritariamente sub-20 para o confronto em Manaus. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 Futebol CBF divulga os detalhes da final da Copa Norte; Decisão será em Manaus Paysandu x Nacional iniciam a disputa do título no Estádio do Mangueirão. Papão busca o bi do torneio. 14.05.26 20h29 Futebol Paysandu reencontra ex-remistas em duelo contra o Caxias pela Série C Equipe gaúcha comandada por Marcelo Cabo terá antigos conhecidos da torcida azulina em confronto direto contra o líder da competição 14.05.26 16h58 futebol Após eliminação da Copa do Brasil, Júnior Rocha destaca nível do Paysandu e valoriza o time Papão empatou com o Vasco na última quarta-feira (13) e se despediu do torneio 14.05.26 11h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional 14.05.26 10h32 Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 Futebol Remo revive feito histórico após 23 anos e volta às oitavas da Copa do Brasil Classificação sobre o Bahia resgata campanha marcante de 2003, última vez em que o Leão Azul esteve entre os 16 melhores da competição nacional 14.05.26 15h29