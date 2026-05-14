CBF divulga os detalhes da final da Copa Norte; Decisão será em Manaus

A final da Copa Norte 2026 começa no próximo dia 20 de maio para o Paysandu. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, 14, os detalhes dos dois jogos da decisão entre bicolores e o Nacional do Amazonas. O Papão é o atual campeão da Copa Norte, tendo conquistado a última edição, em 2002.

Por ter a melhor campanha no torneio regional, a equipe amazonense ganhou a vantagem de disputar o segundo jogo em casa. Com isso, no dia 20 de maio Paysandu x Nacional vão jogar em Belém, às 19h no Estádio do Mangueirão. Já o segundo jogo será no dia 27 de maio, às 20h, na Arena da Amazônia, em Manaus.

Na primeira fase, o Paysandu somou nove pontos e avançou como segundo colocado do Grupo A. A liderança da chave foi justamente do Nacional, invicto com 13 pontos em cinco partidas - quatro vitórias e um empate.

Já na semifinal, o Paysandu atropelou o Águia vencendo por 5 a 1 em Marabá, enquanto o Nacional precisou da disputa por pênaltis para eliminar o Porto Velho.

Do outro lado, a final da Copa Centro-oeste será entre Anápolis e Rio Branco do Espírito Santo. O primeiro duelo será no dia 21 de maio em Goiânia. A volta está marcada para o dia 27 de maio no Espírito Santo. Os dois campeões garantem vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2027 e disputam o título da Copa Verde 2026, que tem o Paysandu como atual e maior campeão com cinco conquistas.

Clima de revanche

Os confrontos vão marcar os reencontros entre Paysandu e Nacional nesta edição da Copa Norte. Na primeira fase, as duas equipes estavam no Grupo A e duelaram na terceira rodada.

Na Arena da Amazônia, o Paysandu entrou em campo com uma equipe recheada de jogadores do sub-20 no time titular - apenas o goleiro Jean Drosny, o lateral direito JP Galvão e o meia-atacante Lucas Cardoso não eram da base.

Em campo, o Nacional aproveitou a fragilidade bicolor para aplicar a maior goleada sofrida por um clube paraense em duelos com rivais da região Norte: 7 a 0.

A goleada gerou uma série de protestos da torcida do Paysandu, provocando, inclusive, pronunciamento do departamento de futebol do clube, que admitiu ter "errado na dose" ao relacionar uma equipe majoritariamente sub-20 para o confronto em Manaus.