Após eliminação da Copa do Brasil, Júnior Rocha destaca nível do Paysandu e valoriza o time Papão empatou com o Vasco na última quarta-feira (13) e se despediu do torneio O Liberal 14.05.26 11h43 Treinador analisou momento da equipe (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu se despediu da Copa do Brasil na última quarta-feira (13) após o empate por 2 a 2 com o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. O time bicolor havia perdido o jogo de ida por 2 a 0 e, por isso, foi eliminado. Apesar disso, o saldo para o Bicola é positivo. Após o duelo, o treinador Júnior Rocha analisou o confronto e disse que o jogo serviu para ver o nível da equipe. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu "Eu acho que esse jogo contra o Vasco, até mesmo contra o Remo, serve para a gente ver o real nível em que a gente se encontra. Contra uma equipe de Série A, com o nível em que o Vasco se encontra hoje, bem treinado, mostrou o real nível em que a gente está. A gente perdeu 2 a 0 lá em Belém, foram erros pontuais. Mas a gente fez um primeiro tempo muito bom, muito competitivo e hoje mudaram os tempos. Hoje, no segundo tempo, a gente fez um jogo mais equilibrado. Mas é isso, eu acho que isso serve para a gente ver o real nível em que a gente está. A gente vem apresentando um ótimo futebol, tentar melhorar cada vez mais para encher de orgulho o nosso torcedor", declarou Júnior Rocha. Júnior Rocha está há pouco mais de seis meses no Paysandu. Depois da temporada traumática de 2025, o clube apostou no trabalho do técnico. Até o momento, a aposta tem dado certo. O time bicolor conquistou o Parazão, está na final da Copa Norte, chegou à quinta fase da Copa do Brasil e é líder invicto na Série C. Na coletiva pós-jogo, o treinador avaliou os primeiros meses de trabalho no Bicola. VEJA MAIS Paysandu busca o empate, mas é eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil Cariocas abriram 2 a 0 no primeiro tempo e o Papão foi atrás do resultado. No agregado, o Vasco venceu por 4 a 2. Marcinho valoriza atuação do Paysandu contra o Vasco: 'Cabeça erguida' Meio-campista reafirmou o discurso de ter a Série C como principal objetivo da temporada. "Foram meses de muito trabalho, muito ensaio, muito treino no dia a dia, muito comprometimento dos atletas. Nós somos e estamos muito orgulhosos do nosso grupo até então, pelo que a gente vem colhendo do plantio que a gente fez durante a pré-temporada e esses jogos nesses meses. É o grande objetivo nosso, como comissão técnica, fazer com que todos os atletas estejam no mesmo nível para brigar pela posição, uma briga sadia, uma concorrência justa, honesta, tendo como objetivo principal todos terem os mesmos comportamentos, seja técnico, tático, físico, mas principalmente tático. Para a gente não perder a organização e ter chance de vencer ou fazer uma partida equilibrada como a de hoje com qualquer time do Brasil, independente da divisão", completou Júnior Rocha. O próximo compromisso do Paysandu será na Série C. No domingo (17), a equipe encara o Caxias do Sul, fora de casa, pela sétima rodada do campeonato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Após eliminação da Copa do Brasil, Júnior Rocha destaca nível do Paysandu e valoriza o time Papão empatou com o Vasco na última quarta-feira (13) e se despediu do torneio 14.05.26 11h43 jogou muito Marcinho valoriza atuação do Paysandu contra o Vasco: 'Cabeça erguida' Meio-campista reafirmou o discurso de ter a Série C como principal objetivo da temporada. 13.05.26 21h43 Futebol Paysandu busca o empate, mas é eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil Cariocas abriram 2 a 0 no primeiro tempo e o Papão foi atrás do resultado. No agregado, o Vasco venceu por 4 a 2. 13.05.26 21h09 JOGO DIFÍCIL Próximo adversário do Paysandu na Série C, Caxias tem 100% de aproveitamento em casa O Paysandu busca manter a liderança na Série C diante de um adversário que tem 100% de aproveitamento em seus domínios 13.05.26 20h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional 14.05.26 10h32 Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 futebol Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante' Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa' 14.05.26 12h19