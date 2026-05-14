Após eliminação da Copa do Brasil, Júnior Rocha destaca nível do Paysandu e valoriza o time

O Paysandu se despediu da Copa do Brasil na última quarta-feira (13) após o empate por 2 a 2 com o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. O time bicolor havia perdido o jogo de ida por 2 a 0 e, por isso, foi eliminado. Apesar disso, o saldo para o Bicola é positivo. Após o duelo, o treinador Júnior Rocha analisou o confronto e disse que o jogo serviu para ver o nível da equipe.

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"Eu acho que esse jogo contra o Vasco, até mesmo contra o Remo, serve para a gente ver o real nível em que a gente se encontra. Contra uma equipe de Série A, com o nível em que o Vasco se encontra hoje, bem treinado, mostrou o real nível em que a gente está. A gente perdeu 2 a 0 lá em Belém, foram erros pontuais. Mas a gente fez um primeiro tempo muito bom, muito competitivo e hoje mudaram os tempos. Hoje, no segundo tempo, a gente fez um jogo mais equilibrado. Mas é isso, eu acho que isso serve para a gente ver o real nível em que a gente está. A gente vem apresentando um ótimo futebol, tentar melhorar cada vez mais para encher de orgulho o nosso torcedor", declarou Júnior Rocha.

Júnior Rocha está há pouco mais de seis meses no Paysandu. Depois da temporada traumática de 2025, o clube apostou no trabalho do técnico. Até o momento, a aposta tem dado certo. O time bicolor conquistou o Parazão, está na final da Copa Norte, chegou à quinta fase da Copa do Brasil e é líder invicto na Série C. Na coletiva pós-jogo, o treinador avaliou os primeiros meses de trabalho no Bicola.

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"Foram meses de muito trabalho, muito ensaio, muito treino no dia a dia, muito comprometimento dos atletas. Nós somos e estamos muito orgulhosos do nosso grupo até então, pelo que a gente vem colhendo do plantio que a gente fez durante a pré-temporada e esses jogos nesses meses. É o grande objetivo nosso, como comissão técnica, fazer com que todos os atletas estejam no mesmo nível para brigar pela posição, uma briga sadia, uma concorrência justa, honesta, tendo como objetivo principal todos terem os mesmos comportamentos, seja técnico, tático, físico, mas principalmente tático. Para a gente não perder a organização e ter chance de vencer ou fazer uma partida equilibrada como a de hoje com qualquer time do Brasil, independente da divisão", completou Júnior Rocha.

O próximo compromisso do Paysandu será na Série C. No domingo (17), a equipe encara o Caxias do Sul, fora de casa, pela sétima rodada do campeonato.