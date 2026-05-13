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Marcinho valoriza atuação do Paysandu contra o Vasco: 'Cabeça erguida'

Meio-campista reafirmou o discurso de ter a Série C como principal objetivo da temporada.

Junior Cunha | Especial para O Liberal
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Marcinho vem sendo um dos principais nomes do Paysandu em 2026. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu está eliminado da Copa do Brasil 2026. Pela primeira vez na quinta fase do torneio, os bicolores não conseguiram reverter a vantagem construída pelo Vasco em Belém, no jogo de ida, e ficaram em 2 a 2 nesta quarta-feira, 13, em São Januário, no Rio de Janeiro

Apesar da queda no torneio, a campanha feita pelo clube - que na terceira e quarta fase avançou eliminando as Portuguesas do Rio e São Paulo, respectivamente - foi valorizada pelo meio-campista Marcinho. 

Ao final do jogo, o camisa 10 e capitão do Paysandu garantiu que a equipe deixa a Copa do Brasil de cabeça erguida, além de destacar a boa atuação nos dois confrontos com o Vasco nesta quinta fase.

"Fizemos um jogo muito bom contra o Vasco. Sabíamos da dificuldade, que era um placar difícil de reverter. Viemos aqui (no Rio de Janeiro) e fizemos um jogo de igual para igual. Tivemos as nossas chances e não fizemos. Eles tiveram e fizeram. É sair de cabeça erguida. Claro que queríamos classificar (às oitavas de final)", disse em entrevista à GE TV.

Marcinho ressaltou ainda o principal objetivo do Paysandu nesta temporada: o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Neste momento, a equipe segue invicta na terceira divisão, com três vitórias e três empates em seis partidas, somando 12 pontos e ocupando a liderança do torneio.

"É agradecer a entrega do grupo. O que estamos fazendo aqui é um trabalho de excelência. Como sempre falamos, o nosso objetivo maior é chegar ao final (de 2026) e subir o Paysandu à Série B", finalizou. 

Além da Série C do Brasileirão, o Paysandu ainda tem no calendário a disputa da Copa Norte. No próximo dia 20, a equipe inicia a disputa do título do torneio contra o Nacional do Amazonas em Belém. A partida ainda será detalhada pela CBF, mas será jogada no Estádio do Mangueirão. A volta será no dia 27 de maio na Arena da Amazônia, em Manaus. O campeão decide a Copa Verde contra o campeão da Copa Centro-oeste. 

Antes, no domingo, 17, o Papão encara o Caxias no Rio de Grande do Sul pela sétima rodada do Brasileirão da Série C. A partida será às 16h no Estádio Centenário. 

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