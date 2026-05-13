Marcinho valoriza atuação do Paysandu contra o Vasco: 'Cabeça erguida' Meio-campista reafirmou o discurso de ter a Série C como principal objetivo da temporada. Junior Cunha | Especial para O Liberal 13.05.26 21h43 Marcinho vem sendo um dos principais nomes do Paysandu em 2026. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu está eliminado da Copa do Brasil 2026. Pela primeira vez na quinta fase do torneio, os bicolores não conseguiram reverter a vantagem construída pelo Vasco em Belém, no jogo de ida, e ficaram em 2 a 2 nesta quarta-feira, 13, em São Januário, no Rio de Janeiro. Apesar da queda no torneio, a campanha feita pelo clube - que na terceira e quarta fase avançou eliminando as Portuguesas do Rio e São Paulo, respectivamente - foi valorizada pelo meio-campista Marcinho. Ao final do jogo, o camisa 10 e capitão do Paysandu garantiu que a equipe deixa a Copa do Brasil de cabeça erguida, além de destacar a boa atuação nos dois confrontos com o Vasco nesta quinta fase. "Fizemos um jogo muito bom contra o Vasco. Sabíamos da dificuldade, que era um placar difícil de reverter. Viemos aqui (no Rio de Janeiro) e fizemos um jogo de igual para igual. Tivemos as nossas chances e não fizemos. Eles tiveram e fizeram. É sair de cabeça erguida. Claro que queríamos classificar (às oitavas de final)", disse em entrevista à GE TV. Marcinho ressaltou ainda o principal objetivo do Paysandu nesta temporada: o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Neste momento, a equipe segue invicta na terceira divisão, com três vitórias e três empates em seis partidas, somando 12 pontos e ocupando a liderança do torneio. "É agradecer a entrega do grupo. O que estamos fazendo aqui é um trabalho de excelência. Como sempre falamos, o nosso objetivo maior é chegar ao final (de 2026) e subir o Paysandu à Série B", finalizou. Além da Série C do Brasileirão, o Paysandu ainda tem no calendário a disputa da Copa Norte. No próximo dia 20, a equipe inicia a disputa do título do torneio contra o Nacional do Amazonas em Belém. A partida ainda será detalhada pela CBF, mas será jogada no Estádio do Mangueirão. A volta será no dia 27 de maio na Arena da Amazônia, em Manaus. O campeão decide a Copa Verde contra o campeão da Copa Centro-oeste. Antes, no domingo, 17, o Papão encara o Caxias no Rio de Grande do Sul pela sétima rodada do Brasileirão da Série C. A partida será às 16h no Estádio Centenário. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Marcinho valoriza atuação do Paysandu contra o Vasco: 'Cabeça erguida' Meio-campista reafirmou o discurso de ter a Série C como principal objetivo da temporada. 13.05.26 21h43 Futebol Paysandu busca o empate, mas é eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil Cariocas abriram 2 a 0 no primeiro tempo e o Papão foi atrás do resultado. No agregado, o Vasco venceu por 4 a 2. 13.05.26 21h09 JOGO DIFÍCIL Próximo adversário do Paysandu na Série C, Caxias tem 100% de aproveitamento em casa O Paysandu busca manter a liderança na Série C diante de um adversário que tem 100% de aproveitamento em seus domínios 13.05.26 20h04 Futebol Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém 13.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém 13.05.26 8h00 JOGOS DE HOJE Vasco x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Vasco e Paysandu jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.05.26 18h00 JOGO DE HOJE Remo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Remo e Bahia jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.05.26 20h30