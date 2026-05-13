Menino Gui e Pampam se encontram antes de Vasco x Paysandu pela Copa do Brasil

Dois personagens queridos das arquibancadas brasileiras protagonizaram um momento emocionante antes da partida entre Vasco da Gama e Paysandu nesta quarta-feira (13), pela Copa do Brasil. Gui Gandra, conhecido nacionalmente por sua história de superação, e Daniel, o Pampam, torcedor especial do Papão, se encontraram antes do jogo no Estádio São Januário, Rio de Janeiro

O momento foi compartilhado nas redes sociais pelo Menino Gui, que escreveu: “União e inclusão! Futebol é isso… Uma demonstração do que o amor pode fazer”.

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Confira o vídeo do encontro:

Gui, de 11 anos, convive com epidermólise bolhosa e se tornou um dos rostos mais queridos da torcida vascaína. A história de superação do menino emocionou o país e lhe rendeu o prêmio de Torcedor do Ano no The Best FIFA Football Awards 2024.

Do lado bicolor, Daniel Grisley, conhecido como Pampam, ganhou destaque em 2026 pelo carisma nas arquibancadas e pela forte ligação com o Paysandu. O torcedor participou da comemoração do título do Campeonato Paraense deste ano e chegou a erguer a taça ao lado dos jogadores no Mangueirão.

Segundo familiares, Pampam realizou diversos exames médicos, mas não possui diagnóstico de deficiência.

A presença dos dois torcedores antes da partida entre Vasco e Paysandu chamou a atenção nas redes sociais e emocionou torcedores dos dois clubes.