Menino Gui e Pampam se encontram antes de Vasco x Paysandu pela Copa do Brasil Torcedores símbolo de Vasco e Paysandu se encontraram em São Januário e protagonizaram um momento de inclusão e emoção antes da partida Hannah Franco 13.05.26 21h02 Gui Gandra e Pampam se encontram antes de Vasco x Paysandu (Instagram/@guigandramoura) Dois personagens queridos das arquibancadas brasileiras protagonizaram um momento emocionante antes da partida entre Vasco da Gama e Paysandu nesta quarta-feira (13), pela Copa do Brasil. Gui Gandra, conhecido nacionalmente por sua história de superação, e Daniel, o Pampam, torcedor especial do Papão, se encontraram antes do jogo no Estádio São Januário, Rio de Janeiro O momento foi compartilhado nas redes sociais pelo Menino Gui, que escreveu: “União e inclusão! Futebol é isso… Uma demonstração do que o amor pode fazer”. VEJA MAIS Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém Com apoio da torcida, Remo e Paysandu encaram decisões na Copa do Brasil Torcedores demonstram confiança antes dos confrontos desta quarta-feira (13); Leão defende vantagem contra o Bahia e Papão tenta reação diante do Vasco em São Januário Confira o vídeo do encontro: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Gui, de 11 anos, convive com epidermólise bolhosa e se tornou um dos rostos mais queridos da torcida vascaína. A história de superação do menino emocionou o país e lhe rendeu o prêmio de Torcedor do Ano no The Best FIFA Football Awards 2024. Do lado bicolor, Daniel Grisley, conhecido como Pampam, ganhou destaque em 2026 pelo carisma nas arquibancadas e pela forte ligação com o Paysandu. O torcedor participou da comemoração do título do Campeonato Paraense deste ano e chegou a erguer a taça ao lado dos jogadores no Mangueirão. Segundo familiares, Pampam realizou diversos exames médicos, mas não possui diagnóstico de deficiência. A presença dos dois torcedores antes da partida entre Vasco e Paysandu chamou a atenção nas redes sociais e emocionou torcedores dos dois clubes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu vasco Daniel Pampam menino gui COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém 13.05.26 8h00 JOGOS DE HOJE Vasco x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Vasco e Paysandu jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.05.26 18h00 JOGO DE HOJE Remo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Remo e Bahia jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.05.26 20h30