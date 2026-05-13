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Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão

Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido.

Caio Maia
fonte

Remo quer que duelo contra o São Paulo seja no Mangueirão. (Ascom / Segup)

O Remo solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança de data e local da partida contra o São Paulo, válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo diretor jurídico do clube azulino, Gustavo Fonseca.

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Segundo o advogado, ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. A diretoria azulina deseja que o confronto seja realizado no estádio Mangueirão, no período da noite.

Atualmente, o duelo entre paraenses e paulistas está marcado para o estádio Baenão, às 19h30 do sábado (30). Inicialmente, a partida ocorreria no Mangueirão, mas o local precisou ser alterado em razão de um show programado para Olímpico do Pará na mesma data.

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A movimentação do clube ocorre em meio às críticas recentes envolvendo a estrutura e o gramado do Baenão. Na única partida disputada pelo Remo no estádio nesta edição da Série A, diante do Cruzeiro, jogadores, dirigentes e integrantes da comissão técnica mineira reclamaram das condições do campo. O técnico da Raposa, Artur Jorge, foi um dos mais contundentes nas críticas.

“Esse campo não tem condições nenhuma para jogar. Esse gramado, muito sinceramente, acho que não é o padrão que queremos para o futebol brasileiro. É facilmente visível que o que vamos pedir pra equipe é ser competitiva, porque vamos jogar em uma grama de jardim, que não tem mínimas condições para se fazer mais do que isso”, afirmou o treinador após a partida.

Internamente, o confronto contra o São Paulo é tratado pelo Remo como um dos jogos de maior visibilidade da temporada, tanto pelo impacto esportivo quanto pela exposição nacional. A partida também encerra a sequência do clube antes da paralisação do calendário brasileiro para a disputa da Copa do Mundo.

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