Em entrevista, paraense Larissa Pacheco fala sobre tentativas de voltar ao UFC e revela frustração

A paraense Larissa Pacheco estreou uma nova fase da na carreira. No dia 2 de maio, ela fez sua primeira luta no Karate Combat, meses após não renovar com a PFL (Professional Fighters League), onde foi bicampeã. Apesar do novo momento, a lutadora demonstrou interesse em retornar ao UFC, mas, segundo ela, parece que a organização não está interessada.

"O que eu identifico é que não tem interesse [do UFC]. Estou tentando algumas brechas. Quero muito [voltar]. É o meu lugar agora, não tem outro. A gente está fazendo de tudo para entrar. Provei que posso bater o peso, que era o que as pessoas falavam que não iria conseguir. Consigo fazer de novo, de maneira tranquila. Estou esperando o meu contrato", declarou a paraense em entrevista para o site especializado Ag. Fight.

Larissa lutou na maior organização de MMA do mundo entre 2014 e 2015, quando tinha apenas 19 anos, e não conseguiu se firmar. Perdeu para duas lutadoras duras, que seriam mais tarde campeãs: Jéssica Bate-Estaca e Germaine de Randamie. Depois disso, passou por outros eventos até chegar à PFL, onde lutou três temporadas e foi bicampeã - sendo a única a vencer Kayla Harrison, atual campeã no UFC.

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"Já provei [que mereço] em todas as lutas depois que saí do UFC. Muita coisa mudou, fiz lutas em todas as categorias, de 70 kg até 61 kg novamente. O que ainda preciso provar para estar lá? Tem grandes meninas lá, ótimas lutas para mim, que casam com meu jogo. As duas que realmente acho que podem me bater, se eu não me preparar, são a Amanda e a Kayla. Com a minha qualidade de atleta, tem poucas meninas ali. Faria uma bagunça legal lá. Não sei se consigo assinar, eu quero muito. Estamos tentando contato com eles”, completou Larissa.

A possível falta de interesse do Ultimate acabou afetando mentalmente a lutadora, segundo ela. Logo após a saída da PFL, Larissa contou que criou uma expectativa em relação ao UFC, teve com o apoio de Amanda Nunes, que a chamou para treinar durante a preparação para a luta contra Kayla Harrion, que acabou sendo cancelada, mas o contrato não veio.

"Depois que saí da PFL, acabei criando uma expectativa imensa de que o UFC poderia me chamar. A gente começou a se mobilizar, fomos lá ajudar a Amanda [Nunes]. Aí acabei me sentindo um pouco mais perto disso também. Só dela ter me chamado, valorizado meu trabalho, as coisas vão dando um brilho para a gente. Tentamos vários eventos e nada. Aí fui ficando frustrada com essa situação. Meu peso foi subindo. Não estava conseguindo me levantar, comecei a ter uma depressão”, relatou a paraense.

Assim, Larissa foi para o Karate Combat, evento que foca no karatê full contact. De forma dominante, ela venceu Julia Stasiuk por nocaute ainda no primeiro round e deu início à nova fase da carreira.

Larrisa Pacheco tem um cartel com 23 vitórias e cinco derrotas no MMA. A última luta foi contra Cris Cyborg, no PFL Super Fights, em outubro de 2024. Ela perdeu por pontos - esta foi a primeira derrota depois de 10 lutas de invencibilidade.