Belém sedia 1º Torneio de Beach Wrestling "O Rei da Areia" em junho

No próximo dia 27 de junho, o Parque da Cidade será palco de um evento inédito para os amantes das lutas: o 1º Torneio de Beach Wrestling "O Rei da Areia". Com início programado para as 16h, a competição promete reunir atletas de diversas modalidades em busca do título de maior lutador de praia da região.O Beach Wrestling, versão de areia da luta olímpica, vem ganhando popularidade mundial por sua dinâmica rápida e regras simplificadas, e agora ganha um destaque oficial no calendário esportivo de Belém.

A competição será realizada na Quadra Poliesportiva do Parque da Cidade. As inscrições têm o valor acessível de R$ 30,00 e estão abertas a todos os interessados (respeitando as categorias de peso e idade), com prazo final até o dia 15 de junho.

Sudoeste Fight 7 consagra Wallace Vianna como campeão

A sétima edição do Sudoeste Fight teve como principal destaque a conquista do cinturão profissional de muay thai até 68kg por Wallace Vianna. Na luta principal do evento, realizada em Itaipuaçu, distrito de Maricá, no Rio de Janeiro, Wallace superou Rômulo Sarmet após cinco rounds intensos e conquistou o título da organização.

Strickland vence Chimaev no UFC 328

O cinturão dos pesos-médios do UFC tem um novo dono. Na noite do último sábado (9), no UFC 328 realizado em Newark, nos Estados Unidos, Sean Strickland conquistou novamente o título da categoria até 84kg ao derrotar Khamzat Chimaev por decisão dividida dos juízes ao fim de cinco rounds.Foi a primeira derrota da carreira de Chimaev, que chegou ao combate com um cartel de 15 vitórias e nenhuma derrota. O “Lobo” havia conquistado o cinturão em agosto do ano passado e não resistiu à primeira defesa do título.

Noite de estrelas agita Los Angeles com card recheado de nomes históricos do MMA

A cidade de Los Angeles será palco de um grande espetáculo de MMA no próximo dia 16 de maio, no Intuit Dome. O evento reúne veteranos consagrados, ex-campeões e promessas em ascensão, prometendo uma noite eletrizante para os fãs das artes marciais mistas.A luta principal coloca frente a frente dois nomes históricos do esporte: Nate Diaz e Mike Perry. Conhecido por sua resistência, agressividade e enorme popularidade entre os fãs, Diaz retorna para encarar o explosivo Perry em um duelo de pesos meio-médios que promete muita trocação e intensidade do início ao fim.

O Brasil também estará representado no card com vários atletas. Junior dos Santos enfrenta Robelis Despaigne em um combate de pesos pesados, enquanto Aline Pereira mede forças contra Jade Masson-Wong. Outro nome brasileiro confirmado é Chris Avila, que encara Brandon Jenkins em duelo válido pelo peso casado.