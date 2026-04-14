Belém sedia Campeonato Brasileiro de Karatê JKA e celebra 80 anos do mestre Yoshizo Machid MMA Sport Club 14.04.26 15h02 Brasileiro de Karatê será no Mangueirnho (Divulgação) Belém sedia XXVI Campeonato Brasileiro de Karatê JKA e celebra os 80 anos do mestre Yoshizo Machida A capital paraense se prepara para se tornar o epicentro do karatê nacional. No próximo dia 26 de abril de 2026, o Ginásio Mangueirinho será o palco do XXVI Campeonato Brasileiro JKA, um evento que promete reunir a elite da modalidade e prestar uma homenagem histórica a uma das maiores lendas das artes marciais no Brasil: o Shihan Yoshizo Machida. O campeonato, batizado de "Copa 80 Anos – Shihan Yoshizo Machida", não é apenas uma competição de alto nível técnico, mas uma celebração da trajetória do patriarca da família Machida, que completa oito décadas de vida dedicadas ao Budô. Para abrilhantar o evento, presenças internacionais e nacionais de peso foram confirmadas: Mestre Tatsuya Naka: Vindo diretamente do Japão, o renomado instrutor da JKA (Japan Karate Association) e estrela de filmes de artes marciais, conhecido por sua técnica refinada e profunda filosofia. Mestre Yoshizo Machida: O grande homenageado, pioneiro do karatê no Norte do país e responsável pela formação de gerações de atletas. Mestre Chinzo Machida: Atleta de renome internacional e instrutor que carrega o legado da família nos tatames ao redor do mundo. O torneio faz parte do calendário oficial da JKA Brasil e deve atrair caratecas de diversos estados, que buscam o topo do pódio na capital paraense. A escolha do Mangueirinho reforça a magnitude da competição, oferecendo infraestrutura de ponta para atletas e público. Serviço Evento: XXVI Campeonato Brasileiro JKA 2026 - Copa 80 Anos Yoshizo Machida Data: 26 de abril de 2026 Horário: A partir das 09h Local: Mangueirinho (Arena Guilherme Paraense) Endereço: Av. Augusto Montenegro, 524 - Castanheira, Belém – PA Entenda a grave lesão de Carlos Ulberg na vitória sobre Jiri Prochazka no UFC 327 Carlos Ulberg conquistou o cinturão dos meio-pesados (até 93 kg) de forma heroica, mas as notícias após o triunfo não são animadoras. O neozelandês enfrentou Jiri Prochazka na luta principal do UFC 327, realizado no último sábado (11), e, mesmo após torcer o joelho ao tentar um chute, conseguiu nocautear o rival com um cruzado de esquerda no fim do round. Apesar da vitória, o novo campeão deixou o octógono com sinais de uma lesão grave. De acordo com o médico esportivo e criador de conteúdo Brian Sutterer, a lesão sofrida por Ulberg é compatível com a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA). O especialista explicou que o movimento da tíbia para frente no momento da torção, seguido pelo retorno brusco do osso, evidenciado pela ondulação da panturrilha, é um indicativo clássico desse tipo de lesão. “A tíbia desloca-se para a frente quando o LCA é rompido; depois, o ondular da panturrilha ocorre quando a tíbia desloca-se de volta”, escreveu Brian Sutterer. Shooto Brasil 136 tem disputa de cinturão interino dos leves na luta principal O Shooto Brasil 136 terá como luta principal a disputa do cinturão interino dos pesos leves (70,3 kg) entre Wendell “Índio Acreano” e Jeferson “Cyborg”. O confronto marca um novo momento na carreira de Wendell, que optou por abrir mão do título dos penas para buscar a conquista em uma categoria acima. O cinturão linear da divisão pertence a Thiago “Manchinha”, atualmente afastado por lesão. Diante do cenário, a organização definiu a criação de um título interino, colocando frente a frente o atleta acreano e Jeferson “Cyborg”, representante de Goiânia, em um duelo direto pelo topo da categoria. No co-main event, o card apresenta um confronto casado entre Micael de Jesus e o campeão peso mosca Juscelino Pantoja, em luta fora de disputa de cinturão. O combate surge como um teste relevante para ambos dentro do cenário nacional. Outro destaque do evento é o embate entre Aridriano Oliveira e David Juan, válido pela divisão dos moscas, além do retorno de Guilherme Doin ao cage do Shooto Brasil, onde enfrentará Paulo Ricardo “Cangaceiro” em duelo pela categoria dos leves. O Shooto Brasil 136 reúne ainda uma série de combates que reforçam o caráter competitivo do evento, consolidando o card como uma das principais edições da organização na temporada. Shooto Brasil 136 17 de abril de 2026, Upper Arena, Rio de Janeiro Wendell “Índio Acreano” x Jeferson “Cyborg” – peso leve (cinturão interino) Micael de Jesus x Juscelino Pantoja – peso galo David Juan x Aridriano Oliveira – peso mosca Nildean Paes x Thiago Carvalho – peso mosca Leonardo Willians x Lucas Ananias – peso pena Victor Gabriel x Carlos Veras – peso galo Lucas Tupi x Tadd Ilgas – peso meio-médio Paulo Ricardo “Cangaceiro” x Guilherme Doin – peso leve Reidney de Oliveira Campos x Yarlei Martins Andrade Jr. – peso pena Myllena Messias x Fernanda Guersone – peso pena Renan Gonçalves x João Roque – peso galo Luis Fernando x Ralph Mattos – peso galo Gabriel de Oliveira x Ayslan Brajão – peso pena Laisa Silva x Ethiene de Brito Pereira – peso palha UFC anuncia bônus de R$ 5 milhões para o evento na Casa Branca Os atletas escalados para o aguardado card do UFC Casa Branca ganharam um incentivo e tanto para aumentarem o ritmo dos treinos. Afinal, no evento programado para o dia 14 de junho, na sede do Governo dos Estados Unidos, um bônus de 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões) estará em jogo. A quantia extra representa um recorde histórico de pagamentos desta natureza para lutadores do UFC. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mma sport club COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA MMA Sport Club . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! MMA Sport Club MMA SPORT CLUB Belém sedia Campeonato Brasileiro de Karatê JKA e celebra 80 anos do mestre Yoshizo Machid 14.04.26 15h02 MMA SPORT CLUB Gabi Pessanha faz história e atinge a marca de dez títulos como faixa-preta no Pan de Jiu-Jitsu 07.04.26 14h22 MMA SPORT CLUB Curso de arbitragem de MMA com Alexandre Câmera reúne atleta do UFC em capacitação 31.03.26 16h38 MMA Sport Club Bruno 'Tiger' Souza retorna ao cage no Urijah Faber’s A1 Combat 34 27.03.26 13h28 MMA SPORT CLUB João 'The Diamond' conquista cinturão dos penas do Shooto Brasil 24.03.26 15h22 MMA SPORT CLUB Alex Poatan assina novo contrato com o UFC 20.03.26 14h59 MMA SPORT CLUB Shooto Brasil 135 terá disputa de cinturão dos penas no Rio de Janeiro 17.03.26 16h27 MMA SPORT CLUB Nação Cyborg 15 reúne atletas do Brasil e da América do Sul em grande noite de combates em Piraquara 13.03.26 16h34 MMA Sport Club Breves Fight Combat (BFC) entrega nocautes e emoção em Breves 10.03.26 11h21 MMA Sport Club Amazônia Fight League ocorre neste sábado, em Belém 06.03.26 10h37