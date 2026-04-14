Belém sedia Campeonato Brasileiro de Karatê JKA e celebra 80 anos do mestre Yoshizo Machid

Belém sedia XXVI Campeonato Brasileiro de Karatê JKA e celebra os 80 anos do mestre Yoshizo Machida

A capital paraense se prepara para se tornar o epicentro do karatê nacional. No próximo dia 26 de abril de 2026, o Ginásio Mangueirinho será o palco do XXVI Campeonato Brasileiro JKA, um evento que promete reunir a elite da modalidade e prestar uma homenagem histórica a uma das maiores lendas das artes marciais no Brasil: o Shihan Yoshizo Machida. O campeonato, batizado de "Copa 80 Anos – Shihan Yoshizo Machida", não é apenas uma competição de alto nível técnico, mas uma celebração da trajetória do patriarca da família Machida, que completa oito décadas de vida dedicadas ao Budô.

Para abrilhantar o evento, presenças internacionais e nacionais de peso foram confirmadas:

Mestre Tatsuya Naka: Vindo diretamente do Japão, o renomado instrutor da JKA (Japan Karate Association) e estrela de filmes de artes marciais, conhecido por sua técnica refinada e profunda filosofia.

Mestre Yoshizo Machida: O grande homenageado, pioneiro do karatê no Norte do país e responsável pela formação de gerações de atletas.

Mestre Chinzo Machida: Atleta de renome internacional e instrutor que carrega o legado da família nos tatames ao redor do mundo.

O torneio faz parte do calendário oficial da JKA Brasil e deve atrair caratecas de diversos estados, que buscam o topo do pódio na capital paraense. A escolha do Mangueirinho reforça a magnitude da competição, oferecendo infraestrutura de ponta para atletas e público.

Serviço

Evento: XXVI Campeonato Brasileiro JKA 2026 - Copa 80 Anos Yoshizo Machida

Data: 26 de abril de 2026

Horário: A partir das 09h

Local: Mangueirinho (Arena Guilherme Paraense)

Endereço: Av. Augusto Montenegro, 524 - Castanheira, Belém – PA

Entenda a grave lesão de Carlos Ulberg na vitória sobre Jiri Prochazka no UFC 327

Carlos Ulberg conquistou o cinturão dos meio-pesados (até 93 kg) de forma heroica, mas as notícias após o triunfo não são animadoras. O neozelandês enfrentou Jiri Prochazka na luta principal do UFC 327, realizado no último sábado (11), e, mesmo após torcer o joelho ao tentar um chute, conseguiu nocautear o rival com um cruzado de esquerda no fim do round. Apesar da vitória, o novo campeão deixou o octógono com sinais de uma lesão grave.

De acordo com o médico esportivo e criador de conteúdo Brian Sutterer, a lesão sofrida por Ulberg é compatível com a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA). O especialista explicou que o movimento da tíbia para frente no momento da torção, seguido pelo retorno brusco do osso, evidenciado pela ondulação da panturrilha, é um indicativo clássico desse tipo de lesão. “A tíbia desloca-se para a frente quando o LCA é rompido; depois, o ondular da panturrilha ocorre quando a tíbia desloca-se de volta”, escreveu Brian Sutterer.

Shooto Brasil 136 tem disputa de cinturão interino dos leves na luta principal

O Shooto Brasil 136 terá como luta principal a disputa do cinturão interino dos pesos leves (70,3 kg) entre Wendell “Índio Acreano” e Jeferson “Cyborg”. O confronto marca um novo momento na carreira de Wendell, que optou por abrir mão do título dos penas para buscar a conquista em uma categoria acima. O cinturão linear da divisão pertence a Thiago “Manchinha”, atualmente afastado por lesão. Diante do cenário, a organização definiu a criação de um título interino, colocando frente a frente o atleta acreano e Jeferson “Cyborg”, representante de Goiânia, em um duelo direto pelo topo da categoria.

No co-main event, o card apresenta um confronto casado entre Micael de Jesus e o campeão peso mosca Juscelino Pantoja, em luta fora de disputa de cinturão. O combate surge como um teste relevante para ambos dentro do cenário nacional. Outro destaque do evento é o embate entre Aridriano Oliveira e David Juan, válido pela divisão dos moscas, além do retorno de Guilherme Doin ao cage do Shooto Brasil, onde enfrentará Paulo Ricardo “Cangaceiro” em duelo pela categoria dos leves.

O Shooto Brasil 136 reúne ainda uma série de combates que reforçam o caráter competitivo do evento, consolidando o card como uma das principais edições da organização na temporada.

Shooto Brasil 136

17 de abril de 2026, Upper Arena, Rio de Janeiro

Wendell “Índio Acreano” x Jeferson “Cyborg” – peso leve (cinturão interino)

Micael de Jesus x Juscelino Pantoja – peso galo

David Juan x Aridriano Oliveira – peso mosca

Nildean Paes x Thiago Carvalho – peso mosca

Leonardo Willians x Lucas Ananias – peso pena

Victor Gabriel x Carlos Veras – peso galo

Lucas Tupi x Tadd Ilgas – peso meio-médio

Paulo Ricardo “Cangaceiro” x Guilherme Doin – peso leve

Reidney de Oliveira Campos x Yarlei Martins Andrade Jr. – peso pena

Myllena Messias x Fernanda Guersone – peso pena

Renan Gonçalves x João Roque – peso galo

Luis Fernando x Ralph Mattos – peso galo

Gabriel de Oliveira x Ayslan Brajão – peso pena

Laisa Silva x Ethiene de Brito Pereira – peso palha

UFC anuncia bônus de R$ 5 milhões para o evento na Casa Branca

Os atletas escalados para o aguardado card do UFC Casa Branca ganharam um incentivo e tanto para aumentarem o ritmo dos treinos. Afinal, no evento programado para o dia 14 de junho, na sede do Governo dos Estados Unidos, um bônus de 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões) estará em jogo. A quantia extra representa um recorde histórico de pagamentos desta natureza para lutadores do UFC.