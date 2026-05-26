Shooto Brasil 137 terá cinturão dos moscas como atração principal Jorge Ulisses 26.05.26 14h25 Shooto Brasil 137 terá cinturão dos moscas como atração principal (Divulgação) O card principal do Shooto Brasil 137 será liderado pela disputa do cinturão vago da categoria peso mosca feminino entre Tatiane Aguiar e Thalita Soares, em duelo programado para a luta principal do evento, que acontece no dia 29 de maio, na Upper Arena, no Rio de Janeiro. Representando o Espírito Santo, Tatiane Aguiar chega para a disputa após uma trajetória construída ao longo de quase duas décadas dedicadas às artes marciais. A atleta capixaba atua profissionalmente no esporte há cerca de 19 anos e é reconhecida por performances consistentes ao longo da carreira, mantendo foco constante na evolução técnica e competitiva. Do outro lado estará Thalita Soares, natural de Cabedelo, na Paraíba. A atleta iniciou sua relação com as lutas por influência do pai, ex-praticante de taekwondo. Em 2017, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou a integrar a equipe Tropa Thai, academia pela qual segue atuando atualmente. Outro destaque do card é o retorno de Yan Teixeira ao MMA profissional. O atleta volta a competir após sua última apresentação em 2022 e, aos 31 anos, enfrentará o amazonense David Ruan, de 26 anos, em confronto válido pela divisão dos moscas. O evento também contará com outros confrontos de destaque, incluindo Pedro Henrique Araújo diante de Neto Mota, Rogério Sobrinho contra Breno Marinho e Walber dos Anjos, que terá pela frente Ronildo Silva na categoria dos meio-médios. SHOOTO BRASIL 137 Data: 29 de maio de 2026 Local: Upper Arena – Rio de Janeiro (RJ) Tatiane Aguiar x Thalita Soares – Peso Mosca (disputa de cinturão) Bruno Fernando x Charles Duarte – Peso Pena Yan Teixeira x David Ruan – Peso Mosca Ronildo Cabral x Walber dos Anjos – Peso Meio-Médio Neto Mota x Pedro Campos – Peso Pena Rogério Sobrinho x Breno Marinho – Peso Pena Rodrigo Gomes x Douglas Silva – Peso Médio Jeimison Oliveira x Mohamed Camara – Peso Pena Ricardo Amador x Wilber Rocha – Peso Mosca Arthur Mota x Mindaugas Bartkus – Peso Combinado Carlos Satiro x Jorge Luiz – Peso Combinado Scott Coker está de volta ao MMA Scott Coker, ex-presidente do Bellator e fundador do Strikeforce, acredita que ainda existe espaço para uma nova potência no mercado das artes marciais mistas. O dirigente reuniu um grupo de investidores dos setores de esportes, mídia, tecnologia e finanças, que garantiram um aporte inicial de US$ 60 milhões (cerca de R$ 300 milhões na cotação atual) para colocar o projeto em prática. Scott Coker será um dos fundadores e ocupará o cargo de CEO da nova organização, que ainda não teve o nome revelado e tem lançamento global previsto para o início de 2027. Já Peter Levin, executivo da Griffin Gaming Partners, fará parte do projeto como cofundador e presidente do conselho da companhia. A informação foi revelada pelo site norte-americano The Hollywood Reporter. Jungle Fight 150, lutadoras dão show e definem semifinais do GP feminino do Fight do Milhão Em mais uma noite de casa cheia em São Paulo, torneio feminino dos palhas definiu as quatro semifinalistas da disputa que vai pagar meio milhão de reais à campeã.Nem mesmo a chuva e o frio da noite deste sábado (23/5) foram capazes de afastar o público paulistano, que lotou o ginásio do Pelezão, em São Paulo, e acompanhou um verdadeiro espetáculo das guerreiras da selva no início da caminhada do Fight do Milhão feminino, disputado na divisão dos palhas (até 52 kg). A edição 150 do Jungle Fight definiu as quatro semifinalistas do torneio que vai pagar meio milhão de reais à campeã, mesma premiação do GP masculino. A luta principal fechou a noite histórica na Arena Jungle em alto nível. Representando São Paulo, Nágila Goku superou a goiana Fabrizia Ketlin por decisão unânime após três rounds movimentadíssimos. Longilínea e com uma movimentação quase artística, Fabrizia começou melhor, conectando chutes e dificultando a aproximação da paulista. Durante boa parte do primeiro round, Nágila encontrou dificuldades para cortar a distância e encaixar os golpes. A adversária da paulista será a mineira Regiane Borges, que garantiu seu passaporte para a próxima fase ao vencer a fluminense Maria Alice por nocaute técnico no primeiro round. Após derrubar a rival e dominar a posição no solo, Regiane montou e aplicou uma sequência de golpes até a interrupção do árbitro, já no minuto final da parcial inicial. A outra chave da semifinal foi definida com duas finalizações ainda no primeiro round. A paulista Bianca Sattelmayer levou a melhor sobre a carioca Isa Araújo em um duelo movimentado desde os primeiros instantes. Depois de balançar a adversária com um chute alto e pressionar na curta distância, Bianca aproveitou uma tentativa de queda da rival para encaixar uma guilhotina e forçar a desistência. Na semifinal, Bianca enfrentará a carioca Yasmin Guimarães, que precisou de menos de três minutos para confirmar sua vaga. Após pressionar a uruguaia Xiomara Piriz na grade e levar a luta para o chão, Yasmin pegou as costas da adversária e encaixou um mata-leão justo, obrigando a uruguaia a desistir. Confira abaixo os resultados completos do evento: Jungle Fight 150 São Paulo, SP 23 de maio de 2026 Nágila Goku venceu Fabrizia Ketlinn por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28) Regiane Borges venceu Maria Alice por nocaute técnico aos 4min47 do R1 Bianca Sattelmayer venceu Isabella Araújo “Isa” por finalização aos 4min18s do R1 Yasmin Guimarães venceu Xiomara Piriz por finalização aos 2min57s do R1 Day Monster venceu Erianny Castaneda por finalização aos 2min11s do R2 Ryan Rubens venceu Fábio FB por nocaute técnico aos 2min33s do R1 Digão Ramos venceu Mayck Zika por decisão unânime Murilo Bento venceu Mateus Fidelis por nocaute aos 4min3s do R3 Kaká Moreno venceu Johnatan Brito Gomes por nocaute técnico a 1min36s do R3 Nicolas Conrado venceu Pedro Dom por decisão unânime (triplo 28-29) Peso-mosca: Mateus “Adesanya” venceu Matheus Duarte por finalização aos 26s do R1 Marcelo Gabriel venceu Matheus “Bomba” por nocaute técnico aos 2min9s do R1 Cissa Slayer venceu Isa Felix por finalização aos 4min52s do R2 Primeira edição do Money Moicano MMA reúne entretenimento, rivalidade e grandes lutas O Money Moicano MMA 1 entregou tudo que prometeu. De lutas relevantes a muito entretenimento, a primeira edição do evento criado pelo ex-desafiante ao cinturão do UFC, Renato Moicano, aconteceu neste sábado, 23 de maio, em São Paulo. O atleta colocou sua mente criativa em vários dos detalhes do show, um sucesso absoluto com pico de mais de 60 mil visualizações simultâneas em seu canal no YouTube.Destaque também para as vitórias de Ana Brito, que finalizou uma valente Kauany Oliveira no terceiro assalto, Arthur Ventura, vencedor sobre Renan Miranda, e Hector Santiago, que conquistou um grande nocaute sobre Paulo Nogueira.No main event da rinha de inscritos, destaque para a vitória controversa de Daniel Soviético, que venceu Eduardo Lumbriga por nocaute técnico nos últimos segundos do primeiro assalto. Lumbriga protestou com o árbitro central e pediu revanche. Ibrahimovic anuncia luta contra ex-campeão mundial de boxe Astro do futebol, o ex-atacante Zlatan Ibrahimovic surpreendeu a todos ao anunciar que fará uma luta de boxe contra o britânico Tyson Fury, ex-campeão mundial dos pesos-pesados. O duelo está marcado para o dia 1º de agosto, em Dublin, na Irlanda. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes colunas mma sport club jorge ulisses COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA MMA Sport Club . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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