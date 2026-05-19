Marabá recebe em junho o FKS Fight Night com quatro disputas de cinturão em uma única noite

O clima vai esquentar em Marabá. No próximo dia 06 de junho (sábado), a cidade será palco do FKS Fight Night, um dos eventos de artes marciais mistas mais aguardados da região. Com um card recheado de talentos locais e regionais, a organização preparou uma noite histórica com 11 combates, incluindo quatro disputas de cinturão que prometem levar o público ao delírio.

As Lutas Principais

O ápice da noite será marcado pela definição das disputas do cinturões na disputa do cinturão de 57kg entre Mendes e Pelezinho, o poder de nocaute no confronto direto pelo título de 77kg entre Cobrinha e Lobo, e a tensão estratégica do GP de 61kg, onde Sena, Farinha, Ramparte e Azevedo lutam não apenas pela vitória, mas pelo direito de ostentar o cinturão de uma das categorias mais competitivas e movimentadas o FKS.O evento não se resume apenas às disputas de título. O Card Principal conta ainda com revanches como Ligeirinho vs. Terremoto 2 e duelos estratégicos entre Ribeiro vs. Tokinho e Carvalho vs. Silva.Já o Card Preliminar servirá como vitrine para as novas promessas do MMA paraense, com lutas que passam pelo peso leve até o peso pesado, garantindo nocaute e finalizações desde o início da programação.

Evento: FKS Fight Night

Data: 06 de Junho (Sábado)

Horário: A partir das 19h30

Local: Ginásio Escola Irmã Theodora – Marabá/PA

UFC anuncia retorno de McGregor

O UFC oficializou na noite deste sábado (16) o retorno de Conor McGregor após cinco anos. Ex-campeão de duas categorias diferentes, o irlandês de 37 anos fará uma revanche contra Max Holloway em 11 de julho, durante a International Fight Week, na luta principal do evento de número 329, em Las Vegas, válida pelo peso meio-médio.

Ronda Rousey fatura mais de R$650 mil por segundo em vitória no MMA na Netflix

A ex-campeã do UFC, que não lutava desde dezembro de 2016, precisou de apenas 17 segundos para finalizar Gina Carano com uma chave de braço. Além disso, a loira ainda deixou a estreia do MMA na Netflix com o bolso cheio. Ela embolsou o maior salário da atração.A Comissão Atlética da Califórnia, entidade responsável por sancionar a atração, divulvou as bolsas pagas aos atletas e Ronda Rousey saiu com o maior salário. Rowdy ficou com US$2,2 milhões, ou R$11,1 milhões na cotação atual. Isso equivale que a veterana levou mais de R$650 mil por segundo de luta. Derrotada por Rousey na luta principal da atração, Gina Carano também não tem do que reclamar. Ela recebeu US$ 1,050 milhão para subir no cage.

Anatoly Malykhin nocauteia Oumar Kane no ONE Championship

Estrela do ONE Championship, Anatoly Malykhin conseguiu dar a volta por cima no MMA. Na última sexta-feira (15), na Tailândia, o russo enfrentou Oumar Kane pela segunda vez na carreira e, após perder a primeira luta por decisão dividida em 2024, deu o troco, nocauteando no quarto round. Sendo assim, o veterano voltou a ser campeão do peso pesado e, ao se vingar do senegalês e retomar o título, surpreendeu ao anunciar sua aposentadoria.

Polyana Viana sofre quarta derrota consecutiva no UFC

Polyana Viana voltou a demonstrar dificuldades no octógono e confirmou o momento delicado que vive no UFC. A paraense entrou em ação no card preliminar do UFC Vegas 117 e após sofrer na luta em pé, foi supreendida por Alice Ardelean e acabou finalizada naquela que marcou sua quarta derrota consecutiva .Com o resultado negativo, Polyana soma agora oito derrotas no UFC. Por outro lado, Ardelean vive grande fase e conquistou sua terceira vitória seguida.

Arnold Allen domina Melquizael Costa

Vindo de uma ótima sequência de seis vitórias seguidas no evento, Melquizael Costa fez sua primeira luta principal no UFCneste sábado, em um confronto contra o duro Arnold Allen. O experiente lutador inglês, que vinha de derrota para Jean Silva, foi bem aplicado e dominou o combate praticamente do início ao fim, impondo sua tática e superando o brasileiro na decisão unânime após cinco rounds.