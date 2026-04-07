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MMA Sport Club

Por Jorge Ulisses Damous

Coluna idealizada e de responsabilidade de Jorge Ulisses Damous, que é um apaixonado por MMA. Ele começou a carreira em Belém (PA) em 2008 na área esportiva com foco no MMA. Jorge já fez coberturas de eventos estaduais e nacionais, com produção e promoção de eventos de MMA, tendo como objetivo divulgar os atletas paraenses para o mundo. Aqui no MMA Sport Club, você encontra informações dos bastidores do esportes, curiosidades, agenda de eventos, noticias dos atletas lutando em várias cidades do nosso Brasil e do mundo.

Gabi Pessanha faz história e atinge a marca de dez títulos como faixa-preta no Pan de Jiu-Jitsu

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Gabi brilhou na categoria super-pesado e garantiu o ouro no Pan da IBJJF 2026, realizado na Flórida (EUA) (Divulgação)

Gabi Pessanha faz história e atinge a marca de dez títulos como faixa-preta no Pan de Jiu-Jitsu: ‘Feliz’

Uma das maiores estrelas do Jiu-Jitsu mundial, Gabi Pessanha segue fazendo história. No último fim de semana, durante o Pan da IBJJF 2026, realizado na Flórida (EUA), a atleta brasileira conquistou seu décimo título como faixa-preta na competição, consolidando ainda mais sua hegemonia no cenário internacional. A carioca, no total, ainda saiu com a medalha de prata no peso-aberto.

Na campanha até o ouro, Gabi brilhou na categoria super-pesado e garantiu o título ao superar Maria Alencar na final. Dominante ao longo do torneio, a faixa-preta mostrou mais uma vez o porquê de ser considerada uma das atletas mais consistentes da atualidade.

Apesar do título, Gabi não conseguiu o ouro duplo. Na disputa do absoluto, a brasileira acabou sendo superada por Sarah Galvão na final, ficando com o vice-campeonato após derrota por pontos.

Após a competição, a atleta utilizou as redes sociais para analisar sua performance. Gabi destacou a importância do aprendizado ao longo do torneio e revelou que buscou testar novas estratégias durante as lutas: “Total de 5 lutas, 4 vitórias… Cada competição é uma experiência diferente. Estou feliz com a minha performance. Dessa vez, testei posições e um jogo que não tinha tanto costume de fazer nas competições”, afirmou.

A multicampeã também reforçou a evolução do seu jogo e manteve o foco no futuro: “Gostei da minha forma lutando e fiquei feliz com as posições que deram certo. Sem mimimi: agora é voltar e treinar dobrado”.

Por fim, Gabi ressaltou o crescimento do Jiu-Jitsu feminino e a importância do aprendizado contínuo dentro do esporte: “A vida e o Jiu-Jitsu são feitos de aprendizados. Aprendi que a luta só termina quando acaba (risos). O Jiu-Jitsu feminino vem crescendo e ganhando o patamar que tanto merece”, completou.

Ex-campeão do Bellator, Yaroslav Amosov x Joel Alvarez no UFC 328

A luta marca um momento decisivo para a divisão de até 77 kg. De um lado, o fenômeno ucraniano e ex-campeão do Bellator, Yaroslav Amosov; do outro, o finalizador espanhol em ascensão, Joel Alvarez.

Este duelo é visto como um "eliminador" para entrar no Top 15 da categoria. O vencedor sairá de Newark com o caminho livre para enfrentar os grandes nomes da divisão, possivelmente mirando o cinturão que hoje pertence a Khamzat Chimaev (que defende seu título contra Sean Strickland no mesmo card).

Deiveson Figueiredo faz luta de grappling no Hype Brazil

O ex-campeão do UFC, Deiveson Figueiredo, irá testar suas habilidades no "chão". O paraense foi confirmado como uma das grandes estrelas do Hype FC Brazil, em um confronto de grappling (luta agarrada sem kimono) contra o jovem prodígio mexicano-americano Raul Rosas Jr. O evento acontece nesta quarta-feira, 8 de abril, no Komplexo Tempo, em São Paulo, e promete ser um prato cheio para os fãs de Jiu-Jitsu e artes marciais.

Renato Moicano finaliza Chris Duncan

Em grande atuação contra um companheiro de academia na American Top Team, Renato Moicano finalizou o escocês Chris Duncan neste sábado, na luta principal do UFC em Las Vegas, pela categoria dos leves (até 70,8 kg). A luta marca o retorno do brasileiro à coluna das vitórias depois de derrotas para Islam Makhachev — pelo título — e Beneil Dariush, no ano passado.

Melk Costa relata consequências de ‘treta’ com Alex Poatan

Melk Costa, ao que parece, teve que lidar com uma enxurrada de críticas nas redes sociais após sua ‘treta’ com Alex Poatan. O Dálmata do UFC viralizou recentemente ao afirmar que Jon Jones venceria o campeão dos meio-pesados (até 93 kg) em um possível confronto, opinião que não agradou o pataxó nem seus fãs. Em publicação nas redes sociais, Melk Costa reconheceu que acabou dando atenção excessiva às críticas e ataques recebidos, deixando de valorizar o apoio de seus verdadeiros seguidores. O lutador destacou a importância dos fãs que realmente o acompanham e agradeceu o suporte, ao mesmo tempo em que criticou aqueles que passaram a atacá-lo sem sequer conhecer sua trajetória ou carreira.

“Esses dias perdi muito tempo me preocupando com quem estava me xingando e falando merd* de mim. E não dei a devida atenção a quem realmente merece, que são meus fãs de verdade. Para quem torce por mim, obrigado, Deus abençoe. E você, lazarento, que nunca nem sequer olhou meu perfil, nunca me acompanhou em porr* nenhuma, agora vem dar uma de: ‘eu era fã’. Paciência, vai.”, escreveu Melk Costa.

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