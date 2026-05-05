Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right MMA Sport Club chevron right

MMA Sport Club

Por Jorge Ulisses Damous

Coluna idealizada e de responsabilidade de Jorge Ulisses Damous, que é um apaixonado por MMA. Ele começou a carreira em Belém (PA) em 2008 na área esportiva com foco no MMA. Jorge já fez coberturas de eventos estaduais e nacionais, com produção e promoção de eventos de MMA, tendo como objetivo divulgar os atletas paraenses para o mundo. Aqui no MMA Sport Club, você encontra informações dos bastidores do esportes, curiosidades, agenda de eventos, noticias dos atletas lutando em várias cidades do nosso Brasil e do mundo.

Larissa Pacheco vence Julia Stasiuk no Karate Combat 61

Jorge Ulisses
fonte

Larissa Pacheco vence Julia Stasiuk no Karate Combat 61 (Divulgação)

Larissa Pacheco viveu um mix de emoções em sua estreia no Karate Combat. No último sábado (2), em evento realizado em Miami (EUA), a paraense, que marcou época na PFL, simplesmente destruiu Julia Stasiuk. A vitória veio de forma rápida e violenta no primeiro round. Após uma sequência de socos que atordoaram a adversária, Larissa conectou uma cotovelada certeira que levou a polonesa ao chão, forçando a interrupção do árbitro.Após o nocaute, a repercussão nas redes sociais e na mídia especializada foi imediata, com fãs e analistas sugerindo que a performance serviu como um "cartão de visitas" para um possível retorno ao UFC.

Carlos Prates vence Jack Maddalena

Carlos Prates mostrou, mais uma vez, porque carrega o apelido de "Pesadelo". Neste sábado, 2, o brasileiro venceu o ex-campeão da categoria meio-médio (até 77 kg) Jack Della Maddalena no UFC Perth, na RAC Arena, na Austrália. Com este triunfo, Prates se aproxima da luta pela disputa do cinturão da categoria.

Yoel Romero quebra mandíbula de adversário

O interminável Yoel Romero segue fazendo vítimas nos esportes de combate. Aos 49 anos, o cubano foi a principal atração do ‘Gamebred Bareknuckle’, evento de MMA sem luvas de Jorge Masvidal, realizado na última sexta-feira (1º), em Miami (EUA), e não decepcionou. O lendário lutador se mostrou mais violento do que nunca e precisou de pouco mais de um minuto para nocautear Alex Nicholson. O castigo foi tamanho, que ‘Soldier of God’ quebrou a mandíbula do norte-americano.

Charles do Bronx assina novo contrato com o UFC

Charles do Bronx seguirá no UFC por muito tempo. Ex-campeão peso leve (até 70,3 kg) e atual dono do cinturão simbólico BMF, o brasileiro de 36 anos chegou a um acordo de renovação contratual com a organização e garantiu a permanência no Ultimate por mais oito lutas.

Delegação Paraense desembarca no Paraguai para o AJP National 2026

O Jiu-Jitsu paraense atravessa fronteiras mais uma vez. Neste domingo (10), o ginásio da Secretaria Nacional de Deportes, em Assunção, será o palco do AJP Tour Paraguay National 2026, e o "Esquadrão Paraense" chega com força total. Com atletas de elite buscando os valiosos 1000 pontos no ranking mundial, o estado mantém a tradição de exportar talentos para as principais arenas de grappling do mundo.

As atenções estarão voltadas para as categorias profissionais, onde o Pará tem histórico de pódios. Entre os nomes confirmados e as equipes que lideram a comitiva, destacam-se:

Dyná Sena (Pacheco Jiu-Jitsu/Castro Team): A multicampeã e referência técnica do estado entra como favorita no peso-galo feminino. Dyná busca consolidar sua liderança no ranking sul-americano da AJP.

As Feras da Atlan e Bravos Academias como a Atlan Jiu-Jitsu e a Bravos, que recentemente dominaram o Open Amazônia em Belém, enviaram seus principais graduados (faixas marrom e preta) para as categorias Master e Adulto, visando as premiações em dinheiro e a classificação para o Grand Slam em Abu Dhabi.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

mais esportes

mma

mma sport club
MMA Sport Club
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MMA Sport Club

MMA Sport Club

Larissa Pacheco vence Julia Stasiuk no Karate Combat 61

05.05.26 10h58

MMA Sport Club

Samuel Chucky Conquista Cinturão no Mojuí Fight Combat 4

28.04.26 14h13

MMA SPORT CLUB

Belém sedia Campeonato Brasileiro de Karatê JKA e celebra 80 anos do mestre Yoshizo Machid

14.04.26 15h02

MMA SPORT CLUB

Gabi Pessanha faz história e atinge a marca de dez títulos como faixa-preta no Pan de Jiu-Jitsu

07.04.26 14h22

MMA SPORT CLUB

Curso de arbitragem de MMA com Alexandre Câmera reúne atleta do UFC em capacitação

31.03.26 16h38

MMA Sport Club

Bruno 'Tiger' Souza retorna ao cage no Urijah Faber’s A1 Combat 34

27.03.26 13h28

MMA SPORT CLUB

João 'The Diamond' conquista cinturão dos penas do Shooto Brasil

24.03.26 15h22

MMA SPORT CLUB

Alex Poatan assina novo contrato com o UFC

20.03.26 14h59

MMA SPORT CLUB

Shooto Brasil 135 terá disputa de cinturão dos penas no Rio de Janeiro

17.03.26 16h27

MMA SPORT CLUB

Nação Cyborg 15 reúne atletas do Brasil e da América do Sul em grande noite de combates em Piraquara

13.03.26 16h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda