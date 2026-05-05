Larissa Pacheco vence Julia Stasiuk no Karate Combat 61 Jorge Ulisses 05.05.26 10h58 Larissa Pacheco vence Julia Stasiuk no Karate Combat 61 (Divulgação) Larissa Pacheco viveu um mix de emoções em sua estreia no Karate Combat. No último sábado (2), em evento realizado em Miami (EUA), a paraense, que marcou época na PFL, simplesmente destruiu Julia Stasiuk. A vitória veio de forma rápida e violenta no primeiro round. Após uma sequência de socos que atordoaram a adversária, Larissa conectou uma cotovelada certeira que levou a polonesa ao chão, forçando a interrupção do árbitro.Após o nocaute, a repercussão nas redes sociais e na mídia especializada foi imediata, com fãs e analistas sugerindo que a performance serviu como um "cartão de visitas" para um possível retorno ao UFC. Carlos Prates vence Jack Maddalena Carlos Prates mostrou, mais uma vez, porque carrega o apelido de "Pesadelo". Neste sábado, 2, o brasileiro venceu o ex-campeão da categoria meio-médio (até 77 kg) Jack Della Maddalena no UFC Perth, na RAC Arena, na Austrália. Com este triunfo, Prates se aproxima da luta pela disputa do cinturão da categoria. Yoel Romero quebra mandíbula de adversário O interminável Yoel Romero segue fazendo vítimas nos esportes de combate. Aos 49 anos, o cubano foi a principal atração do 'Gamebred Bareknuckle', evento de MMA sem luvas de Jorge Masvidal, realizado na última sexta-feira (1º), em Miami (EUA), e não decepcionou. O lendário lutador se mostrou mais violento do que nunca e precisou de pouco mais de um minuto para nocautear Alex Nicholson. O castigo foi tamanho, que 'Soldier of God' quebrou a mandíbula do norte-americano. Charles do Bronx assina novo contrato com o UFC Charles do Bronx seguirá no UFC por muito tempo. Ex-campeão peso leve (até 70,3 kg) e atual dono do cinturão simbólico BMF, o brasileiro de 36 anos chegou a um acordo de renovação contratual com a organização e garantiu a permanência no Ultimate por mais oito lutas. Delegação Paraense desembarca no Paraguai para o AJP National 2026 O Jiu-Jitsu paraense atravessa fronteiras mais uma vez. Neste domingo (10), o ginásio da Secretaria Nacional de Deportes, em Assunção, será o palco do AJP Tour Paraguay National 2026, e o "Esquadrão Paraense" chega com força total. Com atletas de elite buscando os valiosos 1000 pontos no ranking mundial, o estado mantém a tradição de exportar talentos para as principais arenas de grappling do mundo. As atenções estarão voltadas para as categorias profissionais, onde o Pará tem histórico de pódios. Entre os nomes confirmados e as equipes que lideram a comitiva, destacam-se: Dyná Sena (Pacheco Jiu-Jitsu/Castro Team): A multicampeã e referência técnica do estado entra como favorita no peso-galo feminino. Dyná busca consolidar sua liderança no ranking sul-americano da AJP. As Feras da Atlan e Bravos Academias como a Atlan Jiu-Jitsu e a Bravos, que recentemente dominaram o Open Amazônia em Belém, enviaram seus principais graduados (faixas marrom e preta) para as categorias Master e Adulto, visando as premiações em dinheiro e a classificação para o Grand Slam em Abu Dhabi.