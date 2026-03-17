Shooto Brasil 135 terá disputa de cinturão dos penas no Rio de Janeiro

O Shooto Brasil retorna ao Rio de Janeiro no próximo dia 20 de março de 2026 para a realização do Shooto Brasil 135, evento que será disputado na Upper Arena e contará com um combate amador, três lutas preliminares e um card principal com confrontos relevantes para o cenário nacional do MMA. A principal atração da noite será a disputa do cinturão da divisão peso pena (65,7 kg) entre José Wallace “Itália” e João Vitor “The Diamond”. O título ficou vago após o então campeão Wendel Almeida, que conquistou o cinturão na edição 126, optar por subir de categoria em busca do título dos pesos leves da organização. Com isso, Wallace e João Vitor se enfrentam para definir o novo campeão da divisão.

O card também contará com atletas que já passaram pelo Dana White’s Contender Series. Na divisão dos leves (70,3 kg), Lucas Caldas encara Mateo Pereira Correa em um confronto que pode impactar diretamente o ranking da categoria dentro da organização. Caldas chega ao duelo trazendo experiência internacional e buscando consolidar sua trajetória no circuito nacional.

Shooto Brasil 135

20 de março de 2026

Upper Arena – Rio de Janeiro

Card Amador

A definir vs Vitor Markes – 73 kg

Card Preliminar

Daniel Ferreira da Silva vs Antônio Márcio T. de Souza – 56,7 kg

Alessandro da Conceição Lima vs Alexandre Aragão Oliveira – 70,3 kg

Matheus Alves de Souza vs Juan Pablo Meneses Salamanca – 64 kg

Card Principal

Natacha Lima vs Lana Karine Pinheiro – 56,7 kg

Leandro Antunez vs Breno Ribeiro Rangel de Moraes – 61,2 kg

Yuri Gonçalves Nelles vs Walber Timóteo dos Anjos – 77,1 kg

Leonardo de Carvalho Araújo vs Ralph Mattos Alvarado – 61,2 kg

Mateo Pereira Correa vs Lucas Caldas – 70,3 kg

André Luis Ramos Vieira vs Mário Piazzon – 120,2 kg

José Wallace “Itália” vs João Vitor “The Diamond” – disputa de cinturão peso pena (65,7 kg)

Bia Mesquita finaliza Montse Rendon

Considerada um dos maiores nomes da história do jiu-jítsu, Bia Mesquita fez sua segunda luta no UFC e anotou mais uma vitória por finalização. A faixa-preta teve pela frente Montse Rendon e fez o dever de casa, precisando de apenas dois minutos para derrubar sua adversária, montar e depois pegar as costas, onde finalizou com um bem apertado mata-leão, aumentando sua invencibilidade no MMA e somando sua sétima vitória na carreira.

Foi uma ótima luta. Fiz o meu trabalho, levei ela pro chão e finalizei. É isso! Esta noite provei mais uma vez que não estou aqui para ser mais um nome na categoria, e sim para provar quem eu sou, para escrever meu nome nos livros do UFC e chegar ao topo - comemorou a brasileira

Fight Week do LFA movimenta São Paulo com ações sociais e promessa de grandes lutas

A semana do LFA 229 promete movimentar a cidade de São Paulo com uma programação que vai além das lutas. A organização preparou uma Fight Week com atividades abertas ao público no Centro Esportivo Pelezão, aproximando a comunidade do universo do MMA antes do evento principal, marcado para sexta-feira, 27 de março. As atividades começam na quarta-feira, 25 de março, a partir das 14h, com uma palestra sobre o impacto do esporte na transformação social e o papel do LFA na formação de novos ídolos do MMA. No mesmo dia, às 17h, será realizado um treino aberto de defesa pessoal exclusivo para mulheres, conduzido pelo mestre Márcio Catenacci, integrante da Comissão Atlética Brasileira de MMA. A iniciativa busca oferecer noções práticas de defesa pessoal e incentivar a participação feminina no esporte.

Na quinta-feira, a programação continua com a pesagem oficial dos atletas do LFA 229, marcada para as 18h, no horário de Brasília. O evento reúne lutadores que subirão ao cage na noite seguinte.

A programação culmina na sexta-feira, com a realização do LFA 229, que começa às 17h no Centro Esportivo Pelezão. A luta principal colocará frente a frente os meio-médios Richard Martins, destaque da organização e participante do The Ultimate Fighter 31, e Vanderlei “Soul Glo” Gonçalves, striker com forte base no Muay Thai.

A entrada para o evento será solidária. O público poderá garantir o acesso mediante a doação de 1 kg de alimento por ingresso, que será destinado a ações sociais. A transmissão do evento será feita ao vivo pelo YouTube, a partir das 21h, pelo canal LFA Fight Network.

Jungle Fight 146 consagra Marcelo Medeiros campeão do World League

Diante de um público histórico que ultrapassou a marca de 20 mil pessoas, o Jungle Fight 146 transformou a Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, em um verdadeiro caldeirão neste sábado (14). Embalado pelo clima quente criado pelos fãs nas arquibancadas, o paulista Marcelo Medeiros conquistou uma vitória incontestável na revanche contra o brasiliense Carlos Alexandre “Mistoca”, na luta principal da noite, e ficou com o cinturão peso leve do MMA World League.

A próxima edição do evento já está marcada. O Jungle Fight 147 acontece no próximo sábado (21), em Magé, na Baixada Fluminense, a partir das 20h, com transmissão ao vivo dos canais SporTV e Combate. “Vamos com tudo para mais uma grande edição, agora em Magé. Vai ser sensacional! Agradeço muito ao presidente da Loterj, Hazenclever Cançado, e ao prefeito Renato Cozzolino por investirem no esporte como ferramenta de inclusão social”, concluiu Wallid.

Jungle Fight 146

Arena BRB Nilson Nelson, Brasília, DF

Sábado, 14 de março de 2026

Marcelo Medeiros venceu Carlos “Mistoca” por nocaute técnico aos 2:56 do R3

Lucas Caio venceu Isai Ramos por nocaute técnico aos 4:30 do R2

Cleiton Morais venceu Joelson Pantoja por finalização aos 3:44 do R1

Bryce De Camargo venceu Yan “Problema” por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Eliwelton Travassos venceu Jhone Neves por nocaute técnico aos 3:31 do R2

Matheus Pantaneiro venceu Uziel Latrel por finalização a 1:43 do R2

Eduardo “Tubarão” venceu Marcos Coutra com um nocaute a 1:04 do R1

Wellington “Cachorro Louco” venceu José Fernando por finalização a 1:32 do R2

Joaka Mota venceu Kaique Cipriani por nocaute técnico a 1:15 do R1

Agnaldo Arruda venceu Marcos Maia por nocaute técnico aos 4:28 do R1

Maria Fernandes venceu Andressa Ferreira por finalização aos 3:40 do R1

Guilherme Lucas venceu Marcelo Oliveira por nocaute técnico aos 3:49 do R1

Joãozinho Sanda venceu Ryck Fox por nocaute técnico aos 3:41 do R1

Gillian Robertson vence Amanda Lemos

Amanda Lemos protagonizou uma batalha diante de Gillian Robertson no UFC Vegas 114, realizado no último sábado (14). A paraense levou vantagem na trocação em diversos momentos, porém não conseguiu neutralizar o domínio da canadense na luta agarrada e acabou derrotada por decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 29-28).