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MMA Sport Club

Por Jorge Ulisses Damous

Coluna idealizada e de responsabilidade de Jorge Ulisses Damous, que é um apaixonado por MMA. Ele começou a carreira em Belém (PA) em 2008 na área esportiva com foco no MMA. Jorge já fez coberturas de eventos estaduais e nacionais, com produção e promoção de eventos de MMA, tendo como objetivo divulgar os atletas paraenses para o mundo. Aqui no MMA Sport Club, você encontra informações dos bastidores do esportes, curiosidades, agenda de eventos, noticias dos atletas lutando em várias cidades do nosso Brasil e do mundo.

Bruno 'Tiger' Souza retorna ao cage no Urijah Faber’s A1 Combat 34

MMA Sport Club
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Bruno 'Tiger' Souza entra no octógono válido pela divisão dos penas (66 kg) (Divulgação)

O lutador Bruno “Tiger” Souza volta ao cage nesta sexta-feira (27), no evento A1 Combat 34, realizado em Wheatland, na Califórnia (EUA). Ele enfrenta o norte-americano Ernie Juarez em confronto válido pela divisão dos penas (66 kg).

Bruno Souza, de 31 anos, chega para a luta em um momento positivo na carreira. O atleta soma 14 vitórias e três derrotas no cartel profissional e tenta manter a sequência de bons resultados desde que deixou o UFC.

Formado sob a orientação de Lyoto Machida, o paraense se destaca pelo estilo baseado no “Machida Karate”, com movimentação constante e golpes precisos.

Estilo técnico e invencibilidade em finalizações

Bruno Souza construiu sua trajetória com base no controle de distância e resistência dentro do cage. Um dos principais dados da carreira é o fato de nunca ter sido derrotado por nocaute ou finalização.

Todas as três derrotas do atleta ocorreram por decisão dos juízes, o que reforça a consistência defensiva ao longo das lutas.

Nas apresentações mais recentes, o lutador também passou a demonstrar evolução no jogo de chão, ampliando as possibilidades ofensivas dentro do combate.

Transmissão do A1 Combat 34

O evento será realizado no Hard Rock Live Sacramento, na Califórnia, com transmissão ao vivo para o Brasil por meio do UFC Fight Pass.

Outros destaques do MMA

O cenário do MMA também conta com outros eventos e movimentações recentes no esporte:

Jungle Fight 148 terá disputa de cinturão em São Paulo

O Jungle Fight realiza neste sábado (28) a edição 148, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. O evento terá transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Combate, a partir das 20h.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela internet. Esta será a terceira edição consecutiva do evento no mês de março.

Jon Jones anuncia parceria com liga russa

O ex-campeão do UFC Jon Jones anunciou que será embaixador da IBA Bare Knuckle, organização de boxe sem luvas com sede na Rússia. O anúncio foi feito pelo atleta na última segunda-feira (23).

Georges St-Pierre terá cinebiografia

A trajetória do ex-lutador canadense Georges St-Pierre será retratada no cinema. A informação foi divulgada pelo site “Variety”, que apontou o cineasta Thomas Soto como responsável pela produção.

Cyborg Fight MMA 2 aposta em card internacional

O Cyborg Fight MMA 2 será realizado em Rondonópolis (MT), no espaço Tulipas Eventos 3. O evento contará com 14 combates entre atletas amadores e profissionais e terá transmissão ao vivo pela Fighting Mode TV.

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