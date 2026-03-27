Bruno 'Tiger' Souza retorna ao cage no Urijah Faber’s A1 Combat 34 MMA Sport Club 27.03.26 13h28 Bruno 'Tiger' Souza entra no octógono válido pela divisão dos penas (66 kg) (Divulgação) O lutador Bruno “Tiger” Souza volta ao cage nesta sexta-feira (27), no evento A1 Combat 34, realizado em Wheatland, na Califórnia (EUA). Ele enfrenta o norte-americano Ernie Juarez em confronto válido pela divisão dos penas (66 kg). Bruno Souza, de 31 anos, chega para a luta em um momento positivo na carreira. O atleta soma 14 vitórias e três derrotas no cartel profissional e tenta manter a sequência de bons resultados desde que deixou o UFC. Formado sob a orientação de Lyoto Machida, o paraense se destaca pelo estilo baseado no “Machida Karate”, com movimentação constante e golpes precisos. Estilo técnico e invencibilidade em finalizações Bruno Souza construiu sua trajetória com base no controle de distância e resistência dentro do cage. Um dos principais dados da carreira é o fato de nunca ter sido derrotado por nocaute ou finalização. Todas as três derrotas do atleta ocorreram por decisão dos juízes, o que reforça a consistência defensiva ao longo das lutas. Nas apresentações mais recentes, o lutador também passou a demonstrar evolução no jogo de chão, ampliando as possibilidades ofensivas dentro do combate. Transmissão do A1 Combat 34 O evento será realizado no Hard Rock Live Sacramento, na Califórnia, com transmissão ao vivo para o Brasil por meio do UFC Fight Pass. Outros destaques do MMA O cenário do MMA também conta com outros eventos e movimentações recentes no esporte: Jungle Fight 148 terá disputa de cinturão em São Paulo O Jungle Fight realiza neste sábado (28) a edição 148, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. O evento terá transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Combate, a partir das 20h. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela internet. Esta será a terceira edição consecutiva do evento no mês de março. Jon Jones anuncia parceria com liga russa O ex-campeão do UFC Jon Jones anunciou que será embaixador da IBA Bare Knuckle, organização de boxe sem luvas com sede na Rússia. O anúncio foi feito pelo atleta na última segunda-feira (23). Georges St-Pierre terá cinebiografia A trajetória do ex-lutador canadense Georges St-Pierre será retratada no cinema. A informação foi divulgada pelo site “Variety”, que apontou o cineasta Thomas Soto como responsável pela produção. Cyborg Fight MMA 2 aposta em card internacional O Cyborg Fight MMA 2 será realizado em Rondonópolis (MT), no espaço Tulipas Eventos 3. O evento contará com 14 combates entre atletas amadores e profissionais e terá transmissão ao vivo pela Fighting Mode TV. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mma sport club COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA MMA Sport Club . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! MMA Sport Club MMA Sport Club Bruno 'Tiger' Souza retorna ao cage no Urijah Faber’s A1 Combat 34 27.03.26 13h28 MMA SPORT CLUB João 'The Diamond' conquista cinturão dos penas do Shooto Brasil 24.03.26 15h22 MMA SPORT CLUB Alex Poatan assina novo contrato com o UFC 20.03.26 14h59 MMA SPORT CLUB Shooto Brasil 135 terá disputa de cinturão dos penas no Rio de Janeiro 17.03.26 16h27 MMA SPORT CLUB Nação Cyborg 15 reúne atletas do Brasil e da América do Sul em grande noite de combates em Piraquara 13.03.26 16h34 MMA Sport Club Breves Fight Combat (BFC) entrega nocautes e emoção em Breves 10.03.26 11h21 MMA Sport Club Amazônia Fight League ocorre neste sábado, em Belém 06.03.26 10h37 MMA Sport Club Dr. Porrada inicia campanha para ajudar família nas tragédia em Minas; veja como ajudar 03.03.26 10h35 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 Futebol Breves Fight Combat Agita a Ilha do Marajó com Duelo de Gigantes no Peso Pesado 24.02.26 12h56