Cinturão do UFC Freedom 250 comemorativo é apresentando

Em um evento sem precedentes no Salão Oval, o presidente Donald Trump revelou oficialmente o cinturão especial do "UFC Freedom 250". O acessório, que simboliza a união entre o esporte e a celebração nacional, foi o centro das atenções durante o anúncio do evento que acontecerá nos jardins da Casa Branca em 14 de junho de 2026.

Ao lado de Dana White e de grandes nomes como Ilia Topuria, Justin Gaethje e Ciryl Gane, quem roubou a cena foi o brasileiro Alex "Poatan" Pereira. Trump, conhecido por ser um entusiasta das lutas, não poupou elogios ao campeão brasileiro: "Eu apertei a mão dele e ele tem uma mão enorme, uma mão poderosa. Um grande talento. Ele nocauteia pessoas, é o que ele faz", afirmou o presidente durante a coletiva.

Poatan, que disputará o cinturão interino dos pesos-pesados contra Ciryl Gane no evento, agradeceu a oportunidade de lutar em um cenário tão icônico, definindo o momento como "especial e único"

O Clima Esquenta para o UFC 328 (Chimaev vs. Strickland)

A contagem regressiva para o UFC 328 atingiu o ponto de ebulição. O que era apenas expectativa transformou-se em uma verdadeira guerra psicológica entre o atual campeão dos pesos-médios, Khamzat Chimaev, e o desafiante Sean Strickland. Com a luta principal marcada para este sábado em Newark, os bastidores ferveram nesta quinta-feira (07) com declarações pesadas de ambos os lados.

Conhecido por não filtrar suas opiniões, Sean Strickland abriu fogo contra o campeão durante as interações com a imprensa. O norte-americano questionou a postura de Chimaev fora do octógono, focando no aparato de segurança que acompanha o russo. "Ele precisa de toda essa segurança ao redor dele por quê? Para mim, isso é postura de covarde," disparou Strickland. "O Chimaev quebra as pessoas com pressão, mas ele nunca enfrentou alguém com a minha mentalidade. Eu sou o único nesta categoria que não vai dobrar diante dele. Vou mostrar que, quando o circo fecha, ele é apenas um homem que pode ser vencido."

Khamzat Chimaev, que faz sua primeira defesa de cinturão na categoria até 84 kg, não deixou as provocações sem resposta. Com a frieza característica de quem domina seus adversários desde o primeiro segundo, o "Lobo" minimizou o falatório do desafiante. "O Sean fala muito, mas ele sabe a verdade. Ele mente para si mesmo e para os fãs," rebateu Chimaev. "Ele diz que não vai quebrar, mas todos eles dizem isso até eu tocar neles. Não preciso de cinco rounds. Vou entrar lá e finalizar essa luta rápido. Ele vai entender a diferença entre falar e lutar."

O Próximo Passo de Michel "Demolidor" no UFC

O lutador paraense Michel Pereira já tem data e adversário confirmados para retornar ao octógono: ele enfrentará o russo Sharabutdin Magomedov, conhecido como "Shara Bullet", no dia 27 de junho de 2026. O confronto será válido pela categoria peso-médio (até 84 kg) e servirá como uma das grandes atrações do UFC Fight Night Baku (UFC 280), realizado na National Gymnastics Arena, no Azerbaijão

EA Sports UFC 6 ganha 1° trailer e data de estreia

EA Sports finalmente soltou o primeiro trailer de gameplay de UFC 6, novo capítulo da popular franquia de artes marciais mistas nos videogames. O novo título chega oficialmente no dia 19 de junho para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e promete uma experiência mais intensa, técnica e próxima da realidade.

A proposta da desenvolvedora vai além de melhorias visuais. A ideia é entregar uma jornada mais envolvente para o jogador, com foco em narrativa e imersão. Segundo a própria EA, o objetivo é fazer com que “cada luta pareça pessoal”.