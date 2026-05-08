Cinturão do UFC Freedom 250 comemorativo é apresentando Jorge Ulisses 08.05.26 11h03 cinturão do UFC Freedom 250 comemorativo é apresentando (Divulgação) Em um evento sem precedentes no Salão Oval, o presidente Donald Trump revelou oficialmente o cinturão especial do "UFC Freedom 250". O acessório, que simboliza a união entre o esporte e a celebração nacional, foi o centro das atenções durante o anúncio do evento que acontecerá nos jardins da Casa Branca em 14 de junho de 2026. Ao lado de Dana White e de grandes nomes como Ilia Topuria, Justin Gaethje e Ciryl Gane, quem roubou a cena foi o brasileiro Alex "Poatan" Pereira. Trump, conhecido por ser um entusiasta das lutas, não poupou elogios ao campeão brasileiro: "Eu apertei a mão dele e ele tem uma mão enorme, uma mão poderosa. Um grande talento. Ele nocauteia pessoas, é o que ele faz", afirmou o presidente durante a coletiva. Poatan, que disputará o cinturão interino dos pesos-pesados contra Ciryl Gane no evento, agradeceu a oportunidade de lutar em um cenário tão icônico, definindo o momento como "especial e único" O Clima Esquenta para o UFC 328 (Chimaev vs. Strickland) A contagem regressiva para o UFC 328 atingiu o ponto de ebulição. O que era apenas expectativa transformou-se em uma verdadeira guerra psicológica entre o atual campeão dos pesos-médios, Khamzat Chimaev, e o desafiante Sean Strickland. Com a luta principal marcada para este sábado em Newark, os bastidores ferveram nesta quinta-feira (07) com declarações pesadas de ambos os lados. Conhecido por não filtrar suas opiniões, Sean Strickland abriu fogo contra o campeão durante as interações com a imprensa. O norte-americano questionou a postura de Chimaev fora do octógono, focando no aparato de segurança que acompanha o russo. "Ele precisa de toda essa segurança ao redor dele por quê? Para mim, isso é postura de covarde," disparou Strickland. "O Chimaev quebra as pessoas com pressão, mas ele nunca enfrentou alguém com a minha mentalidade. Eu sou o único nesta categoria que não vai dobrar diante dele. Vou mostrar que, quando o circo fecha, ele é apenas um homem que pode ser vencido." Khamzat Chimaev, que faz sua primeira defesa de cinturão na categoria até 84 kg, não deixou as provocações sem resposta. Com a frieza característica de quem domina seus adversários desde o primeiro segundo, o "Lobo" minimizou o falatório do desafiante. "O Sean fala muito, mas ele sabe a verdade. Ele mente para si mesmo e para os fãs," rebateu Chimaev. "Ele diz que não vai quebrar, mas todos eles dizem isso até eu tocar neles. Não preciso de cinco rounds. Vou entrar lá e finalizar essa luta rápido. Ele vai entender a diferença entre falar e lutar." O Próximo Passo de Michel "Demolidor" no UFC O lutador paraense Michel Pereira já tem data e adversário confirmados para retornar ao octógono: ele enfrentará o russo Sharabutdin Magomedov, conhecido como "Shara Bullet", no dia 27 de junho de 2026. O confronto será válido pela categoria peso-médio (até 84 kg) e servirá como uma das grandes atrações do UFC Fight Night Baku (UFC 280), realizado na National Gymnastics Arena, no Azerbaijão EA Sports UFC 6 ganha 1° trailer e data de estreia EA Sports finalmente soltou o primeiro trailer de gameplay de UFC 6, novo capítulo da popular franquia de artes marciais mistas nos videogames. O novo título chega oficialmente no dia 19 de junho para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e promete uma experiência mais intensa, técnica e próxima da realidade. A proposta da desenvolvedora vai além de melhorias visuais. A ideia é entregar uma jornada mais envolvente para o jogador, com foco em narrativa e imersão. Segundo a própria EA, o objetivo é fazer com que “cada luta pareça pessoal”. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes colunas mma sport club jorge ulisses COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA MMA Sport Club . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! MMA Sport Club MMA Sport Club Cinturão do UFC Freedom 250 comemorativo é apresentando 08.05.26 11h03 MMA Sport Club Larissa Pacheco vence Julia Stasiuk no Karate Combat 61 05.05.26 10h58 MMA Sport Club Samuel Chucky Conquista Cinturão no Mojuí Fight Combat 4 28.04.26 14h13 MMA SPORT CLUB Belém sedia Campeonato Brasileiro de Karatê JKA e celebra 80 anos do mestre Yoshizo Machid 14.04.26 15h02 MMA SPORT CLUB Gabi Pessanha faz história e atinge a marca de dez títulos como faixa-preta no Pan de Jiu-Jitsu 07.04.26 14h22 MMA SPORT CLUB Curso de arbitragem de MMA com Alexandre Câmera reúne atleta do UFC em capacitação 31.03.26 16h38 MMA Sport Club Bruno 'Tiger' Souza retorna ao cage no Urijah Faber’s A1 Combat 34 27.03.26 13h28 MMA SPORT CLUB João 'The Diamond' conquista cinturão dos penas do Shooto Brasil 24.03.26 15h22 MMA SPORT CLUB Alex Poatan assina novo contrato com o UFC 20.03.26 14h59 MMA SPORT CLUB Shooto Brasil 135 terá disputa de cinturão dos penas no Rio de Janeiro 17.03.26 16h27