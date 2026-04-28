Samuel Chucky Conquista Cinturão no Mojuí Fight Combat 4

A cidade de Mojuí dos Campos no Pará, parou no último dia 25 de abril para receber a 4ª edição do Mojuí Fight Combat. Realizado na Quadra do Nogueirão, o evento reuniu a elite do MMA regional e entregou um espetáculo de técnica e superação para o público que lotou as arquibancadas.

A noite foi marcada por reviravoltas e finalizações rápidas, culminando com a consagração de um novo campeão na luta principal da noite.No combate mais aguardado da noite, Samuel Chucky mostrou por que é um dos grandes nomes da região. Disputando o título da categoria Peso Galo (até 61 kg), Chucky enfrentou Claudinei Capoeira em uma luta eletrizante.O novo campeão impôs um ritmo agressivo desde o início, dominando o centro do cage. O desfecho veio no 2º round, aos 1:10, quando Capoeira sinalizou a desistência diante da pressão imposta, garantindo o cinturão de 61 kg para Samuel Chucky.

Resultados oficiais Mojuí Fight Combat 4

Weslley Cardoso "Prodígio" venceu Maikeliton da Silva "Maike" por finalização 02:59 do 01 round

Caio Vitor Ramos venceu Fernando "Leão Branco" por finalização 02:04 do 01 round

Lucas de Jesus "Luquinha" venceu Renato Peixoto por finalização 01:30 do 01 round

Mateus Barbosa venceu Gleydson Julian "El Cobra" na decisão dividida dos juizes

Samuel Chucky venceu Claudinei Ferreira "Capoeira" por desistência 02:10 do 02 round

Jungle Fight define semifinalistas do Fight do Milhão com nocautes em série

Os semifinalistas do GP masculino do Fight do Milhão de 2026 foram decididos em lutas com bastante emoção na madrugada deste domingo (26) em São Paulo. Matheus "The Monster" Araujo, Fabricio Bakai, o atual campeão da categoria Ernane Pimenta e Guilherme Silva venceram seus respectivos combates e avançaram na chave do peso meio-médio valendo a maior premiação do MMA sul-americano.

Eles saíram vitoriosos das quatro lutas principais do Jungle Fight 149, que contou com múltiplos nocautes e confusão no duelo final. O evento, que colocou cerca de 8 mil pessoas no Ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, deu a largada para a segunda edição do Fight do Milhão, que paga R$ 500 mil aos campeões dos GPs masculino e feminino.

Anthony Joshua e Tyson Fury assinam acordo para superluta histórica

Anthony Joshua e Tyson Fury estão oficialmente mais próximos de finalmente dividirem o ringue em uma das lutas mais aguardadas do boxe mundial. O confronto ainda não tem data definida, porém, após anos de expectativa e negociações frustradas, os britânicos assinaram um acordo para um mega duelo dos pesos pesados (até 120,2 kg) ainda em 2026, colocando fim a uma espera que já dura quase uma década.

Sterling vence luta principal do UFC Vegas 116

Ex-campeão peso-galo (61 kg) do Ultimate, Aljamain Sterling venceu Youssef Zalal no evento principal do UFC Vegas 116. O ameircano não deu brechas para e, de forma dominante, derrotou o rival marroquino na decisão unânime dos juízes, se aproximando do cinturão da categoria.