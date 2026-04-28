Samuel Chucky Conquista Cinturão no Mojuí Fight Combat 4 Jorge Ulisses 28.04.26 14h13 Noite de Gala em Mojuí dos Campos, Samuel Chucky Conquista Cinturão no Mojuí Fight Combat 4 (Divulgação) A cidade de Mojuí dos Campos no Pará, parou no último dia 25 de abril para receber a 4ª edição do Mojuí Fight Combat. Realizado na Quadra do Nogueirão, o evento reuniu a elite do MMA regional e entregou um espetáculo de técnica e superação para o público que lotou as arquibancadas. A noite foi marcada por reviravoltas e finalizações rápidas, culminando com a consagração de um novo campeão na luta principal da noite.No combate mais aguardado da noite, Samuel Chucky mostrou por que é um dos grandes nomes da região. Disputando o título da categoria Peso Galo (até 61 kg), Chucky enfrentou Claudinei Capoeira em uma luta eletrizante.O novo campeão impôs um ritmo agressivo desde o início, dominando o centro do cage. O desfecho veio no 2º round, aos 1:10, quando Capoeira sinalizou a desistência diante da pressão imposta, garantindo o cinturão de 61 kg para Samuel Chucky. Resultados oficiais Mojuí Fight Combat 4 Weslley Cardoso "Prodígio" venceu Maikeliton da Silva "Maike" por finalização 02:59 do 01 round Caio Vitor Ramos venceu Fernando "Leão Branco" por finalização 02:04 do 01 round Lucas de Jesus "Luquinha" venceu Renato Peixoto por finalização 01:30 do 01 round Mateus Barbosa venceu Gleydson Julian "El Cobra" na decisão dividida dos juizes Samuel Chucky venceu Claudinei Ferreira "Capoeira" por desistência 02:10 do 02 round Jungle Fight define semifinalistas do Fight do Milhão com nocautes em série Os semifinalistas do GP masculino do Fight do Milhão de 2026 foram decididos em lutas com bastante emoção na madrugada deste domingo (26) em São Paulo. Matheus "The Monster" Araujo, Fabricio Bakai, o atual campeão da categoria Ernane Pimenta e Guilherme Silva venceram seus respectivos combates e avançaram na chave do peso meio-médio valendo a maior premiação do MMA sul-americano. Eles saíram vitoriosos das quatro lutas principais do Jungle Fight 149, que contou com múltiplos nocautes e confusão no duelo final. O evento, que colocou cerca de 8 mil pessoas no Ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, deu a largada para a segunda edição do Fight do Milhão, que paga R$ 500 mil aos campeões dos GPs masculino e feminino. Anthony Joshua e Tyson Fury assinam acordo para superluta histórica Anthony Joshua e Tyson Fury estão oficialmente mais próximos de finalmente dividirem o ringue em uma das lutas mais aguardadas do boxe mundial. O confronto ainda não tem data definida, porém, após anos de expectativa e negociações frustradas, os britânicos assinaram um acordo para um mega duelo dos pesos pesados (até 120,2 kg) ainda em 2026, colocando fim a uma espera que já dura quase uma década. Sterling vence luta principal do UFC Vegas 116 Ex-campeão peso-galo (61 kg) do Ultimate, Aljamain Sterling venceu Youssef Zalal no evento principal do UFC Vegas 116. O ameircano não deu brechas para e, de forma dominante, derrotou o rival marroquino na decisão unânime dos juízes, se aproximando do cinturão da categoria. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes jornal amazônia mma sport club mais esportes mma COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA MMA Sport Club . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! MMA Sport Club MMA Sport Club Samuel Chucky Conquista Cinturão no Mojuí Fight Combat 4 28.04.26 14h13 MMA SPORT CLUB Belém sedia Campeonato Brasileiro de Karatê JKA e celebra 80 anos do mestre Yoshizo Machid 14.04.26 15h02 MMA SPORT CLUB Gabi Pessanha faz história e atinge a marca de dez títulos como faixa-preta no Pan de Jiu-Jitsu 07.04.26 14h22 MMA SPORT CLUB Curso de arbitragem de MMA com Alexandre Câmera reúne atleta do UFC em capacitação 31.03.26 16h38 MMA Sport Club Bruno 'Tiger' Souza retorna ao cage no Urijah Faber’s A1 Combat 34 27.03.26 13h28 MMA SPORT CLUB João 'The Diamond' conquista cinturão dos penas do Shooto Brasil 24.03.26 15h22 MMA SPORT CLUB Alex Poatan assina novo contrato com o UFC 20.03.26 14h59 MMA SPORT CLUB Shooto Brasil 135 terá disputa de cinturão dos penas no Rio de Janeiro 17.03.26 16h27 MMA SPORT CLUB Nação Cyborg 15 reúne atletas do Brasil e da América do Sul em grande noite de combates em Piraquara 13.03.26 16h34 MMA Sport Club Breves Fight Combat (BFC) entrega nocautes e emoção em Breves 10.03.26 11h21