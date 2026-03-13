Nação Cyborg 15 reúne atletas do Brasil e da América do Sul em grande noite de combates em Piraquara

O Nação Cyborg 15 promete mais uma grande noite para os fãs de esportes de combate no Paraná. O evento acontece no sábado, 28 de março de 2026, no Winners Gastronomia, em Piraquara (PR), reunindo atletas do Brasil e de outros países da América do Sul em um card diversificado com Boxe, MMA e Kickboxing, tanto no profissional quanto no amador. A luta principal da noite coloca frente a frente duas atletas experientes do boxe profissional. A colombiana Paulina Cardona encara a brasileira Cris Cyborg em um duelo na categoria até 70 kg, confronto que promete movimentar o público presente e os fãs do esporte.

Além da atração principal, o card contará com diversas disputas profissionais de MMA e Kickboxing, reunindo nomes em ascensão no cenário nacional e internacional.

Entre os destaques do MMA profissional está o confronto entre o paraguaio Aldo Ocampos e o brasileiro Gabriel “Alemão”, em combate válido pela divisão até 84 kg. Outro duelo aguardado será entre Ederson “Neguinho”, da Golden Boys, e Fábio “Pica-Pau”, da Jaraguá Fight, pela categoria 66 kg. No MMA feminino, o público vai acompanhar o confronto entre Paula Luiza, da Pelé Team, e Shirley Fontana, representante da OCS / Killer Bees, em combate até 52 kg. O Kickboxing profissional também marca presença no evento com dois combates confirmados. Gabriel Silva, da Contender, enfrenta Allan “Turbo”, da Contini Fight, na categoria até 61 kg, enquanto Abenin Silva, da equipe My Kings is Immortal, mede forças com Gabriel Benjamim, da Thai Kings, pela divisão até 70 kg.

Além das lutas profissionais, o evento também valoriza novos talentos com confrontos amadores de MMA, Boxe e Kickboxing, reunindo atletas de academias tradicionais como Chute Boxe, Team Furão, Alfa & Ômega, Rios Brothers e Imperium Fight Team.Entre os combates do card amador, destaque para o duelo feminino entre Eduarda “Piazinho”, da Alfa & Ômega, e Emyllee “Monstrinha”, da Chute Boxe, pela categoria até 55 kg, prometendo intensidade dentro do cage.Com uma programação extensa e atletas de diferentes equipes e países, o Nação Cyborg 15 consolida sua proposta de promover grandes confrontos e fortalecer o cenário das artes marciais na região sul do Brasil.

Future MMA abre a temporada com três disputas de título

A espera acabou. O Future MMA vai finalmente iniciar seus trabalhos na temporada. E para inaugurar o calendário 2026, nada melhor que um card histórico, com três disputas de cinturão e muitos talentos em ação. No próximo dia 21 de março, o evento brasileiro que mais contribui para o futuro do MMA nacional realiza sua 17ª edição, no Arena Hall, em Brasília (DF)

Jungle Fight confirma revanche entre Mistoca e Medeiros por cinturão mundial em Brasília

O Jungle Fight anunciou para o dia 14 de março, às 20h, a revanche entre Carlos Alexandre Mistoca e Marcelo Medeiros, valendo o cinturão mundial peso leve do MMA World League. O evento será realizado na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, com transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Combate. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo site junglefc.com.br/ingressos-146/.Assim como nas edições anteriores, o Jungle Fight convida o público a levar 2 kg de alimentos não perecíveis. O montante arrecadado será doado a famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Legião da Boa Vontade.

Próxima edição do LFA no Brasil será no dia 27 de março em São Paulo

O LFA anunciou que realizará a edição 229 do evento em São Paulo no dia 27 de março de 2026. A organização fará sua estreia na maior cidade do país com um card programado para o Centro Esportivo Pelezão, reunindo atletas em ascensão do MMA nacional e internacional.A luta principal do LFA 229, apresentado pela Monster Energy, colocará frente a frente dois nomes da divisão dos meio-médios. De um lado estará Richard Martins, destaque do LFA e participante do The Ultimate Fighter 31. Do outro, o striker Vanderlei “Soul Glo” Gonçalves, especialista em Muay Thai e conhecido pelo poder de definição

Melquizael Costa enfrenta Arnold Allen no UFC Vegas 117

Em excelente fase no octógono, Melquizael Costa tem motivos para sorrir neste início de temporada. O paraense, que superou Dan Ige por nocaute técnico ainda no primeiro round do UFC Houston, realizado no dia 21 de fevereiro, tem a possibilidade de liderar importante card contra oitavo colocado no ranking peso pena (até 65,7 kg) no dia 16 de maio, em Las Vegas (EUA).Segundo o portal ‘Ag Fight’, ‘Melk’ e Arnold Allen devem realizar a luta principal do UFC Vegas 117