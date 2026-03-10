Breves Fight Combat (BFC) entrega nocautes e emoção em Breves Jorge Ulisses 10.03.26 11h21 Breves Fight Combat (BFC) entrega nocautes e emoção no Ginásio Ferdinando Costa e Silva em Breves. (Divulgação) O arquipélago do Marajó parou para acompanhar o Breves Fight Combat (BFC) no último dia 07 de março. O Ginásio Ferdinando Costa e Silva foi o cenário de batalhas intensas, marcadas por uma chuva de nocautes técnicos e reviravoltas que levaram o público ao delírio.Com arbitragem central conduzida por Wirlens Vaz Paixão e Dailson Sales, o evento reafirmou a força das artes marciais mistas na região. Destaques do Card: Velocidade e Técnica A luta principal trouxe o aguardado confronto entre Búfalo e Raimundo Marajó. Em uma demonstração de técnica refinada no solo, Raimundo não deu chances ao adversário e encerrou o combate com um katagatame preciso, garantindo a vitória por finalização com apenas 1 minuto e 23 segundos de luta.Outro momento marcante foi a vitória de Jonas sobre Jackson Guerreiro. Em um embate estratégico, Jonas saiu vencedor após a desistência de Jackson ainda no primeiro round, aos 4 minutos e 45 segundos. Festival de Nocautes (TKO) O "braço forte" dos atletas marajoaras apareceu com força total no card. Igor "Punho de Aço" fez jus ao apelido, despachando Djean com um TKO avassalador em apenas 1 minuto e 15 segundos. Victor Boy e Morcego também garantiram vitórias por nocaute técnico em seus respectivos confrontos contra Cão de Briga e Dunga.Já no duelo entre Durinho e Franklin, a resistência foi a tônica, mas Durinho conseguiu o TKO aos 4 minutos e 15 segundos, consolidando sua posição no evento. Equilíbrio e Decisão A luta mais equilibrada da noite ficou por conta de Vandame e Preto de Anajás. Após rounds disputados ponto a ponto, a decisão ficou nas mãos dos juízes laterais, que deram a vitória para Preto de Anajás por decisão dividida (2x1). Breves Fight Combat 01- Jonas Ferreira venceu Jackson Guerreiro por desistência no 01 round 02- Euler Carneiro "Lico Lico" venceu Diogo "Gladiador" por nocaute técnico no 01 round 03- Igor Santos "Punho de Aço" venceu Djean Chagas por nocaute técnico no 01 round 04- Morcego venceu Vinicius "Dunga" por nocaute técnico no 01 round 05- Vitor Bragra "Vitorboy" venceu Maicon Pinheiro "Cão de Briga" por nocaute técnico no 01 round 06- Vandame venceu Preto "Anajas" na decisão divida dos juizes 07- Genildo "Durinho" venceu Franklin Gomes por nocaute técnico no 01 round 08- Raimundo "Marajó' venceu Antônio Soares "Bufalo" por finalização no 01 round Jon Jones pede demissão e expõe negociação do UFC na Casa Branca A polêmica envolvendo o ex-campeão do UFC, Jon Jones, e o presidente do UFC, Dana White, ganhou mais um capítulo na tarde desta segunda-feira (09). Nas redes sociais, o lutador fez uma longa publicação desmentindo as falas do dirigente, admitiu tratar uma lesão no quadril e revelou que esteve em negociações para participar do UFC na Casa Branca. Confira a declaração de Jon Jones na íntegra: — Olá a todos. Queria comentar as declarações de Dana White feitas no último fim de semana, porque a verdade importa para mim e para os fãs. Dana, você ficou irritado porque eu não estou no card da Casa Branca, mas vamos esclarecer uma coisa. Minha equipe e eu estávamos realmente negociando com o UFC para essa luta. Negociações de verdade. Eu até reduzi meu valor inicial, e o que me ofereceram em troca? Me ofereceram muito pouco. Sim, tenho artrite no quadril e sinto dor, mas isso não significa que eu não possa lutar. Então, deixa eu ver se entendi: se eu tivesse aceitado a oferta baixa, de repente meu quadril estaria ótimo e eu teria acesso à Casa Branca? Isso não faz sentido. Na semana passada, inclusive, fiz um tratamento com células-tronco para me preparar para o convite para a Casa Branca, e o período de treinamento estava marcado para começar hoje. Eu estava me preparando para estar pronto. Entendo que negócios às vezes não se concretizam, mas vir a público e dizer coisas que não são verdadeiras não é correto. Depois de tudo que dei ao UFC, os anos, as defesas de título, as lutas, ouvir que "acabei" é decepcionante. Principalmente quando, na sexta-feira passada, o UFC me ligou tentando me colocar no card da Casa Branca por um valor bem menor. Se o UFC realmente acha que minha carreira acabou, então peço respeitosamente a rescisão do meu contrato hoje mesmo. Chega de giros, chega de jogos. Obrigado aos verdadeiros fãs que sabem o que está acontecendo — disse o ex-campeão. Poatan vai enfrentar Gane pelo cinturão interino dos pesados O UFC anunciou neste sábado o card do evento que vai realizar na Casa Branca, em 14 de junho de 2026. A luta principal terá a unificação dos cinturões do peso-leve (70kg), com o campeão linear Ilia Topuria contra o campeão interino Justin Gaethje. A co-luta principal terá o brasileiro Alex Poatan, que sobe ao peso-pesado (120kg) em busca de seu terceiro título na terceira divisão de peso diferente, e enfrenta o francês Ciryl Gane pelo título interino. Charles do Bronx conquista o cinturão ‘BMF’ O lutador mais casca-grossa do UFC é brasileiro. O paulista Charles "Do Bronx" Oliveira conquistou o cinturão BMF - sigla de "Baddest Mother***" ("Maior casca-grossa", em tradução livre) ao atropelar o americano Max Holloway, campeão anterior, e vencer por decisão unânime (triplo 50-45), na luta principal do UFC 326, neste sábado (7), em Las Vegas. Francis Ngannou retorna ao MMA Ex-campeão dos pesados do UFC (até 120,2 kg.) e um dos principais desafetos de Dana White, Francis Ngannou já tem data para retornar ao esporte que o consagrou. 