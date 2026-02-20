Lenda do boxe, Manny Pacquiao enfrenta ex-campeão Ruslan Provodnikov em Las Vegas

Depois de Floyd Mayweather e Mike Tyson, agora foi a vez de Manny Pacquiao retornar ao boxe. A lenda do tradicional esporte, de 47 anos, vai enfrentar Ruslan Provodnikov, ex-campeão mundial, no dia 18 de abril, em Las Vegas (EUA). A luta foi oficialmente anunciada em um comunicado oficial enviado à imprensa.O duelo entre Pacquiao e Provodnikov terá caráter de exibição, duração de dez rounds e será válido pelos meio-médio. Apesar da idade avançada para competir, o filipino, ex-campeão mundial, vem atuando. O veterano disputou lutas em 2024, 2025 e nunca escondeu que ainda sonha em enfrentar Mayweather novamente. Por sua vez, o russo, de 42 anos, competiu pela última vez em 2021

Manny Pacquiao, de 47 anos, marcou época no boxe. Em sua carreira, iniciada em 1995, o filipino conquistou inúmeros títulos em diferentes categorias e organizações do esporte e, não à toa, é classificado por muitos como um dos melhores boxeadores da história.Pela modalidade, ‘PacMan’ construiu um cartel composto por 62 vitórias, sendo 39 por nocaute, oito derrotas e três empates. Seus principais triunfos foram sobre Juan Manuel Marquez, Oscar De La Hoya, Ricky Hatton e Timothy Bradley.

Michel Pereira elogia Caio Borralho e revela que cogitou treinar na Fighting Nerds

Neste sábado (21), Michel Pereira tem um compromisso decisivo na carreira. No UFC Houston, o paraense, derrotado nas últimas três lutas, encara o perigoso Zachary Reese pelo peso médio (até 83,9 kg) e só a vitória interessa. E, na busca pelo triunfo, o atleta esteve perto de realizar uma mudança completa em sua preparação.Integrante da renomada academia ‘Xtreme Couture’, em Las Vegas (EUA), Michel revelou que cogitou voltar ao Brasil para treinar na popular equipe ‘Fighting Nerds’ por dois motivos. Assim como ele, o norte-americano é membro do tradicional time e também por ser amigo de Caio Borralho

“Treinei com ele aqui, fizemos sparring juntos, mas me ofereceram ele. Como ele estava treinando na Xtreme também, conversei com o time e eles falaram que têm portas abertas. Eu ia até para o Brasil, estava pensando em treinar com o Caio na Fighting Nerds, só que aí ele decidiu ir treinar no Texas”, disse o atleta em entrevista ao canal ‘Laerte Viana na Área’.

Cain Velasquez deixa a prisão após 10 meses

O ex-campeão dos pesados do UFC Cain Velasquez foi libertado da prisão no último domingo após cumprir pena relacionada ao tiroteio de 2022 contra o homem acusado de molestar seu filho.

Velasquez havia sido condenado em março de 2025 a cinco anos de prisão por tentativa de homicídio. O incidente ocorreu em 28 de fevereiro de 2022, quando o lutador perseguiu de carro Harry Goularte, acusado de abusar sexualmente de seu filho de 4 anos em uma creche familiar. Durante a perseguição em San Jose, na Califórnia, Velasquez disparou contra o veículo, mas acabou acertando o padrasto de Goularte, que sobreviveu aos ferimentos.

Carlos Mota Tizil estreia no Rizin e projeta atuação agressiva para marcar território no Japão

O paraense Carlos Mota “Tizil” dá mais um salto importante em sua trajetória internacional no próximo 6 de março, quando fará sua estreia no Rizin, considerado o maior evento de MMA do Japão. Embalado pela conquista recente do cinturão do Knock Out, o brasileiro chega confiante para enfrentar o japonês Yuki Ito, atleta experiente e acostumado ao palco da organização. Para Tizil, a oportunidade simboliza uma evolução natural dentro do cenário asiático.

“Representa pra mim um grande passo. O Rizin é o maior evento do Japão, é uma grande realização para ir para o próximo nível”, afirmou o brasileiro, que estudou o adversário e reconheceu as qualidades técnicas de Ito, principalmente na trocação. “Ele é um cara que usa bem o boxe, bem solto, com bons volumes de golpes”, analisou.

Mesmo diante de um oponente experiente, Tizil garante que sua essência dentro do cage não muda. A estratégia, segundo ele, passa por impor ritmo, pressão e agressividade desde o início. “Vou fazer o que sempre faço: manter minha agressividade com consciência e levar ele para um ponto mental que ele não vai suportar a pressão”, projetou.

A confiança do brasileiro também é alimentada pelo momento especial que vive no Japão. Antes de chegar ao Rizin, ele venceu três atletas japoneses no Knock Out e conquistou o cinturão da organização com um nocaute marcante. “Influência muito. Eu venci três japoneses no Knock Out e me tornei campeão no Japão. Foi uma vitória expressiva, um nocaute brutal”, relembrou.

A preparação para o novo desafio segue a mesma linha que o levou ao título: ajustes pontuais, foco na evolução e manutenção do estilo agressivo que se tornou sua marca registrada. “Eu continuo fazendo o que sempre faço, melhorando onde tenho que melhorar e buscando sempre ser um cara agressivo e com poder de nocaute. Eu vou entregar um grande show. Sei do potencial do meu oponente e da sua experiência, mas vou estar pronto para tudo que acontecer lá dentro e vou sair com a vitória”, concluiu.

Felipe Selvagem conquista o cinturão no Arena Global

O Arena Global realizou, no último sábado (7), a sua primeira edição de 2026, com o Arena Global 37. O evento apresentou um card marcado por lutas intensas e desfechos rápidos, com destaque para a definição do novo campeão dos leves (70 kg) da organização.

Na luta principal da noite, Felipe “Selvagem” venceu Wallace Portella por nocaute no primeiro round e conquistou o cinturão da categoria. O desfecho aconteceu aos 2 minutos e 57 segundos, após Felipe acertar um soco rodado que levou o adversário ao solo, encerrando o combate ainda no round inicial.Apesar do confronto ter início equilibrado, com trocação franca em pé, Felipe impôs sua estratégia e encontrou o golpe decisivo antes do fim do primeiro assalto. A luta estava programada para até cinco rounds, mas foi definida rapidamente com o nocaute.Com o resultado, Felipe Selvagem torna-se o novo campeão dos leves do Arena Global, consolidando seu nome entre os principais atletas da divisão na organização.