Belém recebe Treino Aberto de Grappling com o Professor Peterson Vieira neste sábado (17)

O evento, promovido pela Team Fein (TFC), é uma oportunidade para atletas e entusiastas aprenderem com um dos grandes nomes da luta livre e do wrestling nacional.Neste sábado, dia 17 de janeiro, Belém será palco de um grande encontro para os amantes das artes de solo. O Treino Aberto de Grappling terá início às 10h e será ministrado pelo renomado Professor Peterson Vieira, figura de destaque no cenário das lutas.

Referência no Tatame

Com um currículo de peso, Peterson Vieira traz para o treino sua experiência como:

* Tri-Campeão Brasileiro de Wrestling;

* Faixa Preta de Luta Livre Esportiva;

* Treinador de atletas do UFC (Coach UFC Fighter).

O evento busca integrar a comunidade da luta, promovendo o aperfeiçoamento técnico em Grappling — modalidade que combina técnicas de Wrestling, Luta Livre e Jiu-Jitsu, focada no controle e finalização do adversário sem o uso do quimono.

Como Participar

As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Interessados em participar ou obter mais informações sobre o local e valores podem entrar em contato diretamente com a organização:

* Data: 17 de Janeiro (Sábado)

* Horário: 10h

* Inscrições/Informações: (91) 98034-0256 (WhatsApp)

* Realização: Team Fein - Artes Marciais (TFC)

Luta entre Amanda Nunes e Kayla Harrison está “adiada”

A luta entre Amanda Nunes e Kayla Harrison está adiada. Esta é a informação oficial do UFC, que usou suas redes sociais para confirmar que as duas se enfrentarão em uma data posterior.“Devido a uma lesão de Kayla Harrison, a luta pelo cinturão contra Amanda Nunes foi adiada para uma data posterior. O novo co-evento principal contará com o confronto eletrizante entre o ex-campeão peso-galo do UFC, Sean O’Malley, e o principal desafiante, Song Yadong”.De acordo com Bill Burt, jornalista do The Eagle-Tribune, a atual campeã está com um problema no pescoço. Kayla passou por cirurgia em Nova York, nesta terça-feira (13), para reparar hérnias de disco no pescoço, motivo da luta no UFC 324 não acontecer.

UFC acerta venda de naming rights da arena de Las Vegas

O UFC anunciou uma parceria com a META, empresa de Mark Zuckerberg que é “mãe” do Facebook e do Instagram. Em vídeo feito por Dana White, a maior organização de MMA do mundo confirmou a venda dos “naming rights” de sua arena, em Las Vegas.O APEX agora se chama “Meta Apex” e será a casa de diversos eventos da empresa. Além de algumas edições do UFC, a arena receberá cards da ZUFFA, a organização de boxe que pertence a Dana, além do UFC BJJ e do Dana White’s Contender Series.

LFA anuncia nova plataforma de transmissão para a temporada 2026

O LFA anunciou a VICE TV como nova plataforma de transmissão linear para a temporada 2026. O acordo garante a exibição exclusiva dos eventos do LFA nos Estados Unidos, com um total de 25 edições ao vivo previstas no calendário do ano.Outros mercados, como o Brasil, ainda terão suas plataformas de transmissão definidas e devem ser anunciados em breve. Enquanto isso, conteúdos selecionados ao vivo serão disponibilizados no canal oficial da organização no YouTube, o LFA Fight Network.

Deiveson Figueiredo sobe o tom sobre ser colocado como azarão no UFC 324

Deiveson Figueiredo deixou claro que não se importa com a posição de azarão contra Umar Nurmagomedov no UFC 324, no dia 24 de janeiro, em Las Vegas (EUA). O brasileiro, ex-campeão peso mosca (até 56,7kg.) do UFC, está tranquilo consigo mesmo e afirmou que vai buscar uma vitória via nocaute ou finalização.Em entrevista ao portal ‘Sherdog.com’, o “Deus da Guerra” detalhou como tem sido sua preparação para encarar o russo e como visualiza o desfecho do duelo. Umar, de 30 anos, perdeu apenas uma vez na carreira, vencendo todas as suas demais 19 lutas. No entanto, Deiveson está confiante de que a junção de sua experiência como lutador e a dedicação desempenhada nos treinos para o UFC 324 o ajudaram a sair vitorioso desta batalha.

“Todos sabem que ele (Umar Nurmagomedov) tem um bom jogo de ‘grappling’, mas ele vai enfrentar um oponente diferente, um ex-campeão, e um soco meu pode mudar tudo. De qualquer forma, lutar contra favoritos só aumenta minha motivação.O período de treinos aqui na Pitbull Brothers foi perfeito. Os recursos aqui são excelentes. Parceiros de treino como o Leandro Higo, (da PFL), só me motivaram a dar o meu melhor todos os dias, e graças a Deus chegamos ao fim do período de treinos sem lesões. Podem ter certeza de que farei uma grande luta. Meu objetivo é vencer por nocaute ou finalização.