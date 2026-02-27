Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia

O MMA paraense ganha mais um capítulo de destaque no cenário internacional. No próximo dia 28 de março em Tyumen na Rússia, o experiente lutador paraense Leonardo Vasconcelos "Samurai" irá fazer aluta principal do evento Chingi-Tura O evento, que promete ser o maior destaque esportivo da primavera na região, será realizado no Clube Esportivo "Stroimash", na cidade de Tyumen.

Leonardo, conhecido por sua vasta experiência no Muay Thau e MMA, terá pela frente um desafio de alto nível: o russo Ivan Romanov, atual campeão peso-pesado de Tyumen. O duelo é o "Main Event" de uma noite que reunirá grandes nomes do MMA e do Kickboxing internacional.A organização do evento destaca leonardo como o "lutador mais experiente do Brasil", ressaltando a importância do intercâmbio técnico entre a escola brasileira de artes marciais — referência mundial — e os potentes lutadores do leste europeu.Para Leonardo, a luta representa mais do que um título; é a oportunidade de levar a bandeira do Pará para um dos centros mais tradicionais de esportes de combate do mundo. "Não perca a oportunidade de ver duelos brilhantes e apoiar nossos lutadores", convocou a liga Chingi-Tura em suas redes sociais oficiais.

Volkanovski revela por que não se aposentou

Alexander Volkanovski esteve perto de pendurar as luvas antes de sua luta contra Diego Lopes no UFC 325. O australiano colocou o cinturão dos pesos penas (até 65,7kg) em jogo na revanche contra o brasileiro, venceu o duelo e, apesar de ter sofrido um knockdown durante o confronto, avaliou que não recebeu danos suficientes para confirmar sua aposentadoria. “Se eu tivesse sofrido muitos danos nessa luta, talvez tivesse desistido. Mas agora estou numa boa posição. Também consegui um novo contrato, o que foi ótimo.”, disse Alexander Volkanovski.

Thiago Marreta luta contra brasileiro em torneio de MMA sem luvas

Thiago Marreta é mais um veterano que vai abrilhantar o torneio do peso pesado (até 120,2 kg) promovido pelo ‘Gamebred FC’, organização de MMA sem luvas de Jorge Masvidal. Em sua estreia na companhia, o ex-desafiante ao cinturão dos meio-pesados (até 93 kg) do UFC enfrentará o também brasileiro Guto Inocente no dia 10 de abril, na República Dominicana.

Cris Cyborg disputa cinturão de boxe em março

Multicampeã de MMA, Cris Cyborg vai passar por uma nova experiência na carreira profissional: pela primeira vez disputará um título de boxe internacional. Por meio das redes sociais, a curitibana de 40 anos anunciou que vai enfrentar a colombiana Paulina Cardona pelo título de campeã mundial dos super-meio-médios da Associação Internacional de Boxe Feminino (WIBA). O combate será realizado no Nação Cyborg 15, em 28 de março, em Curitiba.

Médico e faixa-preta de Jiu-Jitsu, Antônio Assef inaugura academia em Ubá (MG)

A cidade de Ubá ganhou um novo espaço dedicado à arte suave com a inauguração da Dr. Porrada Academy, academia do faixa-preta de Jiu-Jitsu e médico Antonio Assef. Levando o apelido que o acompanha nos tatames, o projeto nasce com a proposta de ir além do alto rendimento esportivo.

A ideia é transformar o local em um ambiente de formação humana, onde disciplina, resiliência e autoconfiança caminham lado a lado com as técnicas da modalidade. Emocionado na abertura, Assef celebrou o apoio recebido e fez questão de agradecer a todos que contribuíram para tornar o sonho realidade.“Eu espero que agora seja aqui um celeiro de grandes campeões, de grandes pessoas, de pessoas resistentes, não só de competidores, mas pessoas que aprendem a competir na vida, né? A vida é uma eterna competição e você vai tomar umas porradas. O Jiu-Jitsu aprende a tomar essas porradas de leve, levantar no outro dia e continuar fazendo o que tem que ser feito”, afirmou.

A trajetória de Antonio Assef no Jiu-Jitsu começou cercada de incertezas. No início, poucos acreditavam que ele pudesse construir uma história sólida no esporte. Ao cogitar adiar o vestibular para medicina e investir mais tempo nos treinos, ouviu conselhos para priorizar a faculdade e buscar estabilidade na vida profissional. Hoje, ele reconhece que, há cerca de duas décadas, o Jiu-Jitsu ainda não oferecia as oportunidades de carreira que existem atualmente. Ainda assim, a descrença serviu como combustível. “Isso me motivou”, relembra, ao explicar que transformou as dúvidas em determinação.Com o passar dos anos, a paixão pela modalidade só aumentou. Assef conta que o Jiu-Jitsu foi fundamental para moldar sua mente, sua conduta e seu caráter. O esporte o ajudou a vencer a timidez, trabalhar o medo das competições e desenvolver controle emocional: “Quanto mais você treina, mais você se apaixona”, resume. A vivência nos campeonatos também foi decisiva para que aprendesse a lidar com a pressão e a transformar nervosismo em foco.

Mesmo após se formar médico, sua conexão com o tatame nunca deixou de influenciar suas escolhas. Foi o Jiu-Jitsu, inclusive, que pesou na decisão de estudar no Rio de Janeiro, onde ingressou na Universidade Gama Filho. Anos depois, ao enfrentar um período difícil, em que ganhou peso em excesso e teve problemas de saúde, encontrou novamente na arte suave o caminho para recuperar qualidade de vida e equilíbrio. De volta à cidade natal, ele agora inaugura a Dr. Porrada Academy com a missão de transformar histórias, assim como a sua foi transformada pelo Jiu-Jitsu.

Ex-campeão do UFC, Merab Dvalishvili assina com evento de Wrestling

Amplamente visto como um dos melhores wrestlers em atividade no UFC, Merab Dvalishvili vai colocar sua capacidade na modalidade à prova. Isso porque, enquanto aguarda a definição do seu próximo compromisso no octógono do Ultimate, o ex-campeão peso-galo (61 kg) assinou contrato com a Real American Freestyle (RAF) – liga de wrestling lançada em 2025