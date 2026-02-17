Duelos com ares de "tira cisma" Caio Maia 17.02.26 10h26 Remo venceu o Águia duas vezes nessa temporada. (Remo) Dos quatro duelos da nova fase do Parazão, só um é inédito: Cametá x Santa Rosa. Os outros três tem ares de "tira cisma", principalmente o clássico Paysandu x Tuna, visto que há duas semanas a Tuna derrotou o Papão em Augusto Corrêa. Desta vez será em Belém, quinta-feira. O Castanhal volta a Capitão Poço, onde foi vencido no domingo. Um clássico do nordeste do Pará. E quem imaginou o Remo com força máxima em Marabá, amanhã, contra o Águia, já foi frustrado pela decisão de Osorio, que vai mesclar, como fez no Re-Pa. Vai acionar somente alguns dos atletas que vêm jogando a Série A. E se o Remo avançar, fará o mesmo na semifinal. A preocupação dele é proteger os principais atletas de lesão por excesso de jogos quando ainda não estão prontos para tanto. Até parece ironia O único invicto do campeonato estadual, ironicamente, foi o quinto colocado da fase classificatória, com duas vitórias e quatro empates. Mesmo com os descontos de ter usado time alternativo, o Remo ficou devendo futebol. O único jogo em que teve boa performance foi justamente na vitória sobre o Águia (3 x 0), no Baenão. O reencontro, amanhã, será em Marabá, na tensão de um jogo eliminatório na casa do adversário. O Paysandu está sendo o que se esperava. Um time instável que se supera na bravura e que vai ganhando casca jogo a jogo, dentro do que foi planejado visando a Série C. Na quinta-feira, diante da valente equipe da Tuna, mais uma jornada com total obrigação de se impor e vencer. BAIXINHAS * Impressiona a sonolência de Catarozzi, Cufré e Rafael Monti. Eles, recém-chegados, ainda não entenderam o que é jogar no Remo. Mais graves os casos dos também sonolentos Tassano, Cantillo e Panagiotis, que são remanescentes. Nico Ferreira é o inverso. Muito raçudo, ele compensa as limitações técnicas com entrega física. * Carlinhos ainda não justificou a vinda para o Leão Azul, mas, pelo menos, está mostrando muito esforço para acertar. Talvez por isso, e pela lesão de Eduardo Melo, escape dos cortes a serem feitos no elenco e tenha mais oportunidades para conquistar espaço. * Italo tem um gol a cada dois jogos pelo Papão. São três em seis jogos. Ele é o vice-artilheiro do Parazão, abaixo de Leandro Sampaio, o grande destaque do Cametá, autor de quatro gols, arma do Mapará contra o Santa Rosa na quinta-feira. * Parazão vai ocupar mais seis datas apenas até o fechamento. Amanhã e quinta-feira, sábado e domingo. Depois, a decisão do título nos dias 1° e 8 de março. Paralelamente ao Parazão, os quatro eliminados de quarta e quinta-feira vão disputar a Copa Grão Pará, cujo campeão terá vaga na Copa do Brasil 2027. * Como se imaginava, surgiu denúncia de ilegalidade no campeonato. Uma investida desesperada do Bragantino contra o rebaixamento, acusando o Castanhal de ter utilizado ilegalmente o atleta Renan. FPF dá parecer indicando improcedência à denúncia, que está no TJD. * Cametá e Paysandu só tomaram quatro gols nas seis rodadas da fase classificatória. São os times menos vazados. Capitão Poço e Remo fizeram nove gols e são as maiores artilharias do Parazão. * Mathaus Sodré chegou ao Bragantino com o cartaz de campeão estadual pelo Águia. Emerson Almeida chegou ao São Francisco como "rei do acesso". Os dois técnicos, porém, assinam os rebaixamentos deste Parazão. Robson Melo, mesmo sem brilho no São Raimundo, ganhou emprego da Tuna, no lugar deixado por Alexandre Lopes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo paysandu jornal amazônia colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA MMA Sport Club . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! MMA Sport Club Futebol Duelos com ares de "tira cisma" 17.02.26 10h26 MMA Sport Club Andrei Arlovski conquista título no boxe sem luvas aos 47 anos 10.02.26 12h09 MMA Sport Club Elicarlos "Cobra" Leva o DNA Paraense ao Hexagone MMA 39 na França 06.02.26 11h21 MMA Sport Club Maurício Ruffy desafia Conor McGregor e Paddy Pimblett após nocaute no UFC 325 03.02.26 10h40 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 MMA Sport Club Predador Belém Championship II, Anderson "Blade" vence revanche e Abraão Silva 27.01.26 11h06 MMA Sport Club Deiveson Figueiredo encara o fenômeno Umar Nurmagomedov no UFC 324 23.01.26 12h25 MMA Sport Club Belém recebe Treino Aberto de Grappling com o Professor Peterson Vieira neste sábado (17) 16.01.26 10h51 MMA Sport Club GFTeam Maricá realiza cerimônia de graduação 13.01.26 11h24 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40