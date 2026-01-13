GFTeam Maricá realiza cerimônia de graduação

A equipe GFTeam Maricá realizou no dia 10 de janeiro de 2026 sua cerimônia oficial de graduação na Arena São José, em um evento que reuniu atletas, familiares, professores e membros da comunidade do jiu-jitsu da região. A solenidade marcou mais um capítulo importante na trajetória da equipe, consolidando o trabalho técnico e formativo desenvolvido ao longo dos últimos anos.Sob a liderança do mestre Jair Court, faixa-preta 6º grau, a cerimônia foi marcada por momentos de emoção. Ao todo, seis atletas foram graduados à faixa-preta, elevando para 21 o número total de faixas-pretas formados pela GFTeam Maricá.

Além das novas graduações, o evento contabilizou 318 atletas graduados, com registro de 46 ausências, números que demonstram a dimensão e o alcance do trabalho desenvolvido pela equipe. A expectativa de público foi confirmada, com a presença de mais de 650 pessoas, entre atletas, familiares e convidados.A cerimônia contou ainda com a presença do grão-mestre Walter Nogueira idealizador do projeto e o apoiador Frank Costa, que acompanharam de perto as graduações e as homenagens realizadas ao longo do evento. O reconhecimento a professores, atletas e apoiadores trouxe um tom ainda mais simbólico à solenidade, evidenciando o impacto social e esportivo da GFTeam Maricá.

Colby Covington vence Luke Rockhold no wrestling e desafia Georges St-Pierre

A 5ª edição da Real American Freestyle – liga lançada em 2025 que promove combates de wrestling – contou com a presença de astros de diferentes gerações da modalidade, alguns deles, inclusive, romperam barreiras e se destacaram também no MMA, como era o caso da dupla de protagonistas da luta principal do show. No ‘main event’ da noite do último sábado (10), na Flórida (EUA), Colby Covington derrotou Luke Rockhold de forma avassaladora e, de quebra, aproveitou para desafiar outro ex-campeão do UFC.

“Sabe quem eu quero na sequência? Só tem uma pessoa acima de mim na lista de quedas aplicadas na história dos meio-médios no UFC: é o Georges St-Pierre. ‘GSP’, venha para cá, no Real American Freestyle, vamos fazer isso acontecer! Eu falo com o meu pessoal, eles vão procurar o seu pessoal. Todo mundo quer vê-lo, GSP”, desafiou Colby.

Carlos Tizil conquista cinturão no Japão e mira novos passos rumo ao UFC

Carlos Mota “Tizil” vive um dos momentos mais consistentes de sua carreira. O paraense conquistou o cinturão do evento japonês Knock Out na categoria peso-mosca ao nocautear o experiente Naoki Arikawa no segundo round, adicionando mais um título internacional ao currículo e reforçando sua retomada no cenário mundial do MMA. Mesmo satisfeito com o desempenho, Tizil destacou que entrou para a luta com um objetivo claro: vencer de forma contundente e provocar movimento no mercado.

“Eu treinei muito para essa luta. Meu objetivo era fazer essa última luta com uma vitória de expressão, pra ver o que iria acontecer depois, o que meus empresários iriam falar. Acabou que não foi exatamente como eu imaginava, mas vou fazer o que tem que ser feito. Vou fazer mais uma luta de MMA assim que aparecer uma oportunidade e vou fazer mais barulho, até chegar a hora que não tem pra onde correr”, afirmou.

O título no Japão representa o terceiro cinturão internacional da carreira de Tizil, uma marca que ele valoriza especialmente pelo nível de dificuldade imposto pelas regras e pelo cenário asiático. “Coloco essa conquista lá em cima. Estou vendo que estou crescendo e evoluindo. Não é algo fácil de conquistar, ainda mais nessas regras no Japão. Estou feliz com meu crescimento”, disse.

A vitória sobre Arikawa no dia 29 de dezembro ganhou ainda mais peso pelo histórico do adversário, campeão recente de um Grand Prix da organização, com três vitórias consecutivas. Para Tizil, o resultado reforça que ele vive um novo patamar como atleta. “Reforça muito minha confiança. Ele era um atleta duro, com experiência no MMA. Isso mostra que eu estou em outro nível e que ainda posso melhorar”, avaliou.

Lutadores do UFC participaram da premiação do Globo de Ouro

Mackenzie Dern e Brian Ortega participaram da cerimônia do Globo de Ouro, premiação em que jornalistas ao redor do mundo escolhem os melhores no cinema e na TV.A dupla esteve no tapete vermelho do evento, além de subir ao palco em uma rápida aparição, fazendo parte de uma introdução a uma entrega de prêmio.

Dana White declara guerra ao boxe tradicional

Dana White voltou a causar impacto fora do MMA. Em entrevista ao jornalista Stephen A. Smith, o presidente do UFC afirmou que pretende acabar com as entidades reguladoras tradicionais do boxe, como WBC, WBA e similares, para lançar um novo projeto chamado ‘Zuffa Boxing’, sob o guarda-chuva da ‘TKO’. A ideia, segundo ele, é reformular completamente o modelo do esporte e centralizar o controle das lutas.

Durante a conversa, Dana foi direto ao explicar sua motivação. “Eu venho falando sobre boxe há muito tempo e agora é a hora de colocar o meu dinheiro onde está a minha boca. Vou me livrar das organizações sancionadoras: os melhores vão lutar contra os melhores. Vamos contratar jovens talentos. Muitos jovens”, afirmou o presidente do UFC, deixando clara a insatisfação com o atual sistema de títulos e rankings do boxe profissional.