MMA Sport Club

Por Jorge Ulisses Damous

Coluna idealizada e de responsabilidade de Jorge Ulisses Damous, que é um apaixonado por MMA. Ele começou a carreira em Belém (PA) em 2008 na área esportiva com foco no MMA. Jorge já fez coberturas de eventos estaduais e nacionais, com produção e promoção de eventos de MMA, tendo como objetivo divulgar os atletas paraenses para o mundo. Aqui no MMA Sport Club, você encontra informações dos bastidores do esportes, curiosidades, agenda de eventos, noticias dos atletas lutando em várias cidades do nosso Brasil e do mundo.

Elicarlos "Cobra" Leva o DNA Paraense ao Hexagone MMA 39 na França

Jorge Ulisses
Elicarlos "Cobra" Leva o DNA Paraense ao Hexagone MMA 39 na França

​Nesta sexta-feira, 06 de fevereiro, o Zénith de Lille, na França, será o palco de uma noite histórica para o MMA europeu. O Hexagone MMA 39 traz um card repleto de talentos internacionais, mas para o público brasileiro, os olhos estão voltados para o confronto de peso: o paraense Elicarlos "Cobra" encara o francês Brachet em uma das lutas principais da noite.

​Conhecido por sua agressividade e o estilo técnico que é marca registrada dos lutadores do Norte do Brasil, Elicarlos Paraense (como aparece no card oficial) carrega a responsabilidade de representar o "estado das lutas" em um território hostil. O combate, em peso combinado (-68kg), promete ser um choque de estilos, onde a resistência e o jiu-jitsu afiado de Cobra serão testados contra o ímpeto do atleta local.

Popó e Whindersson Nunes fazem revanche

O Fight Music Show surpreendeu e chocou os fãs novamente. Na última quarta-feira (4), através de sua conta oficial no ‘Instagram’, Mamá Brito, presidente da companhia, anunciou que Acelino Popó e Whindersson Nunes vão se enfrentar novamente. A revanche entre a lenda do boxe e o humorista será a luta principal do FMS 8.

Michel Pereira faz desabafo sobre pressão e desafios pessoais

Conhecido pelo estilo imprevisível e pelas apresentações eletrizantes dentro do octógono, Michel Pereira mostrou que nem tudo é espetáculo quando as luzes se apagam. O paraense usou poucas palavras para expor a pressão e os desafios pessoais enfrentados por atletas de alto rendimento, revelando o lado menos visível da vida no MMA.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, o peso médio (até 83,9 kg) do UFC desabafou de forma direta e reflexiva, destacando que o combate vai muito além do que o público vê nos eventos. O atleta chamou a atenção para o impacto emocional e psicológico que pode existir na carreira de um lutador profissional, seja por cobranças constantes, exposição ou sacrifícios pessoais.

“Por trás de uma luta e de um lutador, existem batalhas internas, conflitos, ansiedade e muitas outras coisas que só quem vive sabe”, disse Michel Pereira, via X, antigo Twitter.

Jon Jones expõe lesão no  quadril

Jon Jones pode estar definitivamente aposentado dos esportes de combate. O ex-campeão do UFC, que chegou a ser especulado para uma superluta contra Alex Poatan no UFC Casa Branca, pendurou as luvas em 2025 e, apesar de demonstrar arrependimento pela decisão, não indica planos concretos de retorno ao octógono.

Em vídeo publicado por ‘Tripnotix’, Jones explicou que convive com um quadro severo de artrite, especialmente no quadril esquerdo, condição que já o levou a se qualificar para a colocação de uma prótese.“Tenho artrite severa, e a maioria das pessoas nem sabe disso. Meu quadril esquerdo está todo afetado pela artrite. Na verdade eu já até me qualifiquei para uma prótese no quadril. Tenho um filho de 3 anos e quero aproveitar o que me resta nos quadris para brincar com ele.”, disse Jon Jones.

Conor McGregor surpreende e anuncia anulação de contrato com o UFC

Ex-campeão de duas divisões, Conor McGregor anunciou que não tem mais contrato com o Ultimate Fighting Championship. Em uma live do jogo “Roblox”, o irlandês citou o novo contrato de direitos de transmissão como causa do rompimento do acordo Considerado como um dos lutadores mais midiáticos da história, ‘The Notourious’ tinha um contrato balizado pelas vendas de pay-per-view - que acabaram com a venda dos direitos para a rede de streaming Paramount+.

“O UFC fechou um novo acordo com a Paramount, no valor de 7,7 bilhões de dólares. Meu contrato está anulado porque não existe mais pay-per-view. Ele era baseado nas vendas de PPV. Sou o lutador que mais gerou receita com PPV na história, mereço um novo contrato. Vamos iniciar as negociações em fevereiro”

