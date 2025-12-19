Youtuber Jake Paul promete ir à ‘guerra’ contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua

O britânico Anthony Joshua, campeão olímpico e duas vezes detentor do título mundial dos pesos pesados do boxe, enfrenta, nesta sexta-feira, em Miami, o youtuber norte-americano Jake Paul em um combate previsto para oito rounds de três minutos, com luvas de dez onças.O valor das bolsas para a luta não foi confirmado, mas rumores indicam que seja de pelo menos US$ 92 milhões para cada boxeador (cerca de R$ 508 milhões, de acordo com o jornal Daily Mail e outras reportagens anteriores à luta. Em novembro, Paul afirmou, em uma postagem no X, que o valor seria de US$ 267 milhões.

Vou com tudo. Vou dar um espetáculo para os fãs. Vou para a guerra. Quero os melhores e mais fortes golpes de Joshua. Não quero desculpas. Vamos nos matar um ao outro. Depois desta luta, estarei pronto para disputar o título mundial”, disse Jake Paul, de 28 anos, que soma 12 vitórias (sete nocautes) e uma derrota, mas acumula apenas confrontos que não lhe dão credibilidade no mundo do boxe. Foram triunfos contra estrelas aposentadas do MMA como Anderson Silva, Tyron Woodley e Nate Diaz, além de uma derrota e uma vitória para Tommy Fury e Julio Cesar Chávez Jr. , únicos boxeadores profissionais por ele enfrentados.Em novembro de 2023, Paul lutou com Mike Tyson, aos 58 anos, em um combate de oito rounds de dois minutos e venceu por pontos. O resultado, apesar de não acrescentar muito ao seu cartel, serviu para colocar o norte-americano em evidência no noticiário internacional.

Joshua não se importa com as críticas e afirmou que está pronto para “limpar’ o boxe de aventureiros como Jake Paul. “Parece que estou sendo chamado para salvar os pugilistas, os puristas do boxe. As pessoas não gostam do fato de eu estar lutando contra o Jake. Se isso me preocupa ou não, é outra questão. Se olharmos para as pessoas que não me querem aqui, mas querem que eu acabe com o Jake Paul, eu entendo. É por isso que tenho que carregar o boxe nas costas com esta luta.”Em março do ano passado, Joshua enfrentou o nigeriano Francis Ngannou, astro do MMA, que estava com intenções de ingressar no boxe. Demonstrando grande superioridade, venceu por nocaute no segundo assalto.

Parceiro de treinos de Khabib Nurmagomedov é flagrado em exame antidoping e perzde título da PFL

Movlid Khaybulaev, vencedor do torneio dos penas (até 65,7 kg.) da PFL em 2025 foi flagrado num exame antidoping feito pela USADA no dia da final do campeonato contra o peruano Jesus Pinedo. Desta forma, o lutador está suspenso por 12 meses e só poderá retornar às competições em agosto de 2026

Dana White define prazo para divulgação do card UFC Casa Branca 2026

Dana White definiu um prazo. O mandatário do Ufc falou recentemente sobre quando o card do UFC Casa Branca será divulgado. Dana não revelou uma data, mas revelou que em fevereiro de 2026 já estará trabalhando na seleção dos atletas.

Melquizael Costa projeta duelo futuro contra Jean Silva no UFC

Embalado por cinco vitórias consecutivas no UFC, Melquizael Costa vive possivelmente o melhor momento de sua carreira. Com a confiança em alta, como não poderia deixar de ser, o brasileiro traça planos audaciosos para seu futuro na empresa. E um deles, aparentemente, envolve um clássico nacional no octógono mais famoso do mundo. Expoente na categoria dos pesos-penas (66 kg), ‘Melk’ prevê um embate futuro contra o compatriota Jean Silva, atual número 10 do ranking da categoria Apesar de frisar que estão em momentos distintos da carreira, o atleta da ‘Chute Boxe João Emílio’ esbanjou confiança para encarar o representante da ‘Fighting Nerds’. Em entrevista ao canal ‘Laerte Viana na Área – MMA’, Melquizael opinou que a tendência é que ambos eventualmente se aproximem do cinturão e se enfrentem em posição de ainda mais protagonismo na liga presidida por Dana White.

“Ele sabe disso, é verdade, vou enfiar a porrada nele, isso é fato. Só que falei para ele que ele não pode, em hipótese alguma, perder para mais ninguém. Ele não é nem doido de perder para o Arnold Allen. Porque eu ou ele vamos chegar no cinturão. Se ele chegar primeiro, vai ser nós dois pelo cinturão e eu vou tomar o cinturão dele. Se eu chegar primeiro, vai ser nós dois pelo cinturão e eu vou enfiar a porrada nele. De todo jeito, a gente vai lutar. Imagina: eu e Jean Silva se quebrando na porrada aqui no Brasil? Imagina, o UFC Brasil joga o ‘main event’ e o Jean Silva. Vai ser louco, dois cachorros se quebrando no murro (risos). Não é o momento agora, ele está na minha frente. Mas é inevitável”, projetou Melk.

Amanda Lemos tem confronto contra Gillian Robertson remarcado

O duelo entre Amanda Lemos e Gillian Robertson, que estava programado para este sábado (13), no UFC Vegas 112, no UFC Apex, em Las Vegas (EUA), acabou sendo cancelado às vésperas do evento.Uma lesão surgida na região da boca de Amanda na última quinta-feira levou à intervenção da Comissão Atlética de Nevada, que decidiu vetar sua participação por precaução médica. Diante do parecer do órgão regulador, o confronto acabou sendo retirado da programação oficial do card.O Ufc reagendou o embate para o UFC Vegas 113, marcado para o dia 7 de fevereiro, novamente no Apex, em Las Vegas (EUA).