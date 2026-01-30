Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão

O cenário das artes marciais mistas (MMA) volta seus olhos para Tashkent, no Uzbequistão, no dia 7 de fevereiro de 2026. O ginásio Humo Arena será o palco do aguardado confronto entre o paraense Nildo Machado, conhecido no mundo das lutas como "Katchau", e o atleta local Furkatbek Yokubov, em duelo válido pela Mangu Professional League.Natural do Pará, o atelta da equipe Roxo Strike Team, Nildo Machado carrega a força e a tradição do estado do Pará ,com um cartel sólido de 18 vitórias e 6 derrotas, o lutador se destaca pelo seu estilo agressivo e nocauteador, sendo uma ameaça constante na trocação.

Do outro lado, Yokubov, apelidado de "The Hurricane", entra no cage com o apoio da torcida uzbeque e um cartel respeitável de 16 vitórias e apenas 4 derrotas. O atleta local vem de uma trajetória de destaque em eventos como o UAE Warriors e teve participação recente no reality The Ultimate Fighter (TUF) 33

A luta promete ser um clássico duelo de estilos: a explosão e o "punch" do paraense contra a técnica e o ritmo de jogo do uzbeque. Para Nildo, uma vitória em solo estrangeiro contra um adversário de alto nível pode ser o passaporte definitivo para os maiores eventos de MMA do planeta.

Campeão do TUF, Diego Brandão estreará no Karate Combat 59

Conhecido pela carreira profissional extensa e por ter sido o primeiro lutador brasileiro a vencer uma edição internacional do reality show do UFC, o TUF (The Ultimate Fighter 14, em 2011 ), Diego Brandão estreará pelo Karate Combat 59, que acontecerá dia 13 de fevereiro, em Miami.

Jully Poca assina contrato com a empresa de Jake Paul

A boxeadora e ‘influencer’ Jully Poca é a mais nova contratada da ‘Most Valuable Promotions’, empresa promotora de eventos de boxe fundada pelo youtuber Jake Paul.Ainda invicta, com um cartel de 6 vitórias e nenhuma derrota, Jully foi campeã do ‘Misfits Boxing’, onde manteve o cinturão do peso-cruzador por mais de dois anos. Tudo isso atuando no ‘boxe crossover’, que promove lutas envolvendo atletas de outros esportes, celebridades, influenciadores

Tyson Fury abandona aposentadoria e retorna ao boxe

O ex-campeão mundial Tyson Fury vai abandonar a aposentadoria e voltar aos ringues de boxe. Nesta quarta-feira (28), a Netflix anunciou nas redes sociais o retorno do peso-pesado inglês, que vai encarar Arslanbek Makhmudov no dia 11 de abril, no Reino Unido, com transmissão ao vivo da gigante do streaming

Deiveson Figueiredo responde críticas após derrota no UFC 324

Deiveson Figueiredo, ex-campeão peso mosca (até 56,7kg), está confiante de que sua fase atual vai melhorar. O brasileiro, que perdeu para Umar Nurmagomedov na categoria dos galos (até 61,2 kg) no UFC 324, no último sábado (24), se manifestou pela primeira vez desde o revés e publicou uma forte mensagem nas redes sociais.

“Obrigado a todos que torceram por mim e que, mesmo com a derrota, estão comigo e me mandaram mensagens de apoio. Muito obrigado. Aos que não estão comigo e, ao mesmo tempo, me xingam, sinto lhes informar: eu só estou começando. Estou me sentindo um garotão de 25 anos e logo estarei com luta marcada, vou chegar a 220%. Eu sou f@$% pra c@$%&* e me conheço. Travei uma grande luta contra Umar Nurmagomedov, uma luta de estratégias, contra um monstro do wrestling.Eu, como lutador marajoara, decidi jogar com bastante movimentação lateral, confundindo as entradas dele. As vezes em que fiquei por baixo foram por ter atacado a guilhotina, que muitos aqui sabem que eu faço bem e que é cirúrgica se encaixar."

Inspirado em Neymar Jr, Mauricio Ruffy revela golpe decisivo antes de enfrentar Rafael Fiziev

Mauricio Ruffy não esconde que busca referências fora do MMA para evoluir dentro do octógono. Atual 14º colocado no ranking dos leves (até 70,3 Kg), o brasileiro revelou que a criatividade e os dribles de Neymar Jr tiveram papel direto em um de seus momentos mais marcantes no Ultimate e podem voltar a aparecer no duelo contra Rafael Fiziev, no UFC 325, neste sábado (31), em Sydney, Austrália.Em entrevista a Ariel Helwani, Ruffy fez questão de creditar um golpe a uma finta inspirada no craque do futebol. O lutador explicou que se vê como uma espécie de “Neymar do MMA”, alguém que aposta em estilo, leitura de jogo e alto nível técnico para desequilibrar seus adversários. O atleta da academia Fighting Nerds chegou nessa comparação ao revelar inspiração no camisa 10 do Santos para aplicar o marcante nocaute sobre King Green no UFC 313.

“No meu nocaute (contra King Green) teve a finta, e esse foi o detalhe extra. Posso dizer que o Neymar me ajudou nessa, porque foi a ‘finta do Neymar’. Vamos dizer que ele me ajudou a pegar aquele cara, porque aquela foi a finta dele. A finta do Neymar. Mas as duas foram bonitas demais, cara…