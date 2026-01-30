Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right MMA Sport Club chevron right

MMA Sport Club

Por Jorge Ulisses Damous

Coluna idealizada e de responsabilidade de Jorge Ulisses Damous, que é um apaixonado por MMA. Ele começou a carreira em Belém (PA) em 2008 na área esportiva com foco no MMA. Jorge já fez coberturas de eventos estaduais e nacionais, com produção e promoção de eventos de MMA, tendo como objetivo divulgar os atletas paraenses para o mundo. Aqui no MMA Sport Club, você encontra informações dos bastidores do esportes, curiosidades, agenda de eventos, noticias dos atletas lutando em várias cidades do nosso Brasil e do mundo.

Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão

Jorge Ulisses
fonte

Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov (Divulgação)

O cenário das artes marciais mistas (MMA) volta seus olhos para Tashkent, no Uzbequistão, no dia 7 de fevereiro de 2026. O ginásio Humo Arena será o palco do aguardado confronto entre o paraense Nildo Machado, conhecido no mundo das lutas como "Katchau", e o atleta local Furkatbek Yokubov, em duelo válido pela Mangu Professional League.Natural do Pará, o atelta da equipe Roxo Strike Team, Nildo Machado carrega a força e a tradição do estado do Pará ,com um cartel sólido de 18 vitórias e 6 derrotas, o lutador se destaca pelo seu estilo agressivo e nocauteador, sendo uma ameaça constante na trocação.

Do outro lado, Yokubov, apelidado de "The Hurricane", entra no cage com o apoio da torcida uzbeque e um cartel respeitável de 16 vitórias e apenas 4 derrotas. O atleta local vem de uma trajetória de destaque em eventos como o UAE Warriors e teve participação recente no reality The Ultimate Fighter (TUF) 33

A luta promete ser um clássico duelo de estilos: a explosão e o "punch" do paraense contra a técnica e o ritmo de jogo do uzbeque. Para Nildo, uma vitória em solo estrangeiro contra um adversário de alto nível pode ser o passaporte definitivo para os maiores eventos de MMA do planeta.

Campeão do TUF, Diego Brandão estreará no Karate Combat 59

Conhecido pela carreira profissional extensa e por ter sido o primeiro lutador brasileiro a vencer uma edição internacional do reality show do UFC, o TUF (The Ultimate Fighter 14, em 2011 ), Diego Brandão estreará pelo Karate Combat 59, que acontecerá dia 13 de fevereiro, em Miami.

Jully Poca assina contrato com a empresa de Jake Paul

A boxeadora e ‘influencer’ Jully Poca é a mais nova contratada da ‘Most Valuable Promotions’, empresa promotora de eventos de boxe fundada pelo youtuber Jake Paul.Ainda invicta, com um cartel de 6 vitórias e nenhuma derrota, Jully foi campeã do ‘Misfits Boxing’, onde manteve o cinturão do peso-cruzador por mais de dois anos. Tudo isso atuando no ‘boxe crossover’, que promove lutas envolvendo atletas de outros esportes, celebridades, influenciadores

Tyson Fury abandona aposentadoria e retorna ao boxe

O ex-campeão mundial Tyson Fury vai abandonar a aposentadoria e voltar aos ringues de boxe. Nesta quarta-feira (28), a Netflix anunciou nas redes sociais o retorno do peso-pesado inglês, que vai encarar Arslanbek Makhmudov no dia 11 de abril, no Reino Unido, com transmissão ao vivo da gigante do streaming

 Deiveson Figueiredo responde críticas após derrota no UFC 324

Deiveson Figueiredo, ex-campeão peso mosca (até 56,7kg), está confiante de que sua fase atual vai melhorar. O brasileiro, que perdeu para Umar Nurmagomedov na categoria dos galos (até 61,2 kg) no UFC 324, no último sábado (24), se manifestou pela primeira vez desde o revés e publicou uma forte mensagem nas redes sociais.

“Obrigado a todos que torceram por mim e que, mesmo com a derrota, estão comigo e me mandaram mensagens de apoio. Muito obrigado. Aos que não estão comigo e, ao mesmo tempo, me xingam, sinto lhes informar: eu só estou começando. Estou me sentindo um garotão de 25 anos e logo estarei com luta marcada, vou chegar a 220%. Eu sou f@$% pra c@$%&* e me conheço. Travei uma grande luta contra Umar Nurmagomedov, uma luta de estratégias, contra um monstro do wrestling.Eu, como lutador marajoara, decidi jogar com bastante movimentação lateral, confundindo as entradas dele. As vezes em que fiquei por baixo foram por ter atacado a guilhotina, que muitos aqui sabem que eu faço bem e que é cirúrgica se encaixar."

 

Inspirado em Neymar Jr, Mauricio Ruffy revela golpe decisivo antes de enfrentar Rafael Fiziev

Mauricio Ruffy não esconde que busca referências fora do MMA para evoluir dentro do octógono. Atual 14º colocado no ranking dos leves (até 70,3 Kg), o brasileiro revelou que a criatividade e os dribles de Neymar Jr tiveram papel direto em um de seus momentos mais marcantes no Ultimate e podem voltar a aparecer no duelo contra Rafael Fiziev, no UFC 325, neste sábado (31), em Sydney, Austrália.Em entrevista a Ariel Helwani, Ruffy fez questão de creditar um golpe a uma finta inspirada no craque do futebol. O lutador explicou que se vê como uma espécie de “Neymar do MMA”, alguém que aposta em estilo, leitura de jogo e alto nível técnico para desequilibrar seus adversários. O atleta da academia Fighting Nerds chegou nessa comparação ao revelar inspiração no camisa 10 do Santos para aplicar o marcante nocaute sobre King Green no UFC 313.

“No meu nocaute (contra King Green) teve a finta, e esse foi o detalhe extra. Posso dizer que o Neymar me ajudou nessa, porque foi a ‘finta do Neymar’. Vamos dizer que ele me ajudou a pegar aquele cara, porque aquela foi a finta dele. A finta do Neymar. Mas as duas foram bonitas demais, cara…

 
 
 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

mais esportes

mma

colunas

mma sport club

jorge ulisses
MMA Sport Club
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MMA Sport Club

MMA Sport Club

Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão

30.01.26 12h13

MMA Sport Club

Predador Belém Championship II, Anderson "Blade" vence revanche e Abraão Silva

27.01.26 11h06

MMA Sport Club

Deiveson Figueiredo encara o fenômeno Umar Nurmagomedov no UFC 324

23.01.26 12h25

MMA Sport Club

Belém recebe Treino Aberto de Grappling com o Professor Peterson Vieira neste sábado (17)

16.01.26 10h51

MMA Sport Club

GFTeam Maricá realiza cerimônia de graduação

13.01.26 11h24

MMA Sport Club

Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro

09.01.26 12h40

MMA Sport Club

Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324

06.01.26 12h05

MMA Sport Club

Youtuber Jake Paul promete ir à ‘guerra’ contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua

19.12.25 13h41

MMA Sport Club

Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage

16.12.25 11h51

MMA Sport Club

Pará vs Minas Gerais no Jungle Fight 143

12.12.25 10h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda